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A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘crema’, en medio de un presente turbio, buscará dar el golpe en el Callao cuando visite a un herido elenco ‘rosado’. Conoce los horarios del cotejo

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A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura de Liga 1 2026.
A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura de Liga 1 2026.

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante contra Sport Boys hoy, lunes 11 de mayo, en un duelo válido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Miguel Grau del Callao será el escenario de una contienda importante para dos escuadras que están urgidas del triunfo por el duro presente que viven.

El cuadro ‘crema’ atraviesa una complicada actualidad con la derrota ante Coquimbo Unido en Chile, que no solo hizo que complicó sus chances de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que mantiene de capa caída a un equipo que hasta hace poco fue tricampeón del fútbol peruano.

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Justamente, en el primer certamen doméstico del año, si bien goleó a Juan Pablo II en Trujillo en la jornada anterior, la irregularidad le ha costado resultados positivos y se ha alejado de la pelea por el Apertura, quedando a nueve del líder Alianza Lima, con cuatro fechas por jugar.

El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

A todo lo mencionado se le suma que el técnico interino, Jorge Araujo, tampoco ha conseguido levantar al equipo ‘merengue’, cuya directiva liderada por Franco Velazco ya se puso manos a la obra para encontrar un reemplazo que devuelva a la ‘U’ a luchar por todo lo alto.

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Por otro lado, Sport Boys apenas ha conseguido un triunfo de sus últimos cinco partidos (tres derrotas y un empate), resultados que lo colocan en la casilla 15 del Torneo Apertura con 12 puntos, apenas dos por encima del último lugar, Atlético Grau.

Esto conlleva al entrenador Carlos Desio a buscar armar el mejor once y pulir detalles de cara a hacer respetar la localía en el Callao. La ‘misilera’ tiene importantes jugadores como Carlos Zambrano, Luis Urruti, Luciano Nequecaur, entre otros, para intentar derrotar a Universitario.

Universitario vs Sport Boys: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Edison Flores y Lisandro Alzugaray. DT: Jorge Araujo

Sport Boys: Diego Melián, Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Oslimg Mora, Mathías Llontop, Miguel Trauco, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Percy Liza y Luciano Nequecaur. DT: Carlos Desio

A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026

El Universitario vs Sport Boys se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao el lunes 11 de mayo, con inicio programado para las 20:30 horas en los territorios de Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el encuentro será transmitido desde las 21:30 horas.

En Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, el horario fijado corresponde a las 22:30 horas. Para México, el duelo comenzará a las 19:30 horas. En el caso de España, la transmisión estará disponible a partir de las 03:30 horas del martes 12 de mayo.

Dónde ver Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Universitario y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol. Este canal está disponible en los principales servicios de televisión por suscripción en Perú: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

La cobertura también estará habilitada a través de la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mediante una suscripción mensual desde S/. 22,99.

Además, la página web de Infobae Perú proporcionará información completa sobre el partido, desde la previa y el desarrollo minuto a minuto, hasta las declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Anuncio del Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026. - créditos: Universitario
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