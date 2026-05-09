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Paola Rivera, Brenda Lobatón y las otras voleibolistas que se quedarán en San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, lamentó la partida de Flavia Montes, pero valoró la decisión de las jugadoras que se quedaron para la siguiente campaña. Conoce los movimientos del cuadro de Santa Anita

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Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, nombró a las jugadoras que seguirán defendiendo la camiseta. (Ovación)

El cierre de la temporada dejó a San Martín con el subcampeonato, tras caer ante Alianza Lima en un emocionante ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Aunque el equipo no logró alzar el trofeo, superó el resultado de la campaña anterior, cuando ocupó la tercera posición en la competencia nacional

Todo apunta a que Guilherme Schmitz continuará como entrenador. Sin embargo, se anticipan cambios significativos en la plantilla de Santa Anita. El equipo afrontará una etapa de renovación, marcada por la llegada de nuevos refuerzos, la confirmación de algunas permanencias y la posible salida inesperada de varias integrantes.

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¿Quiénes se quedarán en San Martín?

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, lamentó la salida de Flavia Montes y la posible partida de Aixa Vigil, pero reveló los nombres de las voleibolistas que se quedarán en San Martín la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley generando muchas reacciones en redes sociales.

“De hecho, estamos debilitadas porque pierdo a Flavia Montes, que es un referente de las centrales que tenemos en Perú. Pierdo a Aixa Vigil, que es una de las referentes puntas del Perú. Entonces, claro que sí merma el equipo, pero considero que se están quedando las que quieren estar, como son Brenda Lobatón, Angélica Aquino, Gina López, Pamela Cuya, Paola Rivera”, declaró la directiva en el programa ‘Sobre la net’.

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Además, Balcázar resaltó la entrega de las jugadoras mencionadas y destacó su actuación en la final frente Alianza Lima.

“Como dicen, ‘se quieren ir de San Martín’. ¿Tú crees que jugarían así la final? Las que quieren irse juegan ‘na-na-na’. Entonces, las que quieren quedarse, las que quieren jugar, las que tienen la identidad con el equipo, matan, pues", añadió.

Las voleibolistas que se quedan en San Martín la próxima temporada. (Puro Vóley)
Las voleibolistas que se quedan en San Martín la próxima temporada. (Puro Vóley)

Aixa Vigil cerca de fichar por Universitario

El nombre de Aixa Vigil resuena con fuerza en el mercado de pases previo a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Aunque la jugadora mantiene contrato vigente con San Martín, su futuro permanece abierto ante el interés manifiesto de Universitario de Deportes por incorporarla a su plantel.

La posibilidad de su salida dejó de ser solo un rumor. Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, confirmó que existen negociaciones en curso para el traspaso de Vigil al club crema. La directiva de Santa Anita detalló que el proceso de transferencia está en marcha y que se están evaluando las condiciones para concretar el pase de la atacante nacional.

“Aixa tendría que quedarse un año más, pero si decide irse, le daría su carta pase. Mira, como les digo siempre, yo tengo casi tres reuniones al año con todas las categorías y les recalco que en el equipo tienen que estar las chicas que quieren estar en el equipo. Es como un trabajo; qué horrible es trabajar en un sitio que no te gusta. Trabajas sin ganas, entonces para qué”, apuntó Balcázar en entrevista con ‘Sobre la net’.

Balcázar también dio a conocer que está esperando respuesta de la ‘U’: “Si quiere su carta pase; la negocio. Yo creo que nos hemos puesto de acuerdo con la ‘U’; bueno, yo lo he dicho, hablé con ellos”.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, dio detalles de las negociaciones con la 'U' para fichar a la punta nacional. (Ovación)

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