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La indecisión de Universitario que le impidió contratar a técnico vinculado con la selección peruana antes de Héctor Cúper

Esto ocurrió luego de la derrota de los ‘crema’ ante Los Chankas en Andahuaylas, cuando Javier Rabanal venía siendo muy cuestionado por hinchas y presa. Conoce de quién se trata

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El club crema dejó escapar la oportunidad de contratar al técnico argentino tras no separar a Jesús Rabanal luego de la derrota ante Los Chankas, generando autocrítica y cuestionamientos en la interna de Universitario de Deportes (Liga 1)

Se les escapó la paloma. Directivos y allegados a Universitario de Deportes han manifestado su autocrítica respecto a la gestión de su plantilla tras la derrota sufrida en Andahuaylas ante Los Chankas. Según el periodista Gustavo Peralta, la intención de prescindir de Jesús Rabanal estuvo sobre la mesa, especialmente previo al encuentro con el clásico rival.

La indecisión, finalmente, fue determinante: de haber avanzado en ese momento con la desvinculación, el club habría podido concretar la contratación de Gustavo Álvarez, entrenador argentino que se encontraba disponible y era considerado por muchos dentro del plantel como la opción ideal.

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Sin embargo, la vacilación llevó a que Álvarez aceptara la propuesta de San Lorenzo, una circunstancia que hoy genera cuestionamientos en la interna merengue.

El error estratégico tras la caída en Andahuaylas

Universitario de Deportes - Javier Rabanal – Héctor Cúper – Gustavo Álvarez – Perú – deportes – 12 mayo
La derrota ante Los Chankas dejó una herida más profunda en Universitario: la sensación de haber perdido el momento exacto para cambiar el rumbo del equipo. (Universitario)

El análisis posterior a la derrota frente a Los Chankas reveló una serie de desacuerdos al interior de Universitario. Integrantes de la directiva y del entorno técnico señalaron que no haber separado a Rabanal tras el tropiezo en Andahuaylas fue una decisión que limitó el margen de maniobra del club en un momento clave. Según se expuso en el programa Hablemos de Max, la salida de Rabanal se consideraba no solo necesaria desde lo futbolístico sino también estratégica, ya que abría la puerta para incorporar a un entrenador con amplio respaldo interno.

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Durante la conversación, el periodista Gustavo Peralta afirmó: “En la U consideraron que fue un error no haber sacado a Rabanal después de perder contra Chankas”. De igual manera, su compañero Eduardo Combe añadió que esta determinación se pensó especialmente de cara al clásico, lo que subraya la relevancia del partido en la planificación institucional.

El consenso era que actuar en ese momento habría permitido el arribo de Gustavo Álvarez, quien se encontraba sin club y era visto como el candidato más idóneo para asumir la conducción técnica.

Gustavo Álvarez, la opción que se esfumó

Universitario de Deportes - Javier Rabanal – Héctor Cúper – Gustavo Álvarez – Perú – deportes – 12 mayo
Mientras Universitario dudaba, Gustavo Álvarez encontró nuevo destino en San Lorenzo y dejó atrás la posibilidad de dirigir al cuadro crema en un momento decisivo. (Huachipato)

La indecisión de Universitario tuvo consecuencias inmediatas en el mercado de entrenadores. Gustavo Álvarez, quien era la alternativa predilecta dentro de la institución, optó por aceptar el desafío de dirigir a San Lorenzo, del fútbol argentino, tras no recibir una propuesta concreta desde Lima. Peralta detalló que “si hacían eso, fichaban en ese momento a Gustavo Álvarez, que estaba libre. Y ahora está en San Lorenzo y ya no, porque esa fue siempre la opción más, que más gustaba”.

Este episodio ha generado malestar entre los aficionados y parte de la directiva, quienes observan cómo se perdió la oportunidad de sumar a un técnico con perfil internacional y experiencia reciente en el fútbol sudamericano. La llegada de Álvarez a San Lorenzo, uno de los clubes más importantes de Argentina, refuerza la percepción de que Universitario dejó pasar una oportunidad difícil de repetir.

Mientras tanto, la directiva continúa evaluando alternativas y la autocrítica persiste respecto a cómo las decisiones tomadas en momentos de presión pueden tener repercusiones de largo plazo para el proyecto deportivo.

La inminente llegada de Héctor Cúper

Universitario de Deportes - Javier Rabanal – Héctor Cúper – Gustavo Álvarez – Perú – deportes – 12 mayo
Pese a las dudas recientes, Universitario mantiene viva la ilusión del tetracampeonato y apuesta por la experiencia de Héctor Cúper para recomponer el camino. (EFE)

A pesar de las recientes controversias, la estructura del torneo peruano mantiene vivas las aspiraciones de Universitario de alcanzar el tetracampeonato. El formato vigente, que otorga facilidades para clasificar a instancias decisivas a través del Torneo Clausura, es visto como un factor que podría favorecer al club crema en la recta final de la temporada. “No descarto el tetracampeonato de la U, porque el formato de torneo peruano te permite, con el clausura, ir por el campeonato”, sostuvo Combe en su análisis.

En paralelo, la dirigencia ha avanzado en negociaciones con Héctor Cúper, técnico de trayectoria internacional. Según lo revelado en el mismo espacio radial, la llegada de Cúper está próxima a oficializarse, una vez se completen los trámites contractuales. Su incorporación representa un intento por reencauzar el proyecto deportivo tras las dudas surgidas por la derrota ante Chankas y la frustrada contratación de Álvarez.

El entorno del club se mantiene atento a estos movimientos, consciente de que las responsabilidades asumidas en los últimos meses serán determinantes para el desenlace de la temporada y el futuro inmediato de Universitario de Deportes.

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