Jason Day, Magaly Medina y otras figuras de la farándula se pronuncian sobre la ‘Toma de Lima’

Personajes del espectáculo nacional hablaron sobre la marcha denominada 'Toma de Lima'.

Miles de peruanos, de diferentes regiones del país, llegaron a la capital para formar parte de la denominada ‘Toma de Lima’, convocada para este jueves 19 de enero. Los manifestantes ya se congregan en puntos estratégicos: el Centro Histórico, Parque Kennedy, plaza Dos de Mayo, campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros.

Entre sus pedidos se encuentran la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso de la República y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Protestantes se reúnen durante la marcha 'Toma Lima' para manifestarse contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte. REUTERS/Angela Ponce

Un total de 12 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han desplegado para resguardar la seguridad en las calles del Centro de Lima y otros distritos aledaños. El ministro de Defensa informó que un grupo de manifestantes pretendía tomar las antenas del Morro Solar para evitar que los medios transmitan su señal abierta.

En medio de tanta tensión, pues cada vez más protestantes se acercan al Centro de Lima para ser escuchados, diversos personajes de la farándula se están pronunciando para hacer un llamado a la paz. Muchos de ellos lo hacen a través de sus redes sociales o en sus respectivos programas televisivos.

Rebeca Escribens

La conductora de ‘América Espectáculos’ no pudo evitar opinar sobre la protesta que tendrá lugar en Lima este jueves 19 de enero. Bastante preocupada, Rebeca Escribens pidió que las autoridades y los manifestantes lleguen a un acuerdo a través del diálogo, y no mediante el uso de la violencia.

“Quiero dejar bien en claro que quien les habla no está ajena a la realidad de este país, vive lamentándose de todo lo que viene sucediendo y de la inestabilidad en la que vivimos. Desde este lugar, les llevo un poco de alegría, pero también para pedir que esto se tranquilice y llegar a buenos acuerdos en paz”, expresó en su programa.

Rebeca Escribens se pronuncia antes conflictos sociales del país. América TV

Christopher Gianotti

Mediante su cuenta de Twitter, el actor y youtuber señaló que “lo que necesitan nuestros hermanos no solo es marchar, necesitan políticos que los escuchen y atiendan sus necesidades, algo que durante décadas no han tenido”. “La solución es el diálogo y la ejecución del mismo”, añadió en su post.

No contento con ello, Christopher Gianotti se mostró molesto con el pedido de Verónica Mendoza, quien incentivó a los peruanos a salir a marchar con ella. “Por culpa de oportunistas como estos es que nuestros hermanos nunca han sido escuchados”, señaló.

Christopher Gianotti se refirió a la 'Toma de Lima' en redes.

Jason Day

El actor nacional señaló mediante su cuenta de Twitter que “a los limeños nos toca acompañar, con respeto y en solidaridad, a quienes vieron de muy lejos a hacer escuchar sus legítimas voces de protesta”. “Tenían que venir en representación de sus comunidades porque allá no se les escucha, les meten bala”, agregó en su corto discurso.

Jason Day se pronunció en Twitter.

Michael Finseth

El recordado Jerry de ‘Así es la vida’ señaló que todos los peruanos tienen todo el derecho de salir a las calles a protestar, pero no a cometer actos delictivos en el proceso. A través de un video publicado en Twitter, expresó indignado:

“Lo que no está avalado por la Constitución son los actos vandálicos, los actos delincuenciales, quemar propiedad pública y privada, coaccionar a personas a hacer lo que quieren, obligarlos a cerrar carreteras y calles, atacar a la policia. Eso no lo avala nadie. Si ustedes deciden venir a hacer una manifestación, bienvenidos sean. Pero debemos mantenernos en paz, hazlo de manera correcta para que tu voz sea escuchada. Si cometes actos delincuenciales, hay penas y después no te pongas a llorar. Respeta”, resaltó.

Michael Finseth solicitó a los protestantes el no uso de violencia.

Mónica Sánchez

La actriz nacional exigió “solidaridad y respeto” para los compatriotas que se están movilizando por todo Lima para protestar en contra de Dina Boluarte. “Así como mi deseo de que la autoridad ejerza con un mínimo de empatía y sensibilidad para lidiar con esta profunda crisis que nos toca vivir”, escribió en Twitter.

El deseo de Mónica Sánchez para la 'Toma de Lima'.

Melissa Paredes

La exmodelo inició el programa ‘Préndete’ haciendo un llamado a la paz ante la marcha denominada ‘Toma de Lima’. “Merecen ser escuchados y alzar su voz de protesta, eso es totalmente válido, pero debe ser a través de la paz. Vienen a Lima porque cuando están en provincia no son escuchados, es lamentable pero cierto. Los entendemos perfectamente, pero no queremos más sufrimiento ni más muertes”, expresó.

Melissa Paredes habló sobre la 'Toma de Lima'.

Karla Tarazona

“Es nuestro derecho salir a las calles y reclamar cuando algo no nos parece justo. Pero ya no es un derecho delinquir o atentar contra otras personas. Muchos de ellos viven del día a día. Que todo se haga de forma pacífica”, añadió Karla Tarazona tras escuchar a su compañera en ‘Préndete’.

Karla Tarazona lamentó las protestas en Lima.

Magaly Medina

Aunque la ‘Urraca’ está de vacaciones por Europa, señaló a Infobae que ella y su esposo Alfredo Zambrano se encuentran preocupados por la serie de manifestaciones que se suscitan al interior del Perú. “Estamos alejados de la realidad nacional, pero igual estamos al tanto de lo que pasa. Esperemos que se vuelva pronto”, declaró Medina, quien volverá a la pantalla chica muy pronto debido a un pedido del canal.

Magaly Medina se muestra preocupada por protestas en el Perú.

