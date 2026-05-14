Hija de Pamela López denuncia el bullying que sufren los hijos de Christian Cueva: “Los niños sabían todo porque los padres hablan”

Fabiana Ríos López denuncia que sus tres hermanos sufren bullying escolar por el conflicto mediático entre Christian Cueva y Pamela López.

Fabiana Ríos López tomó la palabra en redes sociales para lanzar nuevas críticas contra Christian Cueva y revelar que sus tres hermanos menores atraviesan situaciones de bullying en el colegio como consecuencia directa de la exposición pública del conflicto entre sus padres.

La joven de 23 años realizó una transmisión en vivo en TikTok, difundida posteriormente por el programa Q’ Bochinche, en la que además cuestionó el contenido que el futbolista publica en sus redes sociales y defendió a su abuela, Beatriz Solórzano, quien enfrenta una denuncia por presunta alienación parental.

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Según relató Fabiana a sus seguidores, los menores son objeto de burlas entre sus compañeros de clase, quienes reproducen lo que escuchan en sus hogares sobre la separación y los escándalos públicos del futbolista.

“En la escuela molestaban a mis tres hermanos. Los niños sabían todo porque obviamente los padres hablan”, afirmó. La joven fue enfática al rechazar la versión de que su madre sería la responsable de los sentimientos de los menores hacia su padre: “No es que ‘pobrecitos, la mamá los envenena’, no”, señaló.

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La hija mayor de Christian Cueva y Pamela López rompe su silencio en una emotiva transmisión en vivo. Con la voz entrecortada, revela el acoso escolar que sufren sus hermanos menores a raíz del escándalo mediático y defiende a su madre y abuela. Video: TikTok @el.mensajero.tv

El origen de los insultos a Pamela Franco

Uno de los puntos centrales de la transmisión fue la explicación que Fabiana ofreció sobre los audios que Cueva presentó en Amor y Fuego, donde sus hijos aparecen insultando a Pamela Franco, la actual pareja del futbolista. Según la joven, esos comentarios no nacieron de una manipulación familiar, sino del acoso que los niños recibían en el colegio por la relación extramatrimonial de su padre, que se hizo pública mientras aún estaba casado con Pamela López.

Ante esa presión escolar, la empresaria trujillana buscó orientación profesional. “Mi mamá le dijo: ‘No, mi amor, tu papá está con su nueva pareja, está viviendo en otra casa y en algún momento lo vas a ver’”, relató Fabiana. La psicóloga que atiende a los menores habría recomendado explicarles la verdad con calma para que pudieran manejar la situación en el entorno escolar.

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La versión de Fabiana coincide con la postura del abogado de Pamela López, quien descartó en declaraciones a Arriba mi Gente que exista alienación parental. “No es que se le metan ideas de parte de la madre o algún miembro de la familia. Los niños acceden a internet también y creería que quizás sus amigos puedan ver esos temas”, explicó el letrado.

El abogado añadió que la alienación parental implica un rechazo sin justificación, y que en este caso habría razones concretas que explicarían la actitud de los menores. Otro punto que generó indignación en Fabiana fue el videoclip donde aparece Cueva junto a Pamela Franco en un sauna.

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La hija mayor de Pamela López y Christian Cueva se pronuncia en una emotiva transmisión en vivo, donde defiende a sus hermanos menores del comportamiento de su padre y explica el dolor que ha causado en su familia. Video: TikTok @giaclips2

La joven aseguró que ese tipo de contenido puede llegar a sus hermanos a través de redes sociales o publicidad. “¿Creen que no es obsceno? Mis hermanos tienen acceso, imaginen si ese video aparece como publicidad, qué asco. Lo hablé con mi psicóloga y me dijo cómo su padre puede mostrarse en un sauna con su pareja, es una total agresión al niño”, expresó visiblemente molesta.

Pamela López acusa condicionamiento del seguro médico

Desde el interior de La Granja VIP, Pamela López también reaccionó al conocer los últimos movimientos legales de su expareja. La empresaria negó que su madre haya impedido el vínculo entre el futbolista y sus hijos, y aseguró que Beatriz Solórzano siempre promovió ese contacto.

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“Toda la vida abogó, nunca habló mal de esa lacra. ¿Por qué no te preocupas mejor en pagarle todo lo que le debes, sin vergüenza?”, dijo en una conversación con Paul Michael. López también denunció que Cueva estaría condicionando la cobertura del seguro médico de los menores.

“Se atreven ahora a condicionar un seguro médico, a condicionar cosas. ¿En qué mundo vivimos? Pero todo en esta vida se paga”, afirmó visiblemente afectada. La trujillana se quebró al referirse al impacto que todo el conflicto tiene sobre sus hijos y reafirmó su compromiso con su bienestar: “Los años pasan y no son en vano, mis hijos van a ser grandes en esta vida y yo me voy a partir el lomo para que esto suceda”.

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Hija mayor de Pamela López, Fabiana, expresa su frustración y preocupación ante el comportamiento de Christian Cueva tras sus recientes declaraciones en 'Amor y fuego'. Video: Instagram Live

Fabiana cerró su transmisión con un mensaje directo al futbolista, al que le exigió asumir su responsabilidad como padre antes de recurrir a las instancias legales. “Si soy hombre me pongo los pantalones y digo, sí me equivoqué, voy a recuperar a mis hijos porque ya los perdí. Porque obviamente si ven en pantalla que hieren a tu mamá, no te sentirías mal. Ellos han visto a su mamá llorar hasta las patas”, sentenció.