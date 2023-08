Jaime La Torre se pronuncia y pide disculpas a Leysi Suárez y a su hija por ampay: “Ha sido una equivocación todo esto”

Jaime La Torre pide disculpas públicas a Leysi Suárez, a su hija y a su familia. (Fuente: Capturas Magaly TV La Firme)

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 9 de agosto, su conductora Magaly Medina compartió las primeras imágenes de la bailarina Leysi Suárez a las afueras de una notaria en Breña para iniciar con los trámites de la tenencia de su menor hija. La modelo se mostró muy incómoda con las cámaras de la ‘urraca’, y aunque respondió por su expareja Jaime La Torre, prefirió no ahondar en el tema.

“He venido a hacer lo que corresponde después de una separación. No nada, no quiero hablar del tema”, expresó la bailarina con mucha incomodidad a los ‘urracos’. “De verdad creo que no es momento, pero estamos en lo que tiene que ser el segundo paso”, fueron las declaraciones que brindó la artista el 9 de agosto para las cámaras de Magaly TV La Firme. Sin embargo, el papá de la hija de la exbailarina decidió también salir al frente para expresarle las disculpas públicas por su infidelidad al citado medio.

El empresario también fue entrevistado por vía telefónica e hizo su descargo para las cámaras de Magaly Medina. Él respondió a preguntas sobre las críticas que ha enfrentado por incluir a la hija de la bailarina en sus encuentros.

“Yo no tengo mucho que hablar de ese tema. Yo lo voy a resolver en privado. Sí, te digo de antemano que hay una niña, que es mi hija, la que está de por medio y lo que voy a resolver, lo voy a hacer en estricto privado”, se le escucha decir en un inicio.

Es ahí, que por las consultas del reportero, Jaime decide dirigirse a su expareja, a su hija y su familia en general. “Pedir disculpas a las personas afectadas, a Leysi, a mi familia, a su familia, a todas las personas que están afectadas por esta situación. A mi hija, sé que ha sido una equivocación todo esto”, agregó el empresario.