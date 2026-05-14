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Hantavirus en Bolivia pone en alerta a Sudamérica mientras Perú fortalece vigilancia en aeropuertos y puertos

Los controles incluyen evaluaciones médicas y coordinación con aerolíneas, navieras y operadores de transporte internacional

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Se ha declarado una alerta sanitaria en Bolivia tras confirmarse cuatro casos de Hantavirus en zonas fronterizas con Argentina. Esta enfermedad, con una letalidad de hasta el 50%, ya ha causado muertes y su principal síntoma es la insuficiencia respiratoria. TVPerú

La confirmación de cuatro casos de hantavirus en Bolivia encendió las alertas sanitarias en la región sudamericana. Las autoridades bolivianas reportaron contagios en zonas fronterizas con Argentina, escenario que llevó a varios países a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica frente al riesgo de expansión del virus.

En el Perú, el Ministerio de Salud activó medidas de control en terminales internacionales y puntos de ingreso al país. La vigilancia se concentra especialmente en aeropuertos, puertos y terminales terrestres con conexión hacia Chile y Argentina, territorios donde la enfermedad mantiene presencia endémica.

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La preocupación regional aumentó tras la difusión de información vinculada al brote registrado en un crucero que partió el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países involucrados seguir los protocolos establecidos para evitar nuevos contagios y reforzar el monitoreo sanitario.

Mientras tanto, las autoridades peruanas señalaron que no existen casos confirmados en el país ni evidencia de circulación de la cepa Andes, variante asociada a la transmisión entre personas. Pese a ello, el sistema sanitario nacional permanece en estado de alerta preventiva.

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Minsa intensifica controles en terminales internacionales

Bolivia confirmó cuatro casos de hantavirus en zonas fronterizas con Argentina.
Bolivia confirmó cuatro casos de hantavirus en zonas fronterizas con Argentina.

El Ministerio de Salud informó que mantiene vigilancia nacional en todos los establecimientos sanitarios y reforzó los controles migratorios en aeropuertos y puertos del país. Las acciones incluyen evaluaciones médicas dirigidas a viajeros procedentes de zonas donde el hantavirus circula de forma permanente.

José Morales de la Cruz, director de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur del Ministerio de Salud, explicó que el monitoreo sanitario se desarrolla de manera coordinada con distintas instituciones vinculadas al transporte internacional.

El funcionario indicó que “actualmente no existen casos confirmados en territorio peruano” y precisó que la alerta sanitaria continúa vigente en todo el país debido al contexto regional.

Según detalló, el personal destacado en terminales aéreos, marítimos y terrestres aplica procedimientos de triaje a los pasajeros que llegan desde países con presencia endémica del virus. Las evaluaciones buscan detectar síntomas compatibles con la enfermedad antes del ingreso al territorio nacional.

El especialista también señaló que existe coordinación entre autoridades sanitarias, aeropuertos, líneas aéreas y empresas navieras para fortalecer las acciones preventivas en todos los puntos de entrada y salida del país.

Síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado

Ilustración digital de un Hantavirus con una superficie irregular de tonos rojos y marrones, y espículas azules y verdes. Hay cadenas de ADN borrosas en el fondo.
Esta ilustración muestra una vista microscópica detallada del Hantavirus, destacando su compleja estructura con espículas de superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias advirtieron que los primeros síntomas del hantavirus suelen parecerse a los de enfermedades respiratorias comunes, situación que dificulta su identificación en etapas tempranas.

José Morales de la Cruz explicó que los signos de alerta incluyen “fiebre, dolor estomacal intenso, diarrea y dolor en músculos”. El especialista recomendó acudir de inmediato a un establecimiento de salud frente a cualquiera de estas manifestaciones.

La enfermedad también puede provocar insuficiencia respiratoria severa, considerada una de las complicaciones más graves asociadas al virus. De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, la letalidad del hantavirus alcanza el cincuenta por ciento en algunos casos.

El Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente para detectar posibles cuadros sospechosos y activar protocolos de respuesta rápida ante cualquier eventualidad relacionada con viajeros internacionales.

Brote regional mantiene atención sanitaria en Sudamérica

La alerta sanitaria cobró mayor relevancia después de la confirmación de fallecidos relacionados con los casos detectados en Bolivia y la preocupación internacional generada por el brote vinculado al crucero que salió desde Ushuaia.

La Organización Mundial de la Salud pidió a los países involucrados cumplir sus directrices sanitarias para contener la propagación del virus y reforzar las medidas de seguimiento epidemiológico.

Las medidas preventivas incluyen supervisión sanitaria en puertos, terminales terrestres y aeropuertos internacionales, además de evaluaciones médicas aplicadas antes del ingreso o salida de pasajeros en coordinación con operadores de transporte y entidades de control migratorio.

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