Incendio en la Plaza San Martín: lo que se sabe del origen del fuego en el Cercado de Lima

El incendio en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, en medio de las movilizaciones sociales de este jueves 19 de enero por la Toma de Lima, desató una serie de especulaciones en referencia al origen del fuego. En un primer momento, unas voces culparon a los manifestantes de ser los responsables, pero luego las miradas apuntaron a la Policía, por lo que el ministro del Interior, Vicente Romero, salió a negarlo.

Un video compartido por la cuenta de Twitter del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL) expuso la denuncia de una “vecina” que se encontraba al momento que inició el incendio en el edificio siniestrado del jirón Carabaya con Lino Cornejo.

Vecina denuncia que la Policía ha provocado el incendio en el edificio de jirón Carabaya con Lino Cornejo a pesar de sus reclamos. Manifestantes afirman lo mismo. Se evacúa a las familias de la zona. pic.twitter.com/ZN6cxb5cim — IDL-Seguridad Ciudadana (@Idlsciudadana) January 20, 2023

“(¿Quiénes han tirado eso?) La Policía. Yo les he rogado que no tiren porque hay niños, no hacen caso. Tiraban tipo chispas y estos son casonas se prenden rápido. Da miedo, yo vivo acá, le he rogado que no tiren bombas (lacrimógenas), porque tengo a mis dos criaturas. La Policía lo ha hecho, nosotros lo hemos visto”, dijo una mujer entre lágrimas, presuntamente residente del lugar.

El incendio fue de tales proporciones que se veía desde cuadras aledañas a la Plaza San Martín.

Otra señora, quien tampoco se identificó, se aprecia en el video culpando a los agentes del orden de supuestamente haber sido los causantes del fuego. “Eso hace la propia Policía. No es la gente porque está desarmada, aquí como ustedes pueden ver”, expresó. En las imágenes, se observa que más persona se suman al rededor de ellas para lanzar la misma acusación.

En otro video difundido por el portal Huanca York Times, un hombre que se presentó como hijo de la propietaria del edificio también responsabilizó a los uniformados. “La Policía, pues, que lanzó las bombas. El Estado me tiene que indemnizar. La Policía lanzó. ¿Quién lanza las bombas lacrimógenas? La gente que protestas no lo hace”, declaró.

Según el hombre, estaba con un grupo de jóvenes con los que trabaja en el cuarto piso “y cayó una bomba lacrimógena”. “Empezó todo el gas, entonces bajamos a echarnos agua y cuando bajamos empezamos a ver que algo se quemó, me imagino la bomba. Cuando agarramos los extintores, ya no, porque el incendio avanzó tan rápido porque todo es de madera y quincha”, señaló.

Lo niega

En respuesta, el ministro del Interior, Vicente Romero, expresó: “Se ha producido hace un momento un incendio en Lima, en el jirón Carabaya. Está circulando información que este incendio había sido provocado por un artefacto lacrimógeno que utiliza la Policía, lo cual es totalmente falso. Yo puedo colocar ese artefacto lacrimógeno en mi bolsillo y eso no causa quemaduras ni incendios, simplemente el gas es lo que provoca”.

Al ser consultado por la causa del incendio, Mario Casaretto, comandante de los Bomberos, aclaró que no se podía emitir una opinión hasta que las investigaciones revelen lo que realmente sucedió. “

Ministro del Interior descartó que un cartucho haya iniciado el incendio en la Plaza San Martín. TV Perú

Las declaraciones del titular del Interior fueron cuestionadas con videos compartidos en redes sociales, donde se aprecia cómo una bomba lacrimógena prende fuego antes de apagarse.

Vicente Romero, ministro del Interior (@MininterPeru) en conferencia de prensa: “Yo puedo colocar ese artefacto lacrimógeno en mi bolsillo y eso no ocasiona ningún incendio”. En este video de hoy se aprecia cómo una bomba lacrimógena prende fuego antes de apagarse. pic.twitter.com/3ObJoYcaer — Bruno Amoretti (@brunoamoretti_) January 20, 2023

