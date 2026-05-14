Perú

Tercer “candidato” de la segunda vuelta: promueven voto viciado para anular elecciones y frenar a Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

La campaña plantea impulsar el voto nulo, blanco o el ausentismo electoral como vías legales para invalidar el proceso y forzar una nueva convocatoria presidencial

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Un grupo de ciudadanos descontento con el resultado de la primera vuelta electoral 2026 promueve que los peruanos voten blanco o viciado para anular la segunda vuelta electoral. (Crédito: Exitosa)

Un grupo de ciudadanos impulsa una campaña para promover el voto viciado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 con el objetivo de anular el proceso presidencial. El abogado Rubén Cáceres planteó que el electorado no debería optar por ninguno de los dos candidatos finalistas: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En entrevista con Exitosa, Cáceres señaló que la propuesta surgió de un grupo de ciudadanos que rechaza la actual oferta electoral. “Nos dimos cuenta que hay un tercer candidato, hay una tercera posibilidad, una opción totalmente en manos de los ciudadanos, que es votar viciado”.

El promotor de la iniciativa sostuvo que el objetivo es evitar que el país vuelva a elegir entre “dos males”. Según afirmó, la campaña busca generar una respuesta ciudadana frente al escenario político actual. “No podemos seguir creyendo que existe un mal menor. En el Perú, un mal sumado a otro mal da como ecuación peor”, agregó.

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Promueven campaña de voto viciado para anular la segunda vuelta presidencial de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Visuales IA/Agencia Andina)
Promueven campaña de voto viciado para anular la segunda vuelta presidencial de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Visuales IA/Agencia Andina)

Proponen anular la elección presidencial

El letrado explicó que la campaña plantea únicamente la anulación de la segunda vuelta presidencial y no de las elecciones congresales. En ese sentido, sostuvo que la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones contemplan mecanismos para declarar nulo un proceso electoral.

Cáceres indicó que existen tres escenarios para anular una elección presidencial:

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  • Que dos tercios de los votos sean blancos o nulos.
  • Que más del 50 % del electorado no acuda a votar.
  • Que un tercio de las circunscripciones electorales sea declarado nulo.

“La ley orgánica de elecciones establece que en 90 días de declaradas nulas las elecciones se tiene que convocar nuevamente elecciones”, señaló para el citado medio. Asimismo, sostuvo que una eventual anulación obligaría a convocar un nuevo proceso presidencial, aunque manteniendo la composición actual del Congreso. “Solo la elección presidencial es la que se anula”, precisó durante la entrevista radial.

Acuarela de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, ambos sonriendo y saludando, con la bandera de Perú de fondo.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ausentismo y voto nulo

El abogado afirmó que existe un sector importante de ciudadanos descontentos con los resultados de la primera vuelta y consideró posible alcanzar altos niveles de ausentismo o voto viciado. Según indicó, el ausentismo electoral y los votos blancos o nulos podrían convertirse en factores decisivos en la segunda vuelta.

El entrevistado mencionó que en la primera vuelta ya se registró un porcentaje considerable de ciudadanos que no acudieron a votar. “Si el 50% de peruanos deciden no ir a votar, igual se anula la segunda vuelta”, afirmó al citar la normativa electoral.

Además, señaló que grupos vinculados a distintos sectores políticos podrían sumarse a esta postura. En ese contexto, mencionó a simpatizantes de Rafael López Aliaga y a ciudadanos que no respaldan a ninguno de los candidatos finalistas.

Ilustración en acuarela de una mano depositando una boleta en una urna con 'SEGUNDA VUELTA' y 'ONPE'. De fondo, la bandera de Perú y una multitud de votantes.
Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posturas políticas y reuniones públicas

Durante la entrevista también se mencionaron posiciones divergentes dentro de agrupaciones políticas sobre la segunda vuelta electoral. Cáceres destacó declaraciones de Marisol Pérez Tello relacionadas con el rechazo a las candidaturas finalistas, aunque reconoció que dentro de su agrupación existen sectores que mantienen conversaciones políticas con otras fuerzas.

El promotor del voto viciado sostuvo que la campaña continuará en las próximas semanas mediante reuniones y actividades públicas. Según indicó, ya se ha programado un encuentro en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para debatir la propuesta con estudiantes y ciudadanos interesados.

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“Estamos en campaña, va a seguir esta campaña”, manifestó Rubén Cáceres en Exitosa. Además, aseguró que el objetivo es reunir a personas que compartan la posición de rechazar la segunda vuelta presidencial y promover una nueva convocatoria electoral.

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