¡Orgullo peruano! Maido es elegido el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025

¡Orgullo peruano! Maido alcanza el primer lugar en The World’s 50 Best Restaurants 2025

El 19 de junio, en el palacio de congresos Lingotto Fiere, chefs y equipos de diferentes continentes se reunieron para la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2025. Como en años anteriores, Perú dijo presente con fuerza y consistencia. Esta vez, la representación nacional no solo incluyó nombres conocidos como Maido, Kjolle, Mayta y Mérito, sino también la participación activa de figuras como Micha Tsumura, Pía León, Jaime Pesaque y Juan Luis Martínez.

Desde Lima, los cocineros llegaron con propuestas bien definidas, ya reconocidas por críticos y comensales internacionales. Central, el proyecto liderado por Virgilio Martínez, no compitió en esta edición, pues desde 2023 forma parte del grupo Best of the Best, al haber alcanzado el primer lugar global. Su presencia, sin embargo, se mantiene como referencia en todas las conversaciones. Este año, el puesto más alto en la lista lo ocupó el restaurante Disfrutar, de Barcelona.

Entre todos, uno destacó por encima del resto. Maido, el restaurante limeño dirigido por Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor del mundo, obteniendo el primer puesto del ranking internacional. Es también el segundo año consecutivo que este restaurante ocupa el lugar más alto entre los sudamericanos. Una combinación que lo convierte, según sus pares, en un referente global de cocina con identidad.

Maido: el primer puesto y una cocina sin atajos

¡Orgullo peruano! Maido es el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025

Ubicado en Miraflores, Maido ofrece una experiencia que va más allá del servicio y la ambientación. Cada plato forma parte de una secuencia que integra mariscos peruanos, técnicas japonesas y sabores locales. La propuesta nikkei de Mitsuharu Tsumura ha ganado solidez en la escena internacional, no solo por sus ingredientes sino por la precisión de sus ejecuciones.

“La costilla cocida por 50 horas es una de nuestras propuestas más representativas”, explicó Tsumura. La técnica permite que el corte se deshaga al contacto con la cuchara, manteniendo su sabor y estructura. El menú degustación, titulado “Experiencia Nikkei”, incluye también versiones de ceviche que integran miradas cruzadas entre Lima y Tokio.

Con precios que se encunatran entre S/1,190 y S/2,420, Maido se mantiene con alta demanda durante la semana. El restaurante ocupa además el segundo lugar en la lista de los 50 Mejores de América Latina.

Kjolle escala al top 10 mundial

Pía León

Kjolle ingresó por primera vez al top 10 mundial en 2025, ocupando el noveno puesto. Este restaurante, creado por Pía León, ofrece una propuesta que se desmarca de su predecesor Central, apostando por una libertad estructural que le permite destacar otros matices. “Kjolle nació para expresar una visión distinta, más abierta, pero sin dejar de lado la biodiversidad del país”, expresó León.

El nombre del restaurante proviene de una flor de los Andes. La estética del lugar y la carta lo convierten en una experiencia singular. En 2024, Kjolle ocupó el puesto 16 del ranking mundial y el número 4 en América Latina. La evolución ha sido constante desde su apertura en 2018.

La propuesta de León combina ingredientes locales con técnicas depuradas. El menú degustación inicia en 125 dólares, y su atmósfera relajada es parte del atractivo que ha consolidado su presencia.

Mérito da el salto a la lista mundial

El restaurante se enfoca en la autenticidad de la cocina peruana, presentando platos innovadores. (Infobae / Mérito restaurante)

El restaurante Mérito, ubicado en Barranco, alcanzó el puesto 26 en The World’s 50 Best Restaurants 2025. Es la primera vez que figura entre los 50 mejores del mundo, luego de haber ocupado el número 55 en 2024.

Fundado por Juan Luis Martínez, cocinero venezolano que trabajó previamente en Central, Mérito combina influencias caribeñas con productos locales. “Mérito es una cocina que nace entre dos países”, indicó el chef. La carta varía según la temporada, lo que permite mantener una línea dinámica y creativa.

El local opera en una antigua casona de adobe. Su barra, desde donde los comensales observan la preparación de los platos, es parte integral de la experiencia. Entre sus propuestas destacan el tiradito de vieiras con leche de tigre de tumbo, la panceta glaseada y la guanábana asada. En 2024, Mérito ya había sido reconocido en la lista regional, ocupando el puesto número 8 de América Latina.

Mayta avanza en el ranking

Mayta es del chef Jaime Pesaque y Kjolle es de Pía León. (Captura)

Mayta, el restaurante liderado por Jaime Pesaque, ocupó el puesto 39 en la lista mundial de 2025. En comparación con el 2024, cuando se ubicó en la casilla 41, la mejora refleja una consolidación en la escena internacional.

“Mayta significa Tierra Noble en aymara. Para mí es un lugar desde donde contar nuestra historia con ingredientes y técnicas actuales”, comentó Pesaque. El chef trabajó anteriormente en El Celler de Can Roca, en España, antes de regresar al Perú y emprender su propio proyecto.

El restaurante ofrece una cocina de autor basada en productos peruanos, presentados con rigor técnico y un enfoque contemporáneo. En la lista regional de 2024, Mayta se situó en el puesto número 13. El crecimiento del restaurante se refleja no solo en su posición, sino también en la atención que genera en el extranjero. Desde su inclusión en los rankings de 2019, Mayta ha sido reconocido por su consistencia.

Central y su legado en el Best of the Best

Virgilio Martínez y Pía León lideran Central, el mejor restaurante del mundo en 2023. Foto: Perú Info

Aunque Central ya no figura en el ranking anual de The World’s 50 Best Restaurants, su presencia es permanente. Tras ocupar el primer puesto mundial en 2023, el restaurante fue incluido en la categoría Best of the Best, donde también se encuentran lugares como El Bulli.

Virgilio Martínez, uno de los cocineros peruanos más reconocidos a nivel global, asistió a la ceremonia de este año en Turín. Su influencia en la gastronomía peruana sigue siendo fuerte, tanto por Central como por los proyectos en los que colabora. En esta edición, el primer lugar lo ocupó Disfrutar, restaurante ubicado en Barcelona.