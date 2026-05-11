¿Por qué hace tanto calor si ya es otoño? Senamhi alerta temperaturas de hasta 36 °C en Perú

Senamhi lanza alerta naranja por incremento de temperatura y radiación solar. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El inicio del otoño en el Perú no trajo el descenso de temperatura que suele marcar esta etapa del año. En distintas zonas de Lima y de la costa norte persisten jornadas con calor intenso, mientras especialistas advierten que esta situación continuará durante los próximos días. El fenómeno genera preocupación entre ciudadanos acostumbrados a un cambio progresivo hacia condiciones más frescas durante mayo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que distritos limeños como San Juan de Lurigancho y Carabayllo registraron temperaturas de hasta 28 °C. La entidad también alertó sobre valores superiores en el norte del país, donde Tumbes y Piura podrían alcanzar entre 35 °C y 36 °C en las próximas jornadas.

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La permanencia de estas condiciones climáticas ocurre en paralelo al desarrollo de alteraciones atmosféricas y oceánicas vinculadas al calentamiento del mar frente al litoral peruano. Expertos consultados por medios nacionales relacionan el incremento térmico con la presencia del Niño costero y con la reducción de nubosidad en gran parte de la costa.

Senamhi prevé continuidad del calor en la costa y la sierra

Temperaturas superan ampliamente los promedios históricos en la costa norte durante abril. Andina

La vocera del Senamhi, Angie Flores, explicó en entrevista con RPP que las temperaturas elevadas persistirán tanto en Lima como en otras regiones del país. Según indicó, el organismo meteorológico emitió un aviso de fuerte intensidad debido a la extensión de este escenario climático.

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“Estamos presentando temperaturas de 28 grados en Carabayllo, San Juan de Lurigancho, esperamos que esas temperaturas se repitan el día de mañana y el día de pasado. (…) Esto va a continuar todavía en los próximos días. (…) Senamhi ya ha emitido un aviso meteorológico. De hecho, este es un aviso de fuerte intensidad, incluye áreas de la sierra y de la costa”, señaló Flores.

La especialista precisó que las condiciones más extremas se concentrarán en la costa norte. “Esperamos incluso valores de fuerte intensidad, por ejemplo, para la costa norte, en Tumbes y Piura. Temperaturas que podrían llegar incluso a 35 y 36 grados”, afirmó.

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El Senamhi también informó que el incremento térmico alcanzará sectores de la sierra peruana. Durante el día se registrarán temperaturas más elevadas, aunque en las noches se espera un descenso marcado, sobre todo en localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros de altitud.

Masa seca y reducción de nubosidad modifican el clima

La creación del SENAMHI permitió centralizar el estudio del clima en Perú y fortalecer la prevención ante fenómenos naturales con información técnica especializada (Andina)

De acuerdo con la explicación brindada por Flores, uno de los factores principales detrás del aumento de temperatura corresponde a la disminución de nubosidad en el litoral costero. Esta condición permite una mayor exposición solar y eleva la sensación térmica en varias ciudades.

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La representante del Senamhi indicó que una masa seca avanza desde el oeste hacia el este, fenómeno que afecta la formación de nubes durante gran parte del día y también en horas nocturnas.

“Tenemos en los próximos días, incluso, el ingreso de una masa seca que viene del oeste hacia el este y está impactando justamente en la escasa nubosidad, en horas de la mañana, en medio día, incluso también durante la noche”, explicó.

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Flores añadió que esta dinámica atmosférica provoca diferencias importantes entre las temperaturas diurnas y nocturnas en la sierra. “En las noches, incluso estaríamos hablando de temperaturas bajo cero, en áreas por encima de los 3 800 metros sobre el [nivel del] mar”, manifestó.

La funcionaria también detalló que la circulación de vientos contribuye a despejar el cielo en la costa. “Tenemos un cielo despejado, […] hay escasa cobertura nubosa a lo largo del litoral costero. Entonces, lo que estamos viendo nosotros a lo largo de la atmósfera es subsidencia de viento, quiere decir que los vientos descienden y favorece que se disipe la nubosidad”, sostuvo.

Especialistas vinculan el fenómeno con el Niño costero

El divulgador meteorológico Abraham Levy, conocido como el “hombre del tiempo”, relacionó el incremento de temperaturas con el calentamiento del mar frente a la costa peruana. Durante una entrevista con Canal N, afirmó que el escenario actual responde directamente al Niño costero.

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“Todo lo que estamos viviendo en los últimos semanas en toda la costa peruana es consecuencia del Niño costero”, declaró Levy.

El especialista explicó que el ingreso de aguas cálidas al litoral modifica las temperaturas habituales para esta época del año. “Normalmente, en el mes de mayo, desde Piura, desde Tumbes, en realidad, hasta Tacna, las temperaturas caen todos los días. Y uno empieza mayo más o menos templadito y termina mayo con frío y lloviznas. Pues no va a ser el caso”, indicó.

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Según Levy, el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial influye directamente sobre las condiciones climáticas en el Perú. “Las temperaturas no están bajando, en algunos casos inclusive están subiendo, porque el mar se está calentando”, afirmó.

Durante la entrevista, Levy señaló que el Niño costero no solo altera las temperaturas ambientales, sino también las condiciones marinas que afectan la actividad pesquera. Según explicó, varias especies asociadas a aguas frías modifican su comportamiento cuando aumenta la temperatura del océano.

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“A nuestros pescadores no les gusta el Niño costero, porque se nos va la anchoveta, se nos va una serie de especies que son habituales de aguas frías”, sostuvo.

El especialista indicó que la anchoveta, principal recurso pesquero del país, desciende a mayores profundidades cuando predominan aguas cálidas. “Si las aguas frías son reemplazadas por aguas cálidas, la anchoveta, que es el principal recurso pesquero del Perú, profundiza. Se profundiza a tal nivel que resulta imposible para nuestras bolicheras capturarlo”, explicó.