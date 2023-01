Laura Zapata fue testigo de la ‘Toma de Lima’ y calificó de “tristeza” la situación del país

Laura Zapata fue testigo de la ‘Toma de Lima’ | Instagram

Laura Zapata, recordada por sus papeles de villana en telenovelas como “Rosa Salvaje”, “María Mercedes” y “Pobre niña rica”, llegó a Lima para grabar la tercera parte de “La peor de mis bodas”, su película más reciente. Durante su estadía en la capital, la actriz mexicana fue testigo de las protestas que se vienen realizando en más de 10 regiones del país.

Sin embargo, la hermana mayor de Thalía vivió de cerca la crisis política cuando, este jueves 19 de enero, cientos de manifestantes pasaron cerca del hotel donde se está quedando. Sorprendida por la situación, Zapata realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para fin informar lo que acontece en el Perú.

“Estoy afuera de mi hotel, con unos que marchan contra todo lo que está pasando aquí en Perú. Ellos son los que están en contra de que hayan tirado al expresidente (Pedro Castillo). Lo que me sorprende es que son del mismo partido, del presidente que tiraron y la presidenta actual (Dina Boluarte)”, expresó en su cuenta.

Laura Zapata grabó a los manifestantes de la 'Toma de Lima'.

Los fans de Laura Zapata, entre peruanos y de otras partes del mundo, le sugirieron que ingrese a su hotel, pues la protesta podía ponerse violenta en cualquier momento. La mexicana hizo caso, no sin antes aplaudir a la Policía Nacional del Perú por su “acción rápida” ante la ‘Toma de Lima’.

“Desgraciadamente es un panorama que hay en muchos países de América Latina, en Argentina, Chile y México. Hay que luchar por el bien del pueblo, pero no seamos Venezuela ni Cuba, no lleguemos a eso. He estado viendo las noticias, que mataron como a 50 a 60 personas. Es una tristeza”, señaló desde su cuarto de hotel.

Acto seguido, la actriz mexicana dejó en claro su postura política. “Yo respeto el pensamiento ajeno, pero he visto cómo la izquierda acaba con los países y prometen que sacaran al pueblo de la pobreza, y a los únicos que sacan es a sus parientes y a sus grupos. Yo lo vivo en México. Hay gente que ni sabe por lo que marcha, ni por qué pelea”, dijo.

“Soy muy feliz en Perú, me divierto, me río, me llevo muy bien con la gente, hay gente encantadora. Hay que luchar porque haya paz en nuestros países”, finalizó en su mensaje.

La actriz mexicana vivió de cerca la 'Toma de Lima'.

Farándula se pronuncia

Las figuras del espectáculo nacional no fueron ajenas a las manifestaciones que se están realizando en la capital y en varias regiones del Perú, por lo que dieron su punto de vista a través de las redes sociales o en los programas que conducen a diario.

“Lo que necesitan nuestros hermanos no solo es marchar, necesitan políticos que los escuchen y atiendan sus necesidades, algo que durante décadas no han tenido. “La solución es el diálogo y la ejecución del mismo”, comentó Christopher Gianotti desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, Jason Day indicó que “a los limeños nos toca acompañar, con respeto y en solidaridad, a quienes vieron de muy lejos a hacer escuchar sus legítimas voces de protesta”. “Tenían que venir en representación de sus comunidades porque allá no se les escucha, les meten bala”, agregó.

“Si ustedes deciden venir a hacer una manifestación, bienvenidos sean. Pero debemos mantenernos en paz, hazlo de manera correcta para que tu voz sea escuchada. Si cometes actos delincuenciales, hay penas y después no te pongas a llorar. Respeta”, fue el sentir de Michael Finseth.

Manifestantes opositores se enfrentan contra la policía en Lima. (AP Foto/Martín Mejía)

