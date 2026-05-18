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Melcochita asegura que su joven pareja no se aprovecha de su dinero: “Ella tiene sus negocios, tiene más plata”

El sonero descartó que su relación sea por conveniencia y está seguro que el amor prima entre ambos

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Melcochita, un hombre con un traje verde oscuro con flores naranjas, sonríe ampliamente junto a una mujer joven de cabello oscuro y chaqueta negra
El comediante Melcochita posa sonriente junto a su pareja, reafirmando su derecho a rehacer su vida y desestimando las críticas sobre su diferencia de edad.

Melcochita ha decidido hablar abiertamente sobre su relación sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años, luego de que fueran vistos juntos en una discoteca. Esta nueva etapa amorosa se produce tras el final de su vínculo de 15 años con Monserrat Seminario, madre de sus hijas.

Las críticas no tardaron en aparecer, especialmente por la juventud de Heydi Amado y la marcada distancia generacional con el reconocido sonero. A pesar de la polémica, Melcochita ha salido al frente en diversas oportunidades para defender la autenticidad de su vínculo sentimental.

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Ante las preguntas y comentarios de varias figuras del ambiente artístico, el artista peruano fue enfático en aclarar que su pareja no está motivada por intereses económicos.

“No es cierto que ella se esté aprovechando de mí, porque tiene más plata que yo. Ella tiene sus negocios en Gamarra y yo estoy trabajando para cumplir con mis hijas y vivir, nadie me está viviendo ni ‘sangrando’. Más bien, cada día estamos mejor, nos entendemos en todos los sentidos”, afirmó en diálogo con Trome.
Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.
Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.

Además, Melcochita dirigió sus palabras a Deysi Araujo, una de las personalidades que cuestionó la relación y sugirió que su joven novia podría tener otros intereses. El músico no dudó en responder, asegurando que las críticas podrían tener un trasfondo personal.

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“Ella creo que sigue enamorada de mí, no me olvida desde que grabamos la ‘Casa de Magaly’ y allí tuvimos un vacilón, unos besos. No era algo serio”, señaló, dejando en claro su postura sobre los comentarios emitidos por la vedette.

La situación legal también se ha convertido en un obstáculo para el cantante, quien confesó que su expareja Monserrat Seminario se ha negado a firmar el divorcio, pese a que al inicio de la separación mostró disposición para hacerlo. “Ella primero me dijo que sí, pero ahora ya no quiere darme el divorcio”, explicó el sonero, agregando otra arista al complejo escenario personal que enfrenta.

Una mujer a la izquierda señala con el dedo mientras mira a una pareja que se abraza felizmente, rodeada de corazones flotantes rojos y rosas.
Monserrat Seminario, con un gesto de reclamo, observa a Melcochita y Heydi Amado abrazados y sonrientes, rodeados de corazones que simbolizan su evidente amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padre de Heydi Amado no está de acuerdo con romance

La relación entre Melcochita y Heydi Amado también ha generado reacciones en el entorno familiar de la joven. Miguel Amado, padre de Heydi, expresó su rechazo de manera contundente al referirse al vínculo sentimental de su hija con el popular cómico peruano.

“Que para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto. Obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo lo que está pasando? ¿Tú como papá estarías de acuerdo con todo lo que está pasando? Te pregunto”, manifestó visiblemente incómodo.

Descubre los detalles de la polémica relación que ha capturado la atención, donde la diferencia de edad y la opinión familiar son los principales obstáculos. ATV/ Magaly TV La Firme.

El padre de Heydi Amado cuestionó la actitud de Melcochita y señaló que nunca se le ocurriría iniciar una relación con la hija de alguien que le brindó hospitalidad. “Si yo voy a tu casa y tú me abres la puerta, así me la haya abierto tu esposa, yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás. Si yo la miro, esa niña la miro como una hija”, expresó tajante respecto al comportamiento que espera en una situación similar.

La relación entre Melcochita y Heydi Amado continúa en el centro de la atención pública, marcada por cuestionamientos familiares, obstáculos legales y el debate sobre las diferencias de edad en las parejas. El sonero peruano mantiene su postura de defensa y resalta el carácter independiente de su pareja frente a las especulaciones.

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