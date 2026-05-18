Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de mayo

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,43 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,16%. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,04%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -5,26%.
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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 4,1%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,21%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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