Padre de Leysi Suárez falleció este jueves en la mañana

Leysi Suárez pierde a su padre a causa de una enfermedad.

Este jueves 10 de agosto se confirmó la muerte del padre de Leysi Suárez, Pedro Zamudio. La noticia fue anunciada a través de un comunicado de radio Karibeña.

De esta manera, la empresa de comunicaciones dio a conocer que la bailarina no se hará presente en su programa. Asimismo, le expresaron su apoyo en este difícil momento.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra compañera Leysi Suárez, el señor Pedro Zamudio, y la acompañamos en este difícil momento. Debido a ello, Leysi no estará presente hoy en ‘Ke Rica Mañana’, pero ella ha pedido retomar mañana sus actividades, ya que su mejor terapia en su trabajo y el cariño del público”, se lee en el comunicado.

Murió padre de Leysi Suárez. Radio Karibeña se encargó de comunicarlo.

Hasta el momento, Leysi Suárez no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, sí ha compartido en su historia de Instagram, el comunicado de la radio donde trabaja.

Ampay y separación

Esta triste noticia llega a su vida en medio de una situación complicada. El pasado 7 de agosto, Magaly TV La Firme difundió un ampay donde se ve a su esposo Jaime La Torre ingresando a un edificio con otra mujer. La pareja pasa toda la noche en esta vivienda.

Después de salir a la luz este video, la bailarina no dudó en pronunciarse el mismo día. Bastante firme, anunció que su relación había terminado.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia”, escribió Leysi Suárez en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aclaró que continuará con sus responsabilidades laborales. “Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer, así no me encuentro en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa. Seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija, dejaré que esto se resuelva en privado. Y recuerden que las mujeres pueden con todo más”, acotó.

Expareja de Leysi Suárez pide perdón

A través de una entrevista telefónica con Magaly TV La Firme, el empresario respondió sobre las críticas que viene recibiendo por incluir a su hija en sus encuentros con otra mujer.

“Yo no tengo mucho que hablar de ese tema. Yo lo voy a resolver en privado. Sí, te digo de antemano que hay una niña, que es mi hija, la que está de por medio y lo que voy a resolver, lo voy a hacer en estricto privado”, indicó Jaime La Torre.

En otro momento, el empresario se animó a pedirle disculpas a su expareja e hija. “Pedir disculpas a las personas afectadas, a Leysi, a mi familia, a su familia, a todas las personas que están afectadas por esta situación. A mi hija, sé que ha sido una equivocación todo esto”, dijo.