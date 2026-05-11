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Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

El piloto aseguró que la rutina, la monotonía y los cambios tras la llegada de sus hijos han puesto a prueba su relación

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Díptico de dos retratos: Mario Hart en color con suéter rojizo sobre camiseta negra y Korina Rivadeneira en blanco y negro con camisa blanca.
Mario Hart reflexiona sobre los desafíos en su matrimonio con Korina Rivadeneira, atribuyendo a la rutina y la monotonía los problemas de la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que el piloto hablara abiertamente sobre los momentos más complejos que habría atravesado su matrimonio. En medio de rumores de una presunta crisis sentimental y tras recientes comentarios de Israel Dreyfus relacionados con su vida privada, Mario decidió sincerarse sobre las dificultades que enfrenta una relación de varios años marcada por la convivencia, la rutina y la crianza de sus hijos.

Durante su participación en el programa Arriba mi gente, el exchico reality evitó confirmar directamente una separación con Korina Rivadeneira, aunque sí dejó entrever que la relación no ha estado exenta de momentos difíciles y desafíos emocionales. Sus declaraciones generaron gran repercusión debido a que, por primera vez en mucho tiempo, habló sin filtros sobre los factores que, según él, han puesto a prueba su matrimonio.

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Lejos de enfocarse en escándalos o polémicas externas, Mario Hart centró sus palabras en los retos cotidianos que enfrenta cualquier pareja con años de convivencia. El piloto reconoció que uno de los principales problemas surge cuando la rutina empieza a afectar la conexión emocional y la espontaneidad dentro de la relación.

Mario Hart revela los desafíos de su matrimonio con Korina Rivadeneira, confesando que lo más difícil es salir de la monotonía y mantener viva la pasión. Además, opina sobre el impacto de los hijos en la relación.Latina/ Arriba Mi Gente.

Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, expresó durante la entrevista.

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El piloto explicó que mantener viva la relación requiere esfuerzo constante y disposición para enfrentar etapas complejas. Según dio a entender, el amor no desaparece, pero sí necesita ser alimentado continuamente para evitar que la rutina termine generando distancia emocional.

La sinceridad de sus declaraciones llamó especialmente la atención porque Mario y Rivadeneira siempre proyectaron públicamente una imagen de estabilidad familiar. Desde que iniciaron su relación, ambos se convirtieron en una de las parejas más populares de la televisión peruana, compartiendo constantemente momentos de complicidad junto a sus hijos y mostrando detalles de su vida familiar en redes sociales y programas de entretenimiento.

Sin embargo, detrás de esa imagen aparentemente sólida también existirían dificultades que pocas veces habían sido abordadas públicamente.

Mario Hart y Korina Rivadeneira posan juntos, ella con gafas de sol y camisa blanca, él con camiseta negra y un suéter rosado sobre los hombros.
Mario Hart y Korina Rivadeneira posan juntos en esta imagen, mientras él revela que la rutina y la monotonía habrían afectado su relación matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart reconoció que la convivencia constante puede convertirse en un reto importante dentro del matrimonio, especialmente cuando ambos integrantes de la pareja intentan equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales mientras construyen una familia.

Según explicó, la repetición de hábitos y la falta de espacios distintos dentro de la rutina diaria pueden terminar afectando la relación emocional entre dos personas. Aunque Mario evitó entrar en confrontaciones o profundizar sobre ese tema puntual, sí aprovechó el espacio televisivo para reflexionar sobre las dificultades reales que enfrenta una pareja establecida desde hace varios años.

Durante la conversación, el piloto también habló sobre el papel fundamental que cumplen sus hijos dentro de su vida y cómo la paternidad transformó completamente sus prioridades.

Hombre y mujer sentados distantes en un sofá. Él mira a la izquierda (color), ella a la derecha (escala de grises). Un reloj de mesa se ve al frente.
Mario Hart y Korina Rivadeneira, distantes en el sofá, representan los efectos de la rutina y la monotonía en su relación, según declaraciones de Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hijos cambian muchas cosas, es hermoso, es muy lindo vivir en familia, mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida, pero como dice Fernando te ponen a prueba en muchísimas cosas y sobre todo cambian esa relación íntima”, confesó.

El conductor destacó que convertirse en padre ha sido una de las experiencias más significativas de su vida, aunque también reconoció que implica enormes desafíos emocionales y personales. Las responsabilidades de la crianza, los cambios en las rutinas y la atención permanente que requieren los niños pueden influir directamente en la relación sentimental.

A pesar de ello, Mario aseguró que sus hijos representan lo más valioso que tiene y que vivir en familia continúa siendo una experiencia que disfruta profundamente junto a Korina Rivadeneira.

Hombre de cabello corto y suéter rojo atado al cuello, mirando por una ventana, con una mujer desenfocada y en escala de grises de espaldas al fondo.
Mario Hart, con expresión pensativa, se asoma por una ventana mientras Korina Rivadeneira se sienta de espaldas en el sofá, simbolizando la distancia en su relación afectada por la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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