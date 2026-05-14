Explosiones y falta de agua complican control de incendio que consume varias viviendas en Villa El Salvador

La falta de agua e hidrantes complicó las labores de emergencia en la zona afectada por el incendio. Faceboko: Prensa Cablevisión

Un incendio de grandes proporciones movilizó la tarde del miércoles a varias compañías de bomberos en el distrito limeño de Villa El Salvador. La emergencia se registró en el Sector 1, Grupo 6, en una zona cercana al cruce de las avenidas Revolución y Modelo, donde el fuego alcanzó varias viviendas y generó alarma entre los vecinos.

El avance de las llamas obligó a los residentes del sector a retirar electrodomésticos, muebles y otros objetos de valor mientras las unidades de emergencia intentaban controlar el siniestro. En distintos puntos del lugar se observaron columnas de humo visibles desde varias cuadras.

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El Ministerio de Salud informó, mediante sus redes sociales, que activó un protocolo de respuesta ante el incendio. La entidad señaló que “Ante el reporte de un incendio código 2 registrado en el distrito de Villa El Salvador, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia para brindar atención médica a los afectados”.

Bomberos desplegaron varias unidades en la zona

Incendio de grandes proporciones ocurrió en Villa El Salvador la tarde del miércoles. (Composición: Infobae)

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó que la emergencia ocurrió en Villa El Salvador Sector 1 Grupo 6 Mz. K. Según la plataforma oficial de la institución, el aviso ingresó a las 5:55 de la tarde del 13 de mayo de 2026.

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La entidad detalló el envío de varias unidades para atender el siniestro. Entre los vehículos desplazados figuran las máquinas M160-1, M13-1, M155-1, M120-1 y M106-1, además de unidades cisterna, médicas y de rescate.

Información preliminar difundida por los bomberos indicó que una de las viviendas afectadas funcionaría como almacén de plástico y materiales reciclables. Esa condición favoreció la expansión del fuego hacia predios cercanos.

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Durante la emergencia, residentes de la zona reportaron explosiones y presencia de fuegos artificiales dentro del área afectada. Testigos también alertaron sobre la intensidad del fuego y la rápida propagación entre las viviendas contiguas.

Los primeros reportes señalaron que al menos dos inmuebles quedaron envueltos por las llamas en pocos minutos. Más tarde, vecinos indicaron que el incendio alcanzó por lo menos tres casas del sector.

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La falta de agua e hidrantes en la zona complicó las labores de control del incendio, según información difundida desde el lugar de la emergencia. Los bomberos tuvieron dificultades para acceder a algunas viviendas debido a las rejas de seguridad instaladas en los inmuebles.

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