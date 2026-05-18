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Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de mayo

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,43 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,16%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,04%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -5,26%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 4,1%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,21%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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