Laura Zapata se sinceró sobre su vida romántica: “Uno tiene sus guardaditos por ahí”

Tras participar en el reality show Siempre Reinas, Lucía Méndez y Laura Zapata han mantenido una enemistad que ha escalado hasta las instancias legales, pues ahora aparentemente La Villana de las telenovelas tiene restringido hablar de su excompañera públicamente.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde la hermana de Thalía ahondó una vez más sobre el tema, pero también dedicó algunos momentos para hablar de su vida sentimental.

“Me que me voy a enamorar de un peruano, espero sea una premonición. Ahora si que uno que me guste, tenga la nacionalidad que sea”, dijo en primera instancia.

Así, ante los cuestionamientos de los reporteros respecto a si hay un nuevo prospecto en la vida de la famosa, ella aseguró: “Uno tiene sus guardaditos por ahí”.

No obstante, Laura Zapata apuntó que para ella, como madre, es importante tener en cuenta la integridad de sus hijos siempre que iniciaba una nueva relación sentimental.

“Imagínate llegar con mis hijos que son unos señores, que son unos divinos que merecen todo mis respetos y presentarles a un cuate de su edad o más joven que ellos, yo creo que en mi vida yo guardo la compostura. Recuerden que me educó mi abuelita. Yo ya soy una señora de respeto”, destacó y agregó:

Yo creo que es importante que seamos felices los seres humanos, pero cuando tienes el compromiso de tener hijos yo creo que tienes que ser una mujer que no les falte al respeto y tienes que cuidar las apariencias, porque sino qué feo.

Qué dijo Laura Zapata sobre Lucía Méndez

En el mismo encuentro con la prensa, Laura Zapata tocó el delicado tema con su excolaboradora y expresó su sentir respecto a las medidas legales que Lucía Méndez podría tomar contra ella.

“Yo creo que la libertad de expresión nadie te la puede quitar y lo que se ve no se juzga. Lo que está en la serie de Siempre Reinas ahí está, nadie tiene que decir nada. El público ve y el público comenta”, mencionó.

De igual forma, Laura Zapata aseguró que los televidentes no sólo están de su lado, sino también han mostrado gran apoyo hacia Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, las otras dos participantes del programa.

“A mi me quieren y a Sylvia también, Lorena, yo creo que la gente está feliz (...) entonces yo creo que eso es lo importante, lo demás es basura que se queda en el camino”, remarcó.

En cuanto a Lucía Méndez, Laura mencionó que no era la temática “más importante” a la cual dirigir su atención y aseveró una vez más que “no le importa”.

“No sé si es una notificación oficial, (hablé con un abogado) y me dijeron: ‘Nadie puede coartar tu libertad de expresión’ es un derecho que tienes tú, yo no he dicho horrores, ni he pronunciado su nombre, ni nada. Yo creo que cuando tu vas a trabajar. nunca piensas que vas a terminar en una cosa tan loca como esta, tan falta de respeto, tan sin consistencia, porque yo creo que lo importante es hablar de siempre reinas, el éxito que hemos tenido”, argulló.

La famosa también aseguró que en una situación laboral ella priorizaba otro tipo de trato que estuviera basado en un trato digno. Además, mencionó que su papel de villana es algo que le gusta mantener únicamente como parte de su trabajo remunerado y no en su vida personal.

“Cuando yo trabajo a mi me gusta crear ambientes de armonía, amistad, respeto, que te puedas ir a tomar un café, a cenar, a comer con tus amigas, yo a mí no me gusta ser la villana, me gusta ser la villana de las historias, de las novelas y cobro por ser la villana”.

