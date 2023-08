Leysi Suárez recibe el respaldo de su expareja Marco Antonio: “El tiempo cura todo”

Leysi Suárez se separó del padre de su hijo a causa de un ampay.

Después que saliera a la luz un ampay de Jaime La Torre, pareja de Leysi Suárez; Marco Antonio Guerrero no dudó en pronunciarse para brindarle su respaldo a quien fue su expareja en el 2011. Como se recuerda, las figuras de TV hicieron las paces después de haber terminado su relación en medio de dimes y diretes.

Al enterarse de este video que emitió Magaly TV La Firme, donde se ve a Jaime La Torre con otra mujer, el cantante Marco Antonio tuvo palabras de aprecio hacia la conductora radial.

“Es un tema delicado porque es una familia. Lo tienen que resolver de manera interna. Sé que Leysi es una persona trabajadora, saldrá adelante y lo resolverá por el bien de su hija”, señaló el cantante al programa ‘Préndete’.

El cumbiamero resaltó que Leysi Suárez siempre ha sabido salir adelante pese a las adversidades. “Leysi es una persona de carácter fuerte y suele salir airosa de todos los problemas que ha tenido, sobre todo emocionales y de trabajo. Tiene el respaldo de todos sus amigos”, dijo.

“El tiempo cura todo y ella saldrá airosa. El tema es delicado, me cuesta opinar, pero sé que saldrá adelante y lo resolverá por el bien de la criatura”, acotó.

Recordemos que a raíz de este ampay, la bailarina decidió anunciar su separación, resaltando que será la única vez que se refiera al tema en público.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia”, escribió Leysi Suárez en su cuenta de Instagram.

La animadora aseguró que continuará con sus responsabilidades laborales. “Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer, así no me encuentro en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa. Seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija, dejaré que esto se resuelva en privado. Y recuerden que las mujeres pueden con todo más”, acotó.

¿Por qué terminaron Marco Antonio y Leysi Suárez?

La pareja tuvo una relación en el 2011. Sin embargo, ésta terminó en medio de fuertes enfrentamientos. Se especuló que el cantante le fue infiel a Leysi Suárez, mientras que él la acusó de haber tenido un encuentro con un hombre relacionado al narcotráfico. Ella lo encaró e indicó que había sido un error en su vida.

Cuando este capítulo en la pareja había pasado al olvido, los exenamorados sorprendieron al reencontrarse en el programa radial de Leysi Suárez, hace menos de dos meses. Aquí el cantante y la bailarina demostraron que ya habían hecho las paces.

Murió el padre de Leysi Suárez

Este jueves 10 de agosto, Leysi confirmó el fallecimiento de su padre. Radio Karibeña fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales, mientras que Suárez procedió a compartir el comunicado.

Hasta el momento, la bailarina no se ha pronunciado al respecto. “Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra compañera Leysi Suárez, el señor Pedro Zamudio, y la acompañamos en este difícil momento. Debido a ello, Leysi no estará presente hoy en ‘Ke Rica Mañana’, pero ella ha pedido retomar mañana sus actividades, ya que su mejor terapia en su trabajo y el cariño del público”, se puede leer en el documento.