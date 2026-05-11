Gaizka Mendieta, leyenda del Valencia, aprobó la llegada de Héctor Cúper a Universitario: “Es un profesional que maximiza rendimientos”

Gaizka Mendieta fue el capitán del Valencia dirigido por Héctor Cúper. - Crédito: EFE

A falta de la oficialización, Héctor Cúper asumirá los mandos de Universitario de Deportes por un periodo de un año y medio. En las próximas horas arribará al aeropuerto Jorge Chávez para enrumbar con dirección hacia el estadio Monumental. Allí firmará su contrato y luego se dará pase a una comparecencia.

Las razones del área directiva de la ‘U’ para perfilar un acuerdo con el ‘Cabezón’ son varias, pero destacan tres apartados: experiencia, jerarquía y liderazgo. Entre otras cuestiones, también se ha valorado los éxitos cosechados a lo largo de su vasta trayectoria. De eso ha hablado Gaizka Mendieta con ATV Deportes para justificar la llegada de su antiguo mentor a Ate.

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Gaizka Mendieta enfrentando al Real Madrid. - Crédito: EFE

El ex mediocentro de España, mundialista en la cita Corea-Japón 2002, trabajó de la mano de Cúper durante su era como capitán del Valencia. Enterado del nuevo paso que dará su viejo líder, Mendieta no dudó en ponderar sus logros como estratega tanto a nivel de clubes como selecciones.

“Héctor Cúper, en su etapa en Europa, tuvo mucho éxito en el Mallorca y Valencia con una final de Champions League. Es un profesional. Luego con Egipto y con el Inter de Milán casi gana un scudetto”, apuntó Gaizka.

La leyenda del Valencia fue dirigido por el 'Cabezón' durante un largo periodo por Mestalla. | VIDEO: ATV Deportes

“Es un entrenador que llega y consigue maximizar rendimientos en sus clubes, con lo cual sería un acierto para el club [Universitario]. Cúper te da garantías que ese éxito va a llegar”, sumó con demasiado optimismo el actual Embajador de LaLiga.

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El cénit futbolístico del ‘Murciélago’ se dio con el nacido en Chabas, Argentina, en la parcela técnica del Valencia, con el que ganó una Supercopa de España (1999). De ahí que fuera un habitual convocado con la ‘roja’ hasta completar 40 presencias, destacando su participación en la Eurocopa 2000 (cuartos de final) y el Mundial 2002 (cuartos de final).

Héctor Cúper durante su participación en la Copa Asia 2024. - Crédito: AFP

Accidentado inicio

Después de conquistar la Copa CONMEBOL 1996 con Lanús, logrando el primer título internacional en la historia del club, Héctor Cúper recibió su primera propuesta para dirigir fuera de Argentina. La destacada campaña al frente del equipo granate despertó el interés de varios clubes, siendo el Mallorca de España quien concretó su contratación.

El arribo de Cúper al Mallorca marcó un punto de inflexión en la historia del club. En su primera temporada, el entrenador argentino condujo al equipo a una actuación extraordinaria en LaLiga, alcanzando la quinta posición del campeonato, una ubicación inédita para la institución balear. Además de ese éxito en el torneo local, el equipo se clasificó para disputar la final de la Copa del Rey 1997.

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En una reciente entrevista, el técnico argentino habló de su gestión de los planteles. (Video: Ferro Stream)

En esa final, el Mallorca de Cúper enfrentó al Barcelona. El partido concluyó empatado y la definición se trasladó a la tanda de penales, donde el conjunto balear cayó derrotado, quedando subcampeón. A pesar del desenlace adverso, el equipo consiguió el pase para la Recopa de Europa 1998/99 gracias a su desempeño en el torneo local.

Durante la Recopa de Europa 1998/99, el Mallorca dirigido por Cúper mostró un rendimiento destacado, superando todas las fases eliminatorias y clasificándose para la final del certamen. El partido decisivo se disputó en Villa Park, donde el conjunto español se midió ante la Lazio de Italia. En esa instancia, el club italiano se impuso, relegando nuevamente al equipo balear al subcampeonato europeo.

Pese a las dudas recientes, Universitario mantiene viva la ilusión del tetracampeonato y apuesta por la experiencia de Héctor Cúper para recomponer el camino. (EFE)

El paso de Cúper por el Mallorca fue valorado positivamente dentro del ambiente futbolístico, lo que facilitó su llegada al Valencia. En su primera temporada con el club valenciano, el técnico argentino logró la obtención de la Supercopa de España 1999, sumando un nuevo trofeo a su carrera internacional.

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No obstante, la racha de finales perdidas continuó para Héctor Cúper en el Valencia. El equipo dirigido por el argentino alcanzó la final de la UEFA Champions League en dos temporadas consecutivas. En la edición 1999/2000, el rival fue el Real Madrid, mientras que en la campaña 2000/2001 el verdugo fue el FC Bayern. En ambas ocasiones, el club español quedó a las puertas de conquistar el máximo trofeo continental.