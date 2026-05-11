Perú

Elena Rose, compositora de Bad Bunny, se alista para su concierto en Lima

La cantante venezolana-estadounidense se prepara para su reencuentro con su público peruano

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Díptico de Elena Rose con cabello rubio y tatuajes en sus brazos; a la izquierda, bajo un cielo azul, y a la derecha, en un entorno interior oscuro
La aclamada compositora Elena Rose, conocida por su trabajo con Bad Bunny, se prepara para su próximo concierto en Lima, marcando un momento clave en su carrera solista.

La emoción se siente en el ambiente. Elena Rose regresa a Lima y el entusiasmo de sus seguidores crece a medida que se acerca la fecha de su concierto. La cantante y compositora venezolana-estadounidense está lista para un reencuentro especial con el público peruano, que la ha apoyado desde el inicio de su carrera y con el que ha construido un lazo especial a lo largo de los años.

La artista no oculta su cariño por el país andino. “Perú es un país que quiero por su constante apoyo a mi música”, afirma Elena Rose, reconociendo la energía que siempre le ha transmitido el público local. Esta vez, la cita será en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un lugar emblemático de Lima que recibirá a cientos de fanáticos dispuestos a disfrutar de una noche llena de emociones, romanticismo y éxitos.

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A lo largo de su trayectoria, Elena Rose ha demostrado ser una de las voces más relevantes del pop urbano latino. Su talento como compositora la ha llevado a colaborar con figuras de talla internacional como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y Becky G. Estas colaboraciones han dado lugar a canciones que no solo han escalado en los rankings musicales, sino que también han conquistado plataformas digitales en todo el mundo, consolidando su nombre en la industria.

Primer plano de Elena Rose, una mujer rubia con cabello largo, mirando a la cámara, con un tatuaje que dice "musa" en su brazo derecho y un fondo acuático
La compositora Elena Rose, conocida por su trabajo con Bad Bunny, posa mientras se prepara para su esperado concierto en Lima.

No es solo su faceta de compositora la que la ha hecho destacar. Como intérprete, Elena Rose ha logrado conectar con la audiencia gracias a un estilo propio y una voz inconfundible. Temas como “Caracas en el 2000”, “Me Lo Merezco”, “Bayamón” y “Disculpa Amiga” se han convertido en favoritos del público por su capacidad de mezclar pop, urbano y sonidos latinos, siempre acompañados de letras sinceras y cargadas de sentimiento.

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La expectativa por el concierto no deja de aumentar. “Estoy muy feliz de finalmente encontrarme con mis fans peruanos. Siempre me han demostrado muchísimo cariño en redes sociales y sé que vamos a vivir una noche inolvidable. Perú es un país que tenía muchísimas ganas de conocer”, confiesa la artista, quien promete una presentación que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.

¿Aún hay entradas para el concierto de Elena Rose?

Sí, todavía hay boletos disponibles para el esperado show. Las entradas se pueden conseguir a través de Teleticket, e incluso hay opciones con descuento. Los precios van desde los S/130 hasta los S/220, permitiendo que más personas puedan disfrutar de la presentación.

El Teatro Royal Center será el escenario del regreso de Elena Rose a Colombia presentando 'Bendito Verano' - crédito cortesía Breakfast Live
La cantante llega al Anfiteatro del parque de la Exposición - crédito cortesía Breakfast Live

El proceso de compra es sencillo y accesible. Primero, debes ingresar a la página web oficial de Teleticket y crear una cuenta con tus datos personales y un correo electrónico vigente. Una vez completado el registro, recibirás un correo de confirmación; solo debes hacer clic en el enlace para validar tu cuenta.

Luego, inicia sesión, busca el evento de Elena Rose en la sección de conciertos o utilizando el buscador, y únete a la cola virtual. Cuando sea tu turno, selecciona la zona y los asientos disponibles, reserva y completa la compra con los datos de tu tarjeta. Al finalizar, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “MIS E-TICKETS” de la plataforma, listas para ser descargadas y presentadas el día del concierto.

La cuenta regresiva está en marcha y la expectativa crece. El regreso de Elena Rose a Lima promete ser una noche inolvidable para todos sus seguidores.

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