Perú

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

La modelo acusó a ‘Melcochita’ de actuar por venganza y afirmó que lleva más de tres meses sin recibir pensión para sus hijas

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Una mujer de cabello oscuro y un hombre de edad avanzada con un traje estampado están sentados frente a frente en una mesa de madera, con documentos y llaves.
Monserrat Seminario y Melcochita se encuentran sentados a una mesa, dialogando sobre el presunto acuerdo referente al vehículo denunciado, con documentos y llaves sobre la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La separación entre Pablo Villanueva y Monserrat Seminario atraviesa uno de sus momentos más tensos tras su abrupta separación. Lo que en algún momento parecía un distanciamiento manejado con discreción terminó convirtiéndose en un conflicto legal que ahora enfrenta públicamente al reconocido humorista y a su aún esposa, quien no dudó en responder con dureza luego de enterarse de la denuncia penal interpuesta en su contra por el presunto delito de apropiación ilícita de un vehículo.

La polémica estalló luego de que se conociera que ‘Melcochita’ decidió acudir a la vía judicial para exigir la devolución de un automóvil que, según sostiene su defensa legal, fue adquirido antes del matrimonio y le pertenece únicamente al artista.

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Sin embargo, Monserrat asegura que la denuncia no solo la tomó completamente por sorpresa, sino que además contradice los acuerdos que ambos habían establecido previamente cuando decidieron separarse.

Monserrat Seminario con camiseta marrón y Melcochita con chaqueta floreada negra y rosa, gesticulando, sentados en un restaurante con mesas de madera.
Monserrat Seminario expresa su malestar en una reunión con Melcochita, confirmando el acuerdo por el vehículo denunciado y su incomodidad por sus declaraciones públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monserrat Seminario sorprendida con denuncia de Melcochita

Visiblemente incómoda por la situación, la piurana contó que recibió la notificación legal sin imaginar que el conflicto escalaría de esa manera, especialmente porque, según afirma, existía un pacto verbal entre ambos respecto al uso del vehículo mientras este era vendido.

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“Me tomó por sorpresa el documento (de la notificación de la denuncia), porque el día que él vino a recoger sus cosas ya habíamos quedado en algo con respecto al carro. Él me dijo: ‘Ok, te voy a dejar el carro hasta que se venda’. Era un acuerdo”, precisó Monserrat Seminario a Trome.

Las declaraciones de la aún esposa de ‘Melcochita’ contradicen directamente la versión presentada por la defensa del cómico. Mientras el humorista sostiene que el vehículo le pertenece exclusivamente y que ella se niega a devolverlo, Seminario afirma que ambos habían acordado conservar el automóvil temporalmente y dividir posteriormente el dinero obtenido de la venta.

Consultada sobre las declaraciones del humorista, Monserrat no ocultó su molestia y lanzó fuertes calificativos contra el artista, dejando entrever que considera la denuncia una represalia personal. “Sí. Es doble cara, a no ser que sufra de Alzheimer, demencia senil o se olvide de las cosas. Además, el carro se compró dentro de nuestra convivencia, pero como yo no tenía brevete, solo salió a su nombre. Dice una cosa y al final sale diciendo otra. Es vengativo, le gusta vengarse de mí”, expresó con evidente indignación al medio citado.

Monserrat Seminario, vestida de marrón, sentada junto a Melcochita, quien lleva un saco floral, ambos con expresiones serias en un sofá.
Monserrat Seminario, con una expresión de molestia, afirma haber tenido un acuerdo con Melcochita sobre el vehículo denunciado, desmintiendo sus declaraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No recibe manutención

La modelo también aseguró que la situación se vuelve aún más complicada debido a la responsabilidad que mantiene sobre sus hijas. Según contó, actualmente necesita el vehículo para movilizarse diariamente y cumplir con las obligaciones familiares, especialmente porque afirma que no estaría recibiendo una pensión económica constante por parte del humorista. “Además, ¿cómo me voy a movilizar y dejar en el colegio a mis hijas si no me quiere pasar pensión?”, cuestionó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue precisamente el tema de la manutención de las menores. Monserrat Seminario afirmó que ‘Melcochita’ lleva más de tres meses sin entregarle pensión para sus hijas, situación que —según indica— ha generado complicaciones económicas y familiares.

“Van tres meses y medio sin que pase pensión. Él solo paga el departamento, los servicios y el colegio de las niñas. Recién me he enterado de que ha depositado un mes en el Banco de la Nación, pero nada más”, sostuvo.

Monserrat Seminario, con blusa naranja, gesticula con la mano derecha mientras mira a Melcochita, quien viste un saco floral con pajarita, ambos en un sofá.
Monserrat Seminario expresa su incomodidad a Melcochita, asegurando que existía un acuerdo sobre el vehículo denunciado, en medio de la controversia que los envuelve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melcochita pedía carro a Monserrat Seminario en 48 horas

Por otro lado, la defensa legal de Pablo Villanueva ofreció detalles de la denuncia presentada contra Monserrat Seminario. El abogado Ysrael Castillo Espilco explicó que el proceso judicial se inició luego de que la modelo no devolviera el vehículo pese a haber recibido una carta notarial solicitando su entrega inmediata.

“La primera es la denuncia contra Monserrat, porque ella tiene el carro que él se compró antes del matrimonio”, señaló el letrado. Además, aseguró que previamente intentaron resolver el tema de manera extrajudicial antes de acudir a la Fiscalía.

“Pedido esto, nosotros hemos hecho una carta notarial pidiéndole que devuelva el carro al plazo de 48 horas. No ha cumplido y ahora posee la denuncia por apropiación ilícita. Es que ese auto se compró antes del matrimonio, no dentro del matrimonio”, agregó.

Melcochita sonriente sentado en su sala, señalando hacia adelante, con un sofá azul a la izquierda y un estante con fotos, un bongó y una guitarra a la derecha.
El reconocido humorista Melcochita posa feliz en su nuevo departamento de soltero en Chorrillos, expresando su alegría al iniciar esta nueva etapa de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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