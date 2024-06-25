Prepara la receta de arroz árabe: Giacomo Bocchio comparte su versión más exquisita de este plato

El chef Giacomo Bocchio comparte su mejor receta para preparar el arroz árabe, destacando por su autenticidad y riqueza de sabores.

Esta receta forma parte de las celebraciones más importantes para numerosas familias en Lima, donde el arroz árabe se ha integrado como un plato tradicional gracias a su combinación de especias y sabores distintivos. La preferencia por este platillo en la capital peruana responde a la manera en que ha sabido instalarse en las mesas limeñas hasta convertirse en una costumbre familiar.

Esto es gracias a la influencia de diversas culturas en la gastronomía peruana que da lugar a versiones muy particulares de este plato, cada una con su toque especial y distintivo, adaptado al gusto local.

En esta ocasión, el reconocido chef peruano Giacomo Bocchio comparte su mejor receta para preparar este exquisito arroz árabe. Con su experiencia y creatividad, ofrece una versión que destaca por su autenticidad y riqueza de sabores, ideal para ser el centro de atención en cualquier celebración. Su receta es una muestra del ingenio culinario peruano, combinando ingredientes tradicionales con técnicas modernas, y promete deleitar a quienes buscan disfrutar de un plato lleno de historia y sabor.

Ingredientes y preparación del arroz árabe

Arroz árabe: receta, ingredientes y preparación paso a paso (Acomer.pe)

1 taza y media de arroz crudo

½ litro de gaseosa negra

100 gramos de pasas negras o rubias

Sal al gusto

100 gramos de pecanas cortadas en trozos

1 cucharadita de ajo molido o rallado

Medio paquete de fideo cabello de ángel

Cabanossi o tocino (cantidad al gusto)

Para que las pasas estén suaves, puedes hidratarlas en agua tibia de 10 a 30 minutos. Luego cuélalas, sécalas y, si deseas, pícalas.

Preparación del arroz árabe

Arroz árabe: receta, ingredientes y preparación paso a paso (Acomer.pe)

Preparación inicial:

Calienta un poco de aceite vegetal en una olla grande.

Sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén dorados.

Agrega el cabello de ángel y saltéalo brevemente.

Cocción del arroz:

Vierte la gaseosa negra en la olla y deja que hierva.

Sazona con sal al gusto.

Incorpora el arroz y mezcla bien para que absorba los sabores.

Deja que vuelva a hervir, luego baja el fuego al mínimo, tapa la olla y cocina durante aproximadamente 18 minutos o hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido.

Finalización:

Una vez cocido el arroz, apaga el fuego y deja reposar tapado durante unos 5 minutos.

Incorpora los fideos fritos, las pasas y las pecanas picadas. Mezcla suavemente para distribuir los ingredientes.

Servir:

Puedes decorar el arroz con hierbas frescas si lo deseas.

¿En qué ocasiones preparar esta receta?

Arroz árabe, uno de los infaltables en la cena navideña. (Recetas Nestlé)

En las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el arroz árabe se destaca como uno de los platos más populares en diversas mesas. Su nombre refleja su origen en el Medio Oriente, y su llegada a América Latina se debe a la inmigración, integrándose especialmente en la gastronomía peruana.

Este plato se prepara en cualquier momento, aunque su elaboración, que requiere poco tiempo y contiene una mayor cantidad de carbohidratos, lo hace ideal para ocasiones especiales.

Historia del arroz árabe

Arroz árabe: receta, ingredientes y preparación paso a paso (Acomer.pe)

El arroz árabe encuentra sus raíces en el califato abasí, una era que vio el florecimiento de técnicas culinarias que aún perduran. Desde España hasta Afganistán, los métodos de cocinar arroz al estilo pilaf se extendieron, creando una tradición que hoy conocemos como arroz árabe. Esta preparación incluye la adición de fideos ligeramente tostados, un proceso que resulta en un arroz esponjoso y no pegajoso.

En Oriente Medio, este método de cocinar arroz es tan fundamental que no tiene un nombre específico, considerándose la base de la cocina de arroz. Con el tiempo, surgieron variaciones regionales que incorporaron ingredientes locales. Un ejemplo notable es la kabsa, originaria de Yemen y considerada un plato nacional en la Península Arábiga.

La popularidad del arroz árabe no se limitó a Oriente Medio, ni Europa. Su influencia se extendió a otras culturas y cocinas como la cultura peruana.

Guarniciones para reemplazar el arroz árabe en tu cena

Si buscas alternativas al arroz árabe en la cena navideña, hay opciones deliciosas que aportan variedad al banquete. Un puré de camote con un toque de miel y canela puede ser una guarnición cálida y festiva. También, una ensalada de quinua con frutos secos y pasas ofrece una combinación equilibrada entre lo tradicional y lo saludable.

Otra opción es el cuscús con almendras y hierbas frescas, ideal para quienes prefieren algo ligero pero lleno de sabor. También puedes preparar una crema de espinacas o un gratín de papas con queso, ambos perfectos para acompañar carnes como el pavo o el cerdo.