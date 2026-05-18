Fixture de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026: partidos, fechas y horarios de la ‘bicolor’ en el torneo

Perú competirá en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley como parte de su preparación para el Mundial de la categoría.

La selección peruana femenina Sub 17 ya tiene definido su camino en la Copa Panamericana de Vóley 2026, torneo que se desarrollará del 24 de mayo al 1 de junio en Tegucigalpa, Honduras. El equipo dirigido por Marcello Bencardino buscará llegar en óptimas condiciones al Mundial de la categoría y afrontará este certamen continental como una importante prueba internacional.

La escuadra ‘blanquirroja’ fue ubicada en el Grupo B de la competencia junto a Canadá y Honduras, combinado anfitrión. Perú debutará el próximo 27 de mayo frente al conjunto canadiense y un día después se medirá ante el cuadro local en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

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El duelo ante su similar canadiense aparece como uno de los retos más exigentes para el equipo patrio debido al nivel físico y competitivo que suelen mostrar las selecciones norteamericanas en torneos juveniles. En tanto, el partido contra Honduras podría resultar determinante para las aspiraciones peruanas en el campeonato.

Fixture de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 2026

La selección peruana tendrá descanso en la primera jornada y hará su debut en la segunda fecha del certamen. La ‘bicolor’ buscará sumar resultados importantes que le permitan pelear por los primeros lugares del Grupo B y así alcanzar un cupo en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17 en Tegucigalpa. Este será el fixture del combinado nacional en la fase de grupos:

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Perú vs Canadá – Miércoles 27 de mayo | 20:00 horas

Perú vs Honduras – Jueves 28 de mayo | 20:00 horas

Fixture de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 2026. Crédito: FPV

Así se jugará la Copa Panamericana Sub 17

La Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026 contará con la participación de nueve selecciones divididas en tres grupos. Además de Perú, Venezuela será el otro representante sudamericano y formará parte del Grupo C junto a México y Costa Rica. Por su parte, el Grupo A estará integrado por Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

En la fase inicial del torneo, los equipos jugarán todos contra todos dentro de sus respectivos grupos. Al finalizar esta etapa, los dos mejores líderes avanzarán directamente a las semifinales. Mientras tanto, el tercer mejor primer lugar y todos los equipos que culminen en la segunda posición disputarán los cuartos de final para completar el cuadro decisivo del torneo.

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¿Dónde ver a Perú en la Copa Panamericana Sub 17?

La Copa Panamericana Sub 17 será transmitida a través del canal oficial de YouTube de NORCECA, entidad organizadora del certamen, lo que permitirá a los aficionados seguir en vivo todos los encuentros de la selección peruana desde distintas partes del continente. Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial de la participación del equipo dirigido por Marcello Bencardino en Tegucigalpa, con toda la información, incidencias, resultados y detalles del desempeño de la ‘bicolor’ a lo largo del torneo.

Marcello Bencardino junto a sus dirigidas. - Crédito: FPV

Perú se alista para el Mundial Sub 17 de Chile

Más allá de la Copa Panamericana, la selección peruana ya tiene la mira puesta en el Mundial Sub 17 de Chile, que se disputará del 6 al 16 de agosto. En ese contexto, el torneo de Tegucigalpa servirá como una importante prueba competitiva para el equipo dirigido por Marcello Bencardino, que busca llegar en óptimas condiciones a la máxima cita de la categoría.

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Como parte de esa preparación, Perú también afrontará un cuadrangular internacional de alto nivel entre el 29 de julio y el 2 de agosto, donde se medirá ante selecciones de Asia y Europa en una serie de amistosos exigentes que permitirán fortalecer el rendimiento colectivo y ganar mayor roce internacional antes del Mundial. En los próximos días se anunciarán el fixture oficial, las selecciones participantes y la sede donde se desarrollará el evento.