Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

Milett Figueroa se sinceró en ‘Amor y Fuego’ y reveló que terminó su relación con Marcelo Tinelli por diferencias de valores y situaciones de deslealtad. TikTok: Amor y Fuego

La modelo y actriz peruana dejó claro que fue ella quien decidió poner fin al romance, luego de descubrir actitudes que no podía tolerar y que iban en contra de sus valores. Aunque evitó dar detalles explícitos, Milett dejó entrever que la infidelidad y las mentiras fueron el detonante de una ruptura que aún le duele.

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La entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre puso sobre la mesa la importancia del respeto, la coherencia y la lealtad en una relación exclusiva, valores que, según Milett, no encontró en el conductor argentino.

El inicio del fin: diferencias de valores y señales de traición

Durante la conversación, Milett Figueroa fue consultada directamente sobre la supuesta infidelidad de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda mientras seguían juntos.

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La modelo no lo confirmó abiertamente, pero su respuesta fue contundente: “Yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas responderán otras personas… No me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada”.

La actriz remarcó que durante los casi tres años de relación, siempre apostó por el amor y el compromiso, pero que llegó un punto en el que las diferencias de integridad y la falta de respeto se volvieron insostenibles. “No negociable, en una relación de exclusividad tiene que haber un respeto para la otra persona... fue por eso”, puntualizó.

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel. Amor y Fuego.

Milett Figueroa sigue enamorada de Marcelo

Milett confesó que dar por terminada la relación fue doloroso, ya que aún mantenía sentimientos fuertes por Tinelli.

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“Terminé la relación estando muy enamorada, justamente por los valores, terminé porque no era sano para mí mantener y seguir manteniendo una relación con él”, dijo emocionada.

A pesar del sufrimiento, la modelo recalcó que priorizar su bienestar y dignidad fue lo más importante: “Si fueron diferencias de integridad, de valores en una relación, el respeto, la coherencia”.

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El papel de Rossana Almeyda y el mensaje de Milett

Sobre la aparición de Rosana Almeida en la vida de Tinelli, Milett prefirió no entrar en detalles, pero dejó claro que no guarda rencor y le desea lo mejor al conductor argentino con su nueva pareja.

“Todo el mundo tiene derecho a rehacer. Le deseo lo mejor del mundo con su nueva pareja, si no comete los errores que cometió conmigo seguro va a ser muy feliz”, expresó con madurez.

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En ningún momento mostró incomodidad al ser consultada por Almeyda, pero sí aprovechó para enviar un mensaje claro sobre los errores y la importancia de no repetir patrones dañinos.

Milett Figueroa en primer plano, reflexiva y serena tras la ruptura. Captura: ‘Amor y Fuego’

Reflexiones de Milett: “Entregué demasiado”

Durante la entrevista, Milett Figueroa expresó que la experiencia le dejó importantes lecciones sobre el amor propio y el valor de establecer límites.

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“Creo que amé mucho, entregué demasiado, y bueno, salí con muchos aprendizajes, con mucho agradecimiento por la relación, porque también fui muy feliz. Pero cuando no es, se dice hasta aquí no más y con amor y se sigue”.

La modelo resaltó que, aunque se debe apostar por el amor, hay aspectos no negociables en una pareja: el respeto, la coherencia y la lealtad.

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La confesión de Milett Figueroa no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron su honestidad y valentía al hablar abiertamente de una situación personal que, para otros, sería difícil de compartir en público. Frases como “Mereces a alguien que te respete de verdad” y “Admirable que priorices tu felicidad” inundaron los comentarios en diversas plataformas.

El caso también abrió el debate sobre la importancia de los valores en las relaciones sentimentales y el rol de la mujer a la hora de poner límites sanos.

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Milett Figueroa con lágrimas en los ojos durante su entrevista en ‘Amor y Fuego’. Captura : Willax Tv.