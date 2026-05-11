Perú

Restauran Kuélap al 100%: Así se reconstruyó la muralla sur que ocultaba tesoros milenarios de los Chachapoyas

El proceso permitió recolocar miles de bloques originales y descubrir piezas de cerámica, restos óseos y objetos elaborados en oro y plata que ahora son analizados por expertos

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La fortaleza de Kuélap, uno de los principales íconos turísticos y arqueológicos del norte peruano, volvió a mostrar uno de sus frentes más emblemáticos: su muralla sur, que colapsó en abril de 2022, está completamente recuperada. La intervención forma parte de una estrategia más amplia para reactivar el flujo de visitantes y fortalecer el posicionamiento de Amazonas como destino cultural.

De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, la restauración de la llaqta ya permite proyectar que el monumento podría cerrar el año con alrededor de 80.000 turistas, impulsado también por la mejora gradual de la conectividad aérea hacia Chachapoyas y por el interés que mantiene el sitio entre viajeros nacionales y extranjeros.

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Una reconstrucción piedra por piedra en la muralla sur de Kuélap

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La directora de la DDC Amazonas, Rocío Sánchez, explicó a la agencia Andina que la recuperación del sector afectado no fue una simple reposición de piedras, sino un trabajo técnico de gran precisión que buscó devolver al monumento su configuración original. Para lograrlo, el equipo contó con documentación fotográfica y fotogrametría previa al derrumbe, herramientas que permitieron identificar el lugar exacto de cada elemento lítico desplazado por el colapso.

Ese respaldo permitió que cada piedra fuera marcada con un código individual y luego recolocada según su posición original. La primera etapa tomó cerca de cuatro meses debido a la cantidad de elementos dispersos tras el desplome.

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El tramo intervenido alcanza los 17 metros de altura, una dimensión que obligó a emplear equipos especializados y a coordinar el trabajo de arqueólogos, arquitectos, ingenieros y mano de obra local con experiencia en conservación patrimonial. Varios de esos trabajadores cuentan con trayectoria en Kuélap desde 2004 y recientemente recibieron certificaciones del Ministerio de Trabajo en conservación y tratamiento de piedra.

La restauración también consideró la reconstrucción del núcleo interior de la muralla, no solo del paramento visible. Por ese motivo, se utilizó una argamasa o mortero como aglutinante estructural y se incorporaron geomallas en el interior de la muralla para reforzar la estabilidad y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Investigación arqueológica y asombrosos hallazgos

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 5 septiembre
La fundación española de Chachapoyas marcó el inicio de una ciudad que hoy destaca por su legado cultural, su gastronomía y atractivos como Kuélap. (Andina)

Antes de cualquier intervención estructural, el equipo técnico tuvo que desarrollar una investigación arqueológica previa en la zona afectada. Esa fase, según la titular de Cultura de Amazonas, tomó alrededor de seis meses y fue indispensable para habilitar luego los trabajos de drenaje e impermeabilización. La decisión de priorizar el estudio del área retrasó el cronograma, pero permitió intervenir con mayor sustento científico un sector especialmente sensible del complejo.

Durante esas excavaciones, se hallaron fragmentos de cerámica, restos óseos y piezas metálicas compuestas por oro, plata y cobre, materiales que actualmente continúan en análisis especializado para precisar su antigüedad y función. Parte de esas piezas fue trasladada al Museo Brüning para su conservación y posteriormente retornó a Chachapoyas, donde sigue sometida a estudios arqueométricos.

Sánchez también señaló que las investigaciones han permitido identificar evidencias de colapsos antiguos y modificaciones realizadas por los propios chachapoyas para corregir ángulos de las murallas y estabilizar algunas zonas. Incluso se detectaron entierros humanos dentro de ciertas estructuras, un hallazgo que, según la funcionaria, pudo haber contribuido al debilitamiento de sectores específicos del monumento.

Pese a la recuperación del área colapsada, Kuélap todavía enfrenta riesgos. La directora de Cultura de Amazonas reconoció que persisten zonas vulnerables por la humedad, la vegetación invasiva y la fragilidad estructural acumulada a lo largo del tiempo. Por ello, los trabajos de conservación continúan y los circuitos de visita se ajustan de manera constante conforme avanzan las investigaciones.

La llaqta de Kuélap permanece abierta al turismo desde agosto de 2023, aunque con rutas modificadas para proteger el monumento y garantizar la seguridad de los visitantes. La zona de la muralla sur será reincorporada al recorrido turístico a fines de mayo, una vez concluyan las obras en el sendero externo afectado por el derrumbe. La idea, según explicó Sánchez, es que el público no solo observe la monumentalidad del sitio, sino también el proceso técnico detrás de su recuperación.

En el frente turístico, los números empiezan a responder a la recuperación del monumento. La DDC Amazonas informó que el complejo cerró 2025 con cerca de 67.000 visitantes y que para este año se proyecta un crecimiento de entre 10 % y 15 %, lo que permitiría alcanzar aproximadamente 80.000 turistas. Durante el feriado largo por Semana Santa, las visitas aumentaron en torno al 20 % frente al mismo periodo del año anterior.

La continuidad de los vuelos hacia Chachapoyas también viene favoreciendo la reactivación del destino, aunque la funcionaria insistió en que se necesita ampliar la oferta aérea para sostener el crecimiento. En paralelo, Kuélap será promovido en próximas actividades organizadas por Promperú y en la feria Perú Travel Mart, en un esfuerzo por reforzar la presencia de Amazonas en el mercado turístico nacional e internacional.

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