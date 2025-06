Desde Bad Bunny hasta Robert De Niro: las celebridades que visitaron Maido, elegido el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025

Maido fue elegido el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2025, galardón que lo coloca en la cima de la gastronomía mundial. (Composición: Infobae)

Desde la entrada, el silencio del restaurante no se parece a ningún otro en Lima. La luz tenue, el aroma tenue a dashi, la madera pulida y la coreografía del equipo de sala no hacen prever que se trata del epicentro de atención mundial en la gastronomía. Maido, liderado por el chef Mitsuharu Tsumura, no solo alcanzó el premio como el mejor restaurante del mundo en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2025. También fue visitado por celebridades, influencers, creadores de contenido y músicos mundiales, cuya fascinación por esta cocina ya no se limita a la crítica gastronómica especializada, sino que se ha vuelto parte de una narrativa viral.

Este 19 de junio, en el Lingotto Fiere de Turín, el nombre de Maido fue anunciado como el número uno del planeta. Al mismo tiempo, los reflectores digitales apuntaban hacia el mismo lugar, con historias contadas por visitantes que no provienen del mundo académico de la gastronomía, sino del entorno digital: YouTube, TikTok, Instagram. “Bad Bunny probó nuestra comida y no paró de tomarle fotos a cada plato”, contaron miembros del equipo de Mitsuharu. El artista y su crew degustaron ceviche, chupe de camarones, sushi y arroz con pato al estilo Maido. El último se convirtió en el preferido del cantante.

No fue un evento improvisado. El propio chef trasladó su cocina al hotel del artista, replicando desde cero parte de su menú nikkei. “Fue una experiencia total”, relataron desde el equipo. El momento no pasó desapercibido: el banquete fue registrado por el entorno cercano del artista, dando pie a comentarios sobre el impacto global de la gastronomía peruana. La reacción fue inmediata: “Todos quedaron enamorados de la comida peruana”, aseguraron.

No solo Bad Bunny, sino también figuras como Michelle Salas y Robert De Niro han quedado cautivados por la propuesta nikkei de Mitsuharu Tsumura. La hija de Luis Miguel visitó el restaurante durante su estadía en Lima junto a su padre. En paralelo, el cantante puertorriqueño vivió una experiencia exclusiva con su equipo de veinte personas, quienes recibieron en su hotel un menú diseñado especialmente por el equipo.

Influencers frente al menú más reservado de Lima

Kevin GG viaja por el mundo en compañía de su novia Bárbara, también española.

El youtuber Kevin GG publicó una crónica audiovisual de su paso por Maido, y sus palabras retrataron una mezcla de sorpresa y análisis. “Nada más llegar parecía que estábamos en Japón. La decoración era espectacular. Estábamos preparados para conocerlo y alucinamos con las instalaciones. El espacio es bastante reducido, pero la atención desde que llegas es excelente”, narró.

Su experiencia giró en torno a un menú híbrido, diseñado por el chef ejecutivo. Cada plato llegó con una explicación detallada que, según Kevin, elevó el valor de cada bocado. “Los sabores y texturas eran impresionantes. No imaginábamos esta potencia de sabores mezclando tantos insumos. Lo que vimos es que cada plato era mejor que el anterior”, dijo. También apuntó que Maido logra lo que pocos: sorprender constantemente.

La cena final de un influencer mexicano

Maido, el nuevo número uno del mundo: así se vive desde dentro el restaurante más reservado de Lima. (TikTok: @soyelarturito)

Otra voz que sumó atención sobre Maido fue la de @soyelarturito, quien asistió en su última noche en Lima. “Tuvimos la recomendación del mismo Micha para comer”, dijo en su cuenta. Relató que optaron por el menú degustación, al que sumaron platos de la carta: “Fue nuestra última cena, así que queríamos probar todo. Es una locura la experiencia”.

El influencer recalcó que, a pesar del prestigio del lugar, no se sintió intimidado: “No sientes la presión de estar en un restaurante fine dining. Pero sí es de las mejores comidas de mi vida”. Resaltó también la posibilidad de volver: “Definitivamente de mis favoritos en Lima y el mundo. Regresaría mil veces”.

Durante esa visita, el grupo logró algo inusual: una versión del “mostrito” —combinación popular de pollo, papas y arroz— proveniente de la pollería paralela de Maido. “Me han dicho que es de las mejores cosas de Perú”, dijo uno de ellos frente a la cámara, mientras degustaba la mezcla. Las reacciones fueron inmediatas. “Tu madre”, exclamó entre risas tras probarlo.Otro plato que probó fue: “Un sándwich con queso, tocino, huevo de bechamel y la salsa clásica… me acaba de llegar y no lo sabía”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los creadores de contenido fue el contraste entre la informalidad digital y la rigurosidad del restaurante. Durante su grabación, los visitantes detallaron cada uno de los pasos del menú: desde los platos fríos con influencia japonesa, hasta postres de alto nivel técnico. “Acabamos de terminar un menú degustación con selección de seis platos más mandanga”, decían entre risas en uno de los clips.

En otro segmento, probaron platos más informales. “Este es un pollo a las brasas, pero del mejor restaurante de Latinoamérica”, dijo uno de ellos. La reacción fue espontánea: “Wow. Tengo que probarlo también”.

Reservas, precios y reglas estrictas

Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. Foto: Composición Infobae Perú

A través de su canal, la youtuber Ariana Bolo Arce explicó los pasos necesarios para vivir la experiencia de Maido. La reserva debe realizarse con anticipación por correo, teléfono o página web. “Si reservas y no vas, te cobran S/150 por cada persona registrada”, comentó, refiriéndose a la política del restaurante frente a cancelaciones.

Una vez dentro, notó la atmósfera del local: "Es moderno, pero tiene detalles que hacen referencia a la cultura peruana". También remarcó la atención del personal: "Desde que llegamos, todo fue impecable. Eso hace que la experiencia sea más memorable".

En cuanto a la carta, recomendó optar por las “experiencias” gastronómicas. Los precios, según comentó, van desde S/550 por un menú vegetariano hasta S/1.249 por persona en las opciones más completas. Las bebidas sin alcohol cuestan, en promedio, S/35. “La comida es A1, no por el precio. Cuestan lo que cuestan por la técnica, los insumos y el sabor que traen”, explicó. Aclaró que, pese al alto costo, lo considera justificable en ocasiones especiales: “No te vas a ir con mal sabor de boca”.