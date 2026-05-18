Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,99 soles, lo que representa un incremento del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 3,98 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,01%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 2,95%.

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