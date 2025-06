¿Por qué Central ya no aparece en The World’s 50 Best Restaurants 2025? La respuesta está en una regla del propio certamen

Desde 2023, Central fue consagrado como el mejor restaurante del mundo. Ahora, por esa misma razón, queda fuera del ranking. (Composición: Infobae)

El mundo gastronómico aguarda con atención la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2025. La cita será el jueves 19 de junio, en una gala que promete tensiones, celebraciones y nuevas sorpresas. En Perú, la ansiedad no es menor. Desde que Central, el restaurante de Virgilio Martínez y Pía León, fue consagrado como el mejor del planeta en 2023, las expectativas por su retorno a la lista han sido recurrentes. Sin embargo, una regla del propio certamen internacional impide que ese deseo se materialice.

El evento de 2024, celebrado en Las Vegas, colocó en lo más alto a Disfrutar, de Barcelona, y con ello lo incorporó a un club reservado: el de los Best of the Best. Desde 2019, la organización detrás de The World’s 50 Best Restaurants implementó una política que excluye a los establecimientos que ya alcanzaron la cima. El objetivo es ampliar el reconocimiento a nuevos espacios gastronómicos. Por eso, pese a su evolución continua, Central ya no será parte de la clasificación del próximo jueves.

“Lamentablemente, para los peruanos, Central ya no puede ocupar el primer lugar, ya que al alcanzar esta posición se ingresa a una lista más exclusiva, Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores”, señaló la periodista gastronómica Laura Graner desde su cuenta de Instagram.

Así, el restaurante limeño se une a nombres icónicos como El Bulli, Noma, Mirazur o Geranium, todos parte de ese salón de la fama sin retorno.

La historia de Central

Virgilio Martínez y Pía León lideran Central, el mejor restaurante del mundo en 2023. Foto: Perú Info

Central abrió sus puertas en 2008 en Lima, bajo la iniciativa de Virgilio Martínez, con la intención de construir una experiencia culinaria con base en ingredientes peruanos y técnicas propias del país. Poco después, en 2009, se incorporó Pía León, quien no solo se convirtió en su socia gastronómica, sino también en su compañera de vida. Su llegada fue decisiva para formar el equipo que, años más tarde, pondría al Perú en el centro de la alta cocina mundial.

Malena Martínez, hermana de Virgilio, completó el núcleo fundador al asumir la dirección de Mater Iniciativa, el brazo de investigación de Central. Desde ese momento, el trabajo de campo se volvió parte de la dinámica del restaurante. Viajes por todo el país, visitas a comunidades agrícolas, conversaciones con productores y una búsqueda constante de insumos poco comunes se integraron al quehacer diario del equipo.

La propuesta fue tomando forma poco a poco. Lo que hoy se conoce como el menú de ecosistemas partió de una idea simple: contar el territorio a través de la altitud. Desde los puntos más bajos del litoral hasta las cimas andinas, cada plato está vinculado a una geografía y a su producción. El concepto se traduce en experiencias como el “Valle Seco” (que integra camarones, zapallo y palta) o el “Agua Amazónica”, compuesto por pacú, sandía y hoja de coca.

De Barranco al mundo

Algunos de los ingredientes que el peruano utiliza en sus platillos. | NatGeo

En 2018, Central cambió su ubicación original y se instaló en un espacio más amplio, Casa Tupac, en el distrito limeño de Barranco. Allí, además del restaurante principal, se construyó un centro de investigación, un jardín abierto, la vivienda familiar y el restaurante de León, Kjolle. Este último alcanzó el puesto 16 en la edición 2024 de los 50 Mejores del Mundo, consolidando su independencia y su prestigio en paralelo al proyecto principal.

Desde su nueva sede, el equipo diversificó su presencia internacional. Mil, ubicado en lo alto del Valle Sagrado, cerca de Cuzco, figura en el puesto 63 de la lista extendida de 2024. Es un espacio que combina gastronomía, paisaje andino e investigación. Otro paso clave fue la apertura de Maz, en Tokio, donde el concepto peruano se fusiona con ingredientes japoneses. Estas iniciativas mantienen viva la narrativa de Central, incluso cuando ya no pueda figurar en futuras listas.

Central ingresó por primera vez al ranking en 2013, desde el puesto número 50. Desde entonces, su crecimiento fue sostenido y sin retrocesos. Al año siguiente, ya se ubicaba entre los primeros 20. En 2016, alcanzó el cuarto lugar y se mantuvo entre los diez mejores por casi una década. Finalmente, en 2023, logró un reconocimiento sin precedentes para un restaurante sudamericano: el primer puesto global.

Ese logro implicó su exclusión de futuras competencias. “Los que se unen a la lista Best of the Best de antiguos restaurantes número 1 y, por lo tanto, no podrán aparecer en el ranking a partir de 2025”, explicó la organización tras la ceremonia en Las Vegas. La misma regla aplica para Central, ahora junto a nombres emblemáticos como The French Laundry, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, Eleven Madison Park y otros que marcaron época.

Estos son los restaurantes que no pueden participar

Mil, de Perú, figura en el puesto 75, destacando entre propuestas de todo el mundo. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

El Bulli - Rosas

La lavandería francesa - Yountville

El pato gordo - Bray

El Celler de Can Roca - Girona

Osteria Francescana - Módena

Once Madison Park - Nueva York

Mirazur - Mentón

Noma - Copenhague

Geranio - Copenhague

CentrAL - Lima, Perú