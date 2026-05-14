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¿Matías Succar disputará el Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura en Liga 1 2026 pese a su condición de cedido?

El delantero peruano, de 27 años, es un puntual importante en la planificación del técnico Horacio Melgarejo. Entrando de recambio ofrece soluciones en ataque por su fuerza y resistencia

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Matías Succar alterna con Cienciano. - Crédito: Difusión
Matías Succar alterna con Cienciano. - Crédito: Difusión

A base de entereza y esfuerzo, Matías Succar se ha reinventado. Llegar a Cienciano le ha servido para recuperar su valía e importancia en la zona de castigo. De ahí que el entrenador Horacio Melgarejo apuesta por sus condiciones en los partidos del Torneo Apertura 2026.

Dentro de los próximos días habrá un enfrentamiento crucial contra Alianza Lima, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que definirá un amplio porcentaje del campeonato, a falta de tres fechas para su conclusión. El ‘papá’ planifica con la seriedad requerida el lance y estudia la posibilidad de incluir a Succar.

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Aunque Matías pertenece a Alianza Lima y su estancia en la ‘Ciudad Imperial’ corresponde a una cesión anual, el club ‘íntimo’ no estableció ninguna cláusula de nulidad en caso de enfrentamiento. Así pues, el delantero nacional podrá ser de la partida; eso sí, habrá que ver qué rol le asignará el DT Melgarejo sobre el verde.

Matías Succar suma tres goles con Cienciano. - Crédito: Difusión
Matías Succar suma tres goles con Cienciano. - Crédito: Difusión

Reacción

Los últimos años de Matías Succar fueron difíciles y erráticos. Vistiendo la indumentaria de Alianza Lima acumuló presentaciones deficientes que colmaron la paciencia del simpatizante. Nunca pudo aprovechar las oportunidades que se le concedieron y frente a su preocupante desempeño se optó por buscarle una salida a través de un préstamo.

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Así las cosas, Succar se mudó a Cienciano con la idea de empezar de cero en un ambiente distinto y alejado de los focos de la capital. Fue entonces en su segunda presentación contra Juan Pablo II, en condición de local, cuando recobró su instinto goleador en un triunfo abultado (6-1).

EL delantero no marcaba desde abril del 2024, en Mannucci vs UTC. (Video: L1MAX)

Con las redes sacudidas por su definición, Matías se emocionó hasta las lágrimas. Y no era para menos, dado que durante más de dos ejercicios ligueros estaba negado con el gol. “Mucho tiempo difícil aguantando, manteniéndome entrenando y trabajando. Lo de hoy es un premio de Dios y la vida. Sabía que algún día iba a tener un momento así”, apuntó.

A partir de ahí, Succar recuperó brillo, energía y fuerza dentro de una institución que le ha ofrecido la regularidad anhelada. Como agradecimiento a esa confianza, el peruano ha respondido con un total de tres dianas y una asistencia en 14 apariciones.

Matías Succar recibió el cariño del grupo tras su gol contra Juan Pablo II College. - Crédito: Cienciano
Matías Succar recibió el cariño del grupo tras su gol contra Juan Pablo II College. - Crédito: Cienciano

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