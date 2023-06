Leysi Suárez y Marco Antonio se reencontraron después de varios años de su polémica separación

Leysi Suárez y Marco Antonio se reencontraron después de su polémica separación. (TikTok)

Leysi Suárez y Marco Antonio Guerrero han dejado a más de uno sorprendido al lucirse juntos nuevamente. En el estreno del programa radial de la cumbiambera, el cantante fue su primer invitado. Todo parece indicar que dejaron en el pasado sus diferencias y ahora no tienen problema en aparecer públicamente uno al lado del otro.

Te puede interesar: “Una burla para el público”: usuarios furiosos y decepcionados por la cancelación del concierto de Olga Tañón

No muchos recuerdan que ambos artistas fueron pareja hace varios años. Los peruanos comenzaron su relación sentimental en 2011, luego de haber ocultado su romance por varios meses. Un ampay los delató y confesaron que estaban enamorados. Si bien, soñaban con formar una familia, todo quedó en el olvido y terminaron en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Frente a las cámaras del fenecido programa ‘Amor, amor, amor’, Leysi Suarez tildó al cantante de ‘canalla’ y calificó su relación como ‘el error más grande de su vida’, pues Marco Antonio Guerrero señaló que ella habría tenido un affaire con un hombre relacionado con el narcotráfico. Su separación acaparó las portadas de los medios de comunicación y, posteriormente, no se podían ver ni en pintura.

Te puede interesar: Estos son los artistas más escuchados hoy en el top de K-pop de iTunes Perú

Ahora, poco más de 10 años de haberse separado, se volvieron a juntar. Aunque, Leysi Suárez y Marco Antonio Guerrero ya se habían visto en diferentes eventos, no habían cruzado palabra hasta este último 22 de junio. Los dos se reencontraron en la cabina de una reconocida radio nacional y no dudaron en grabar un TikTok, dejando a los usuarios más que sorprendidos.

Leysi Suárez y Marco Antonio Guerrero cuando eran pareja. (Captura)

“Leysi se ve nerviosa”, “Asu, se volvieron a juntar, mínimo tenía que cantarle”, “Eran una pareja divina, a mí me encantaban”, “Hacían bonita pareja”, “Que bueno que ambos estén bien, cosas que pasaron se quedó atrás”, “Y después de varios años de pelea, ahora se llevan mejor”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Te puede interesar: ‘Degeneradxs’, el primer reality peruano con personas trans y no binarias: “Hay que hablar de cosas urgentes, sin poner por delante el dolor”

Para conocer más detalles de este inesperado encuentro, un medio local entrevistó a los cantantes. Marco Antonio Guerrero señaló que estaba muy contento por haber tenido la oportunidad de acompañar a Leysi Suárez en su nuevo programa. Asimismo, indicó que todos sus problemas quedaron en el pasado.

“Hace mucho tiempo que no nos veíamos, es un honor estar como primer invitado de su programa radial. Estoy feliz por Leysi, ojalá sea un buen amuleto mi presencia para su programa de radio. Estoy nervioso, la veo a ella (Suárez) y me pongo nervioso. Verla después de años hizo que me sintiera presionado (...) el tiempo soluciona todo. Hay que enfocarse en el presente, en lo que viene y en su nueva etapa de Leysi como conductora”, dijo Marco Antonio al diario Trome.