Maltrato animal en Piura: suboficial de la PNP es acusado de matar a tiros a un perro por orinar en su puerta

Un nuevo caso de maltrato animal en Perú ha generado indignación en la región Piura. La madrugada del lunes 11 de mayo, un perro llamado “Mechozo” murió tras recibir un disparo, presuntamente efectuado por un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho ocurrió en la urbanización Los Ingenieros y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya circulan y han reavivado el debate sobre la protección de los animales en el país.

De acuerdo con la denuncia de la familia, el agente identificado como Jorge Luis Sebastián Escobar habría reaccionado violentamente luego de que el can orinara en la puerta de su vivienda. La dueña del animal asegura que todo sucedió en cuestión de minutos y que el disparo fue realizado desde la azotea del edificio.

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Cámaras captan el momento del crimen: así ocurrió el disparo contra “Mechozo”

Composición: Infobae Perú

Las imágenes de seguridad son pieza central en esta denuncia por asesinato de un perro en Piura. Según el testimonio de la dueña, el animal salió alrededor de las 2:30 a.m. para hacer sus necesidades y, tras unos minutos, se dirigió a un edificio cercano, donde subió hasta el segundo piso. Ahí, por instinto, orinó en la puerta del suboficial, ya que, según la familia, este tenía una mascota que estaba en celo.

Luego de ese momento, el perro regresó a la calle y se quedó jugando con algunos vecinos. Sin embargo, las cámaras registran que el efectivo policial salió de su vivienda, limpió la zona y volvió a ingresar. Minutos después, aparece nuevamente, esta vez con un arma de caza, dirigiéndose hacia la azotea.

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Desde ese punto elevado, siempre según la versión de los denunciantes, el agente habría disparado contra el animal. “Su agonía dura unos 2 a 3 minutos y cae”, relató la dueña, quien además indicó que posteriormente se observa al suboficial bajando con el arma en la mano e ingresando a su domicilio.

La familia acudió ese mismo día a presentar la denuncia en la comisaría, pero se llevó una sorpresa: el presunto agresor laboraba en esa misma dependencia. Además, indicaron que, pese a estar de turno, no se presentó a trabajar tras lo ocurrido.

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Intento de conciliación y temor vecinal tras el caso

La familia de "Mechozo" busca justicia. Composición: Infobae Perú

El caso de maltrato animal no terminó con la denuncia formal. Según la propietaria de “Mechozo”, el suboficial no dio la cara inmediatamente después de lo sucedido. Recién al día siguiente habría intentado comunicarse con la familia para “llegar a un arreglo”, propuesta que fue rechazada.

“Yo solamente desearía que reconozcas que has sido tú el que le ha disparado a Mechozo y me digas por qué lo hiciste. El perro no te hizo nada”, expresó la dueña, quien también aseguró que el agente atribuyó su accionar al “estrés” y a la “ansiedad de vivir solo”.

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La situación ha generado preocupación entre los residentes de la zona. Debido a que el denunciado vive a pocos metros de la familia afectada, tanto ellos como otros vecinos han solicitado garantías de seguridad. “No sabemos contra quién estamos discutiendo. El señor debería ser alguien que nos proteja, no que cause miedo en el vecindario”, señaló.

Este caso se produce en un contexto donde la Ley N.º 30407 de Protección y Bienestar Animal establece sanciones para quienes incurran en actos de crueldad contra animales domésticos. La norma contempla penas privativas de libertad de hasta tres años, que pueden ampliarse hasta cinco años si el animal muere, además de inhabilitaciones.

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Mientras continúan las investigaciones, el suboficial no había sido detenido ni separado de la institución hasta el cierre de esta información, según indicaron los denunciantes.