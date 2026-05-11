Ernesto Pimentel se despide de 'Sábado Súper Star' para apostar todo por el Circo de la Chola Chabuca

Ernesto Pimentel anunció el fin de 'Sábado Súper Star', priorizando la preparación del emblemático Circo de la Chola Chabuca.

Ernesto Pimentel, uno de los presentadores y comediantes más queridos de la televisión peruana, confirmó en vivo el fin de ‘Sábado Súper Star’, el espacio de entretenimiento familiar que condujo por América Televisión durante casi dos meses. El cierre del programa no se debió a problemas de rating, sino a una decisión personal del propio artista, quien priorizará uno de los proyectos más importantes de su carrera: la nueva temporada del ‘Circo de la Chola Chabuca’.

Ernesto Pimentel sorprende a todos al anunciar en vivo el final de su programa 'Sábado Súper Star' para dedicarse a preparar 'el mejor circo del mundo'. Video: TikTok @farandula.lorcha

Durante la despedida, Pimentel se mostró emotivo y agradecido con la audiencia que lo acompañó cada sábado. “Gracias a todos los que creyeron y me dieron la oportunidad, sábado a sábado, de siempre hacer algo diferente”, expresó el creador del personaje de la Chola Chabuca, quien también aprovechó para recordar el camino recorrido junto a su equipo en los últimos dos años.

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“Desde hace casi más de un año y medio, dos años, venimos, después de ‘El Reventonazo’, haciendo distintos esfuerzos para acompañarlos: ‘Esta noche’, que fue un gran suceso; luego extendimos ‘La Alameda de la Chola’, luego hemos hecho este ‘Sábado Súper Star’“, señaló, dejando en evidencia la constante búsqueda de nuevos formatos para mantener el vínculo con su público.

El motivo del cierre: el circo llama

La razón principal del fin del programa fue anunciada por el propio Pimentel con entusiasmo: “Les prometo que voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que preparar el mejor circo del mundo, el circo más famoso del Perú: el ‘Circo de la Chola Chabuca’“. Con estas palabras, el conductor dejó en claro que su energía estará concentrada en uno de los espectáculos más populares de la temporada festiva peruana, un proyecto que requiere una preparación exhaustiva.

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Pese al anuncio de la pausa televisiva, Pimentel fue claro en que no se alejará de su público. “Yo seguiré cargando energías para seguir acompañándolos”, afirmó, dejando abierta la expectativa de nuevos proyectos en el futuro y manteniendo el vínculo con quienes lo siguen semana a semana.

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Un programa que se fue liderando el rating

Lo que hace aún más llamativo el cierre de ‘Sábado Súper Star’ es que el programa se despidió con cifras que lideraban el rating en su horario. En su última semana de emisión, el espacio alcanzó 8.7 puntos de rating, doblando a la franquicia ‘Yo soy’ de Latina y triplicando a ‘JB Noticias’, que registró solo 2.7 puntos. ‘La Granja VIP’ de Panamericana, por su parte, apenas llegó a 2 puntos.

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“Estoy contento, feliz y agradecido porque el público sigue respaldando la propuesta de humor sano que preparamos cada fin de semana. El Reventonazo sigue siendo líder en su horario y ‘Sábado Súper Star’ también conquistó a los televidentes. Sin embargo, debo de dar un paso al costado con este programa porque debo empezar a preparar el espectáculo que presentaré este año en el circo", explicó Pimentel.

La última edición del programa contó con la presencia de invitadas especiales como Andrea San Martín y Belén Estévez, quienes se enfrentaron en un reto extremo con tarántulas y serpientes. También participaron Karen Dejo y Angye Zapata en un reto de sexi dance, mientras que las actrices Betina Onetto y Patricia Alquinta deleitaron con una imitación de Thalía y Yuri.

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‘Sábado Súper Star’ se estrenó el 7 de marzo de 2026 y se convirtió rápidamente en un espacio de entretenimiento familiar que reunía a celebridades de la televisión peruana para competir en pruebas de talento, destreza, parodias y desafíos extremos. El formato dividía a los participantes en dos equipos, ‘Los Reyes de la Mañana’ y ‘Los Reyes del Humor’, que se enfrentaban semanalmente en pruebas de canto, actuación, baile e improvisación.

Ernesto Pimentel en el set de ‘Sábado Súper Star’. El conductor peruano regresa a la pantalla con un formato de entretenimiento familiar y competencias en vivo. América Tv.

La propuesta, conducida con el carisma y la cordialidad que caracterizan a Pimentel, buscó promover el entretenimiento sano y apto para todas las edades, respondiendo tanto al pedido del público como a una invitación directa de América TV.

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El legado de Ernesto Pimentel y la Chola Chabuca

Con más de 30 años en la televisión peruana, Ernesto Pimentel es una de las figuras más sólidas del espectáculo nacional. Su personaje de la Chola Chabuca se ha consolidado como un referente del humor peruano que combina la comedia, la crítica social y la celebración de la cultura andina, promoviendo la diversidad y la inclusión desde el escenario y la pantalla.

El artista también ha sido abierto sobre temas personales, como ser portador de VIH, compartiendo siempre un mensaje de superación y resiliencia que ha reforzado el vínculo afectivo con su público. Su decisión de pausar la televisión para concentrarse en el circo refleja la misma coherencia y compromiso con su trabajo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

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Por ahora, ‘El Reventonazo de la Chola’ continúa al aire y Pimentel se prepara para llevar a la Chola Chabuca de vuelta a la carpa, donde miles de familias peruanas la esperan cada año con entusiasmo renovado.