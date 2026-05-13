Perú

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

Modelo peruana se sinceró en ‘Amor y Fuego’ y reveló que terminó su relación con el conductor argentino por diferencias de valores y situaciones de deslealtad.

Guardar
Google icon

Milett Figueroa se sinceró en ‘Amor y Fuego’ y reveló que terminó su relación con Marcelo Tinelli por diferencias de valores y situaciones de deslealtad. TikTok: Amor y Fuego

Milett Figueroa rompió su silencio y se quebró en el set de ‘Amor y Fuego’ al contar los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marcelo Tinelli.

La modelo y actriz peruana dejó claro que fue ella quien decidió poner fin al romance, luego de descubrir actitudes que no podía tolerar y que iban en contra de sus valores. Aunque evitó dar detalles explícitos, Milett dejó entrever que la infidelidad y las mentiras fueron el detonante de una ruptura que aún le duele.

PUBLICIDAD

La entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre puso sobre la mesa la importancia del respeto, la coherencia y la lealtad en una relación exclusiva, valores que, según Milett, no encontró en el conductor argentino.

El inicio del fin: diferencias de valores y señales de traición

Durante la conversación, Milett Figueroa fue consultada directamente sobre la supuesta infidelidad de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda mientras seguían juntos.

PUBLICIDAD

La modelo no lo confirmó abiertamente, pero su respuesta fue contundente: “Yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas responderán otras personas… No me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada”.

La actriz remarcó que durante los casi tres años de relación, siempre apostó por el amor y el compromiso, pero que llegó un punto en el que las diferencias de integridad y la falta de respeto se volvieron insostenibles. “No negociable, en una relación de exclusividad tiene que haber un respeto para la otra persona... fue por eso”, puntualizó.

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel. Amor y Fuego.
Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel. Amor y Fuego.

Milett Figueroa sigue enamorada de Marcelo

Milett confesó que dar por terminada la relación fue doloroso, ya que aún mantenía sentimientos fuertes por Tinelli.

“Terminé la relación estando muy enamorada, justamente por los valores, terminé porque no era sano para mí mantener y seguir manteniendo una relación con él”, dijo emocionada.

A pesar del sufrimiento, la modelo recalcó que priorizar su bienestar y dignidad fue lo más importante: “Si fueron diferencias de integridad, de valores en una relación, el respeto, la coherencia”.

El papel de Rossana Almeyda y el mensaje de Milett

Sobre la aparición de Rosana Almeida en la vida de Tinelli, Milett prefirió no entrar en detalles, pero dejó claro que no guarda rencor y le desea lo mejor al conductor argentino con su nueva pareja.

“Todo el mundo tiene derecho a rehacer. Le deseo lo mejor del mundo con su nueva pareja, si no comete los errores que cometió conmigo seguro va a ser muy feliz”, expresó con madurez.

En ningún momento mostró incomodidad al ser consultada por Almeyda, pero sí aprovechó para enviar un mensaje claro sobre los errores y la importancia de no repetir patrones dañinos.

Milett Figueroa en primer plano, reflexiva y serena tras la ruptura. Captura: ‘Amor y Fuego’
Milett Figueroa en primer plano, reflexiva y serena tras la ruptura. Captura: ‘Amor y Fuego’

Reflexiones de Milett: “Entregué demasiado”

Durante la entrevista, Milett Figueroa expresó que la experiencia le dejó importantes lecciones sobre el amor propio y el valor de establecer límites.

“Creo que amé mucho, entregué demasiado, y bueno, salí con muchos aprendizajes, con mucho agradecimiento por la relación, porque también fui muy feliz. Pero cuando no es, se dice hasta aquí no más y con amor y se sigue”.

La modelo resaltó que, aunque se debe apostar por el amor, hay aspectos no negociables en una pareja: el respeto, la coherencia y la lealtad.

La confesión de Milett Figueroa no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron su honestidad y valentía al hablar abiertamente de una situación personal que, para otros, sería difícil de compartir en público. Frases como “Mereces a alguien que te respete de verdad” y “Admirable que priorices tu felicidad” inundaron los comentarios en diversas plataformas.

El caso también abrió el debate sobre la importancia de los valores en las relaciones sentimentales y el rol de la mujer a la hora de poner límites sanos.

Milett Figueroa con lágrimas en los ojos durante su entrevista en ‘Amor y Fuego’. Captura : Willax Tv.
Milett Figueroa con lágrimas en los ojos durante su entrevista en ‘Amor y Fuego’. Captura : Willax Tv.

Temas Relacionados

Milett FigueroaMarcelo Tinelliperu-entretenimientoAmor y Fuego

Más Noticias

Mototaxista fue víctima de accidente, quedó postrado y ahora podría ir preso 7 años

El caso de Jesús Huaroto en Lurigancho, Chosica, revela las contradicciones en la investigación fiscal tras un choque que lo dejó inmovilizado, mientras el otro conductor podría recibir sentencia suspendida

Mototaxista fue víctima de accidente, quedó postrado y ahora podría ir preso 7 años

José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

Durante una visita oficial a Iquitos, el mandatario volvió a considerar la opción de evaluar una solicitud formal del exjefe de Estado, en caso de ser presentada

José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

Sorteo de la Tinka HOY, miércoles 13 de mayo: resultados y la jugada ganadora de la fecha

Nadie se llevó el Pozo Millonario el domingo y esta noche La Tinka pone en juego S/ 10'653,705. El sorteo del miércoles 13 de mayo arranca a las 10:50 p.m.; el cierre de apuestas es a las 9:50 p.m.

Sorteo de la Tinka HOY, miércoles 13 de mayo: resultados y la jugada ganadora de la fecha

Friaje en la selva peruana: San Martín registró 17 °C durante la madrugada más fría de su historia

Meteorólogos explicaron que el choque entre aire frío y cálido generó tormentas antes del brusco descenso térmico

Friaje en la selva peruana: San Martín registró 17 °C durante la madrugada más fría de su historia

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

Melgarejo conoce de cerca la metodología de Cúper, de quien tiene un alto concepto. “Le va a dar un toque de calidad al fútbol peruano”, sostuvo

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez baila en fiesta con Patricia Benavides tras archivarle investigación por organización criminal

ONPE al 100 %: Las regiones que más respaldaron a Keiko Fujimori y las que marcaron mayor distancia en la primera vuelta

ONPE al 100%: Roberto Sánchez y las regiones que marcaron su camino para pelear la segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

Pamela López enfrenta a Christian Cueva y descarta la tenencia compartida: "Nunca has cambiado un pañal"

Bruno Ascenzo cuenta detalles de la presencia de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz en su emotivo matrimonio en Cusco

Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es Guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

Melanie Martínez no se retracta tras carta notarial de Chistian Domínguez: “Todo lo que dije es verdad”

DEPORTES

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

Adrián Ugarriza alcanza la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Israel mientras define su futuro fuera del Kiryat Shmona

Ecuador mantiene en secreto la prelista para el Mundial 2026: cuándo se conocerá la nómina definitiva de convocados

Neri Bandiera asegura que “la hinchada será un jugador más en esta final” en el duelo entre Cienciano y Alianza Lima por Liga 1