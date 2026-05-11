Perú

Ocho menores fueron detenidos tras intento de homicidio contra un estudiante a la salida de un colegio en el Callao

Los intervenidos quedaron bajo custodia policial luego de que se reportaron disparos en las inmediaciones del colegio Kumamoto. Padres y vecinos reclaman mayor seguridad en la zona

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Callao
Ocho menores fueron intervenidos por la Policía Nacional tras un presunto intento de homicidio contra un estudiante a la salida del colegio Kumamoto, en el Callao

Ocho menores de edad fueron intervenidos por la Policía Nacional (PNP) tras un presunto intento de homicidio contra un estudiante a la salida del colegio Kumamoto, en el distrito del Callao, informó este lunes el canal estatal TV Perú.

El hecho ocurrió días atrás, cuando un grupo de personas apareció en las inmediaciones del colegio y generó momentos de pánico entre alumnos, padres y personal docente. Según testigos, se efectuaron al menos dos disparos al momento en que los estudiantes salían de clases.

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La televisora mencionó que agentes policiales y municipales realizaron el seguimiento por viviendas cercanas y, como resultado, ocho menores fueron retenidos y llevados a la comisaría local, donde continúan las diligencias para determinar su participación en el caso.

El colegio todavía no emitió un comunicado, aunque las imágenes del operativo y del ataque ya circulan en redes sociales y plataformas digitales, donde padres y vecinos solicitan medidas concretas para detener la violencia.

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La intervención policial y municipal permitió identificar y retener a los menores, quienes permanecen en la comisaría local mientras se determina su implicancia en el caso

El reciente hecho rememora al ocurrido a fines de abril, también en Callao, cuando una cuenta en redes sociales difundió mensajes intimidatorios contra estudiantes y profesores del colegio parroquial Junior César De los Ríos. Las amenazas, atribuidas a presuntos integrantes de una banda criminal, generaron temor en la comunidad educativa y provocaron la ausencia de varios alumnos.

De acuerdo con lo informado por la televisora ATV, la cuenta de Instagram, que simulaba ser la oficial del colegio, publicó advertencias dirigidas a los alumnos de segundo, tercero y cuarto de secundaria, así como a parte del personal docente. Los mensajes anunciaban posibles ataques si no se cumplían las exigencias de los administradores de la cuenta.

La situación llevó a que algunos padres decidieran no enviar a sus hijos al colegio por miedo a que las amenazas se concretaran. La cuenta falsa fue creada recientemente y las advertencias abarcaron tanto a estudiantes como a profesores.

Por este caso, la Dirección Regional de Educación (DRE) del Callao realizó una intervención urgente en la institución y, según una nota oficial, verificó que “esté aplicando con rigor las medidas de seguridad y los protocolos de convivencia escolar vigentes ante situaciones de riesgo”.

El comunicado de la DRE instó a los directivos a actuar con transparencia y firmeza en la aplicación de las normas de protección escolar. “No permitiremos que actos de intimidación pongan en riesgo el servicio educativo. La DRE Callao reafirma su postura de tolerancia cero ante cualquier amenaza que atente contra el bienestar en nuestras instituciones”, señaló.

Callao
El ataque se suma a recientes hechos de violencia escolar en el Callao, como el caso del colegio parroquial Junior César De los Ríos, donde una cuenta en redes sociales difundió amenazas contra estudiantes y profesores

Además, convocó a los padres y estudiantes a mantener la calma, informarse solo por canales oficiales y colaborar con las autoridades para que las escuelas sigan siendo espacios seguros y libres de violencia.

Por su parte, el colegio manifestó que rechaza “de manera firme cualquier forma de amenaza y violencia virtual” y que no valida “este tipo de conductas que atentan contra la tranquilidad y el bienestar de nuestros estudiantes”.

“Estas situaciones están siendo atendidas conforme a nuestros protocolos y en coordinación con las autoridades correspondientes. Invitamos a toda la comunidad a actuar con prudencia, evitar la difusión de información no verificada y contribuir a mantener un ambiente de paz y confianza”, zanjó en su pronunciamiento.

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