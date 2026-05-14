El exfutbolista Diego Chávarri confesó durante la madrugada del 13 de mayo en ‘La Granja VIP’ que habría besado a Gabriela Herrera si su relación con Thalía Bentín llegaba a su fin.

Durante la madrugada del miércoles 13 de mayo, Diego Chávarri confesó un dilema sentimental que marcó la reciente jornada de La Granja VIP Perú. En diálogo con Pablo Heredia, el exfutbolista admitió que consideró besar a Gabriela Herrera si su pareja, Thalía Bentín, no lo perdonaba tras la polémica por su confesión de atracción mutua en el reality.

En la edición más reciente de La Granja VIP Perú, Diego relató en una conversación privada que, ante la incertidumbre por el futuro de su relación con Thalía Bentín, llegó a pensar en iniciar algo con Gabriela Herrera. Según el exfutbolista, la reacción de su pareja fue determinante para no cruzar ese límite, pese a la tensión mediática y las especulaciones en redes.

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Diego Chávarri reveló que pensó besar a Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’ si Thalía Bentín lo dejaba. YouTube

La confesión de Chávarri y el impacto en ‘La Granja VIP’

El miércoles 13 de mayo, Diego le reveló a Pablo que, de no haber recibido el perdón de Thalía Bentín, habría besado a Gabriela Herrera.

“¿Qué pasó por mi cabeza? Que yo le decía a Cri Cri: ‘Papi, si ella me manda a la mierda’”, expresó Chávarri, explicando su estado emocional tras la difusión de la conversación con Gabriela en la que ambos admitieron sentirse atraídos mutuamente.

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El exfutbolista detalló que la presión dentro del reality, sumada al consumo de alcohol y los problemas personales, lo llevaron a considerar esa posibilidad.

“Si ya no tengo nada que perder, qué más voy a perder. Lo llegué a pensar. Imagínate qué tan mareado he estado”, afirmó.

El actor argentino, por su parte, relativizó la gravedad del asunto y sostuvo que solo un beso o iniciar una relación dentro del programa habría sido realmente problemático.

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La polémica escaló cuando se viralizó el fragmento en el que Chávarri justificaba su comportamiento por el contexto y el consumo de alcohol, aunque otros participantes, como Ric La Torre, recordaron que las muestras de interés por Gabriela Herrera no solo ocurrieron bajo el efecto del alcohol.

Diego Chávarri confesó su dilema sentimental en el reality ‘La Granja VIP' a Pablo Heredia .YouTube

Thalía Bentín niega ruptura y se mantiene junto a Chávarri

Como se recuerda, la producción del reality facilitó una llamada privada entre Diego Chávarri y Thalía Bentín, un gesto que fue interpretado como una oportunidad para aclarar malentendidos y confirmar la continuidad de la pareja.

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Según el propio Chávarri, la conversación permitió despejar dudas y reafirmar la confianza, aunque el proceso de reconciliación aún estaría en marcha.

Desde sus redes sociales, la tripulante de cabina desmintió haber hecho pública una ruptura con Diego Chávarri, pese a los rumores difundidos en programas de espectáculos y plataformas digitales.

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“Me ha dicho que doscientos por ciento seguro, mentira, jamás he puesto eso [la ruptura]”, relató Chávarri, evidenciando el desconcierto provocado por los comentarios de sus compañeros en La Granja VIP Perú.

Diego Chávarri envía tierno saludo de cumpleaños a su novia y marca distancia con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

El rol de la conversación privada en la reconciliación

Ethel Pozo, conductora de La Granja VIP Perú, anunció en vivo que Thalía Bentín aceptó dialogar con Chávarri fuera de cámaras. La conversación, celebrada en un entorno privado, fue clave para calmar los ánimos y, según fuentes cercanas al programa, propició un acercamiento que alejó la posibilidad de una ruptura inmediata.

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El exfutbolista se mostró aliviado tras la llamada, mientras que panelistas y usuarios en redes sociales analizaron el episodio como una muestra de la voluntad de ambos por proteger su relación. Para muchos seguidores, la discreción de Bentín fue leída como una estrategia para evitar mayor exposición y resguardar la intimidad familiar, en especial la de su hija.

Aunque la tensión persiste y la pareja enfrenta el desafío de reconstruir la confianza, la señal emitida por Bentín al negar públicamente la ruptura ha sido interpretada como un primer paso hacia la reconciliación, más allá del impacto mediático.

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‘La Granja VIP Perú’: Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera. Panamericana TV