Perú

Fuerza Popular evalúa aliarse para segunda vuelta con Jorge Nieto, quien señaló a Keiko Fujimori de causar “mucho daño” al país

La formación naranja busca ampliar su base de apoyo para el balotaje, sumando entre sus posibles aliados al Partido del Buen Gobierno, cuyo candidato es un crítico de Fujimori

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Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, confirmó que el partido está abierto a una posible alianza con el Partido del Buen Gobierno, que postuló a Jorge Nieto
Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, confirmó que el partido está abierto a una posible alianza con el Partido del Buen Gobierno, que postuló a Jorge Nieto

El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, confirmó este lunes que la formación política a la que representa está abierta a una posible alianza con el Partido del Buen Gobierno, que postuló a Jorge Nieto.

“Hay conversaciones, hay saludos, de la propia gente que ha sido elegida”, señaló en una entrevista con radio Exitosa y añadió que incluso “varios parlamentarios” de Renovación Popular, partido del exalcalde Rafael López Aliaga, “se han comunicado a saludar y a conversar”.

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Galarreta afirmó que Fuerza Popular busca consensos amplios para afrontar la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, la cual, según el escrutinio oficial realizado hasta ahora, sería entre Fujimori y Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú).

“Somos un equipo con experiencia para hacer los puentes, porque no podemos gobernar solamente nuestra visión. Keiko lo ha dicho: puede haber un gobierno abierto, con función en cualquier parte del mundo desarrollado o de lo que se llama un acuerdo político sobre la mesa”, expresó.

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Aunque antes hubo críticas de Nieto a Keiko Fujimori por supuesta “coalición por la impunidad”, Galarreta no descarta la alianza y señala que perfiles técnicos de otros partidos serían bienvenidos
Aunque antes hubo críticas de Nieto a Keiko Fujimori por supuesta “coalición por la impunidad”, Galarreta no descarta la alianza y señala que perfiles técnicos de otros partidos serían bienvenidos

La posible alianza no ha sido descartada, a pesar de que, en un debate televisivo previo a los comicios, el político la acusó de formar parte de una “coalición por la impunidad” y de haber causado “mucho daño” al país.

“Usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno y el anterior son sus gobiernos, como lo hemos visto todos”, le dijo a la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Cuando Nieto fue consultado sobre la posible incorporación de técnicos y figuras de otros partidos, Galarreta indicó que, si existen perfiles técnicos que “podría venir”, serán “bienvenidos”.

“El Perú no puede seguir dividido y creo que esta situación nos puede dividir más. Nosotros hemos hecho un montón de acciones en relación a estos cuestionamientos. Entendemos a los votantes y a los militantes de Rafael López Aliaga, a sus electos, la incomodidad y el fastidio por lo que ha habido. Por eso no vamos a responder, justamente por respeto a sus votantes”, concluyó.

Keiko Fujimori lidera el conteo con 17,17 % de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12 %, mientras que Rafael López Aliaga queda cerca en tercer lugar, con una diferencia de 14.474 votos
Keiko Fujimori lidera el conteo con 17,17 % de los votos, seguida por Roberto Sánchez con 12 %, mientras que Rafael López Aliaga queda cerca en tercer lugar, con una diferencia de 14.474 votos

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que el exalcalde de Lima queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si este último se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el candidato de Juntos por el Perú no incrementar su votación.

Sin embargo, en la capital, la única zona del país donde López Aliaga es el más votado con alrededor del 20 % de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación para él es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

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