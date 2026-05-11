Fuerza Popular evalúa aliarse para segunda vuelta con Jorge Nieto, quien señaló a Keiko Fujimori de causar “mucho daño” al país

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, confirmó que el partido está abierto a una posible alianza con el Partido del Buen Gobierno, que postuló a Jorge Nieto

El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, confirmó este lunes que la formación política a la que representa está abierta a una posible alianza con el Partido del Buen Gobierno, que postuló a Jorge Nieto.

“Hay conversaciones, hay saludos, de la propia gente que ha sido elegida”, señaló en una entrevista con radio Exitosa y añadió que incluso “varios parlamentarios” de Renovación Popular, partido del exalcalde Rafael López Aliaga, “se han comunicado a saludar y a conversar”.

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Galarreta afirmó que Fuerza Popular busca consensos amplios para afrontar la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, la cual, según el escrutinio oficial realizado hasta ahora, sería entre Fujimori y Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú).

“Somos un equipo con experiencia para hacer los puentes, porque no podemos gobernar solamente nuestra visión. Keiko lo ha dicho: puede haber un gobierno abierto, con función en cualquier parte del mundo desarrollado o de lo que se llama un acuerdo político sobre la mesa”, expresó.

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Aunque antes hubo críticas de Nieto a Keiko Fujimori por supuesta “coalición por la impunidad”, Galarreta no descarta la alianza y señala que perfiles técnicos de otros partidos serían bienvenidos

La posible alianza no ha sido descartada, a pesar de que, en un debate televisivo previo a los comicios, el político la acusó de formar parte de una “coalición por la impunidad” y de haber causado “mucho daño” al país.

“Usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno y el anterior son sus gobiernos, como lo hemos visto todos”, le dijo a la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

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Cuando Nieto fue consultado sobre la posible incorporación de técnicos y figuras de otros partidos, Galarreta indicó que, si existen perfiles técnicos que “podría venir”, serán “bienvenidos”.

“El Perú no puede seguir dividido y creo que esta situación nos puede dividir más. Nosotros hemos hecho un montón de acciones en relación a estos cuestionamientos. Entendemos a los votantes y a los militantes de Rafael López Aliaga, a sus electos, la incomodidad y el fastidio por lo que ha habido. Por eso no vamos a responder, justamente por respeto a sus votantes”, concluyó.

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Keiko Fujimori lidera el conteo con 17,17 % de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12 %, mientras que Rafael López Aliaga queda cerca en tercer lugar, con una diferencia de 14.474 votos

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que el exalcalde de Lima queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si este último se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el candidato de Juntos por el Perú no incrementar su votación.

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Sin embargo, en la capital, la única zona del país donde López Aliaga es el más votado con alrededor del 20 % de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación para él es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

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