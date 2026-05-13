Perú

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

El actor argentino estalló en plena transmisión del reality luego de que la modelo peruana afirmara que sintió que la utilizaron, y lanzó una serie de críticas sobre la frialdad que, según él, caracterizó el vínculo desde el principio

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Imagen dividida mostrando a Pablo Heredia a la izquierda, con semblante triste y un micrófono. A la derecha, Shirley Arica posa contra una pared de ladrillo
Pablo Heredia enfrenta a Shirley Arica y la califica de 'fría' y 'calculadora' tras ruptura en 'La Granja VIP'.

Lo que comenzó como uno de los romances más comentados de La Granja VIP terminó en un enfrentamiento público cargado de reproches. Pablo Heredia y Shirley Arica se sentaron frente a las cámaras del reality para intentar explicar el quiebre de su relación, pero la conversación derivó en una discusión que dejó al descubierto el nivel de distancia emocional acumulado entre ambos.

El actor argentino no contuvo su molestia y calificó a la modelo peruana de “fría” y “calculadora”, mientras ella respondió con una sonrisa que irritó aún más a su expareja.

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La tensión llegó a su punto más alto cuando Shirley respondió a la pregunta de la conductora Ethel Pozo sobre si sentía que la habían utilizado dentro del programa. “Yo sí y se lo dije también”, afirmó la popular ‘Chica Realidad’, sin rodeos. La declaración encendió a Heredia, quien reaccionó de inmediato.

“Es una persona fría, cualquier cosa va a decir al respecto de eso. No me conoce, realmente me demuestra, y felizmente agradezco terminar una relación así porque siento que es demasiado fría y siento que hasta es calculadora. La verdad que me decepciona lo que dice, lamentablemente”, disparó el actor.

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El actor Pablo Heredia expresa su descontento con la actitud de Shirley Arica, calificándola de "fría" y "calculadora" en plena transmisión. El conflicto escala cuando él confiesa estar cansado de su comportamiento. Video: TikTok @riclatorrez

El detonante: una pregunta sobre su familia

Antes de que la situación escalara, Heredia explicó cuál fue el momento en que decidió tomar distancia de Shirley. El argentino relató que sus amigos le preguntaron a la modelo si quería conocer a su familia y compartir con su círculo fuera del reality, y la respuesta de ella lo decepcionó.

“Me hubiera gustado que cuando mis amigos le preguntaron si quería conocer a mi familia y ver a mis amigos no se hubiera demorado tanto y no hubiera tenido una respuesta tan fría. Entonces, claramente ahí yo sí doy un poco de marcha atrás por ese tipo de actitudes”, señaló.

Para Heredia, esa reacción fue la confirmación de que ambos tienen maneras incompatibles de construir un vínculo afectivo. “Yo lo que planteo es demasiada frialdad de un lado y me cansé sinceramente. Si esa es tu forma de amar, bueno, que es distinta a la mía, no concuerda con la mía, no está ni bien, no está mal tampoco”, expresó el actor ante las cámaras del programa.

Arica, por su parte, ofreció su propia lectura del episodio. Explicó que se tomó tiempo para responder porque suele hablar sin filtro y prefirió no decir algo apresurado. También defendió la autenticidad de lo que mostró dentro del reality. “Yo prefiero ser real con mis sentimientos, porque todo lo que ven o han visto hasta el momento, yo sí lo he sentido, yo sí me he entregado a mi forma. Yo no finjo las cosas ni por un contenido, ni por utilizar a alguien, ni por nada”, afirmó la modelo.

La tensa relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica llegó a un punto crítico en ‘La Granja VIP’, donde el actor argentino manifestó que ya no soporta su carácter y la modelo no se queda callada. La Granja VIP.

Una relación marcada por los altibajos

El cruce de este martes no fue el primero entre ambos. Desde el inicio de la convivencia en La Granja VIP, Heredia y Arica protagonizaron una relación marcada por coqueteos intensos, rupturas y reconciliaciones que mantuvieron al público pendiente de cada episodio. Los primeros acercamientos generaron expectativa dentro y fuera del programa, pero las diferencias de personalidad pronto comenzaron a erosionar el vínculo.

Uno de los puntos de quiebre anteriores ocurrió cuando Pablo le pidió a Shirley que evitara decir groserías, y ella rechazó la solicitud con firmeza, dejando claro que no cambiaría su forma de ser por nadie. En otra oportunidad, la modelo eligió a Diego Chávarri para compartir la suite del capataz tras ganar una competencia de liderazgo, lo que generó la molestia del actor y desencadenó una nueva ruptura.

Pese a ello, la pareja intentó darse otra oportunidad semanas después, aunque con menos entusiasmo y más reservas de ambos lados. Al cierre de la discusión de este martes, Samahara Lobatón y Pati Lorena intervinieron para pedir calma y evitar que el intercambio dejara heridas más profundas.

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