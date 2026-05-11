¿Te atreves a resolver el caos del transporte en Lima? ATU abre inscripciones para Hackathon 2026 y así puedes postular

Composición: Infobae Perú

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) abrió la convocatoria para la Hackathon ATU 2026, una iniciativa que busca reunir a ciudadanos con conocimientos en tecnología, innovación y transporte para diseñar soluciones que ayuden a enfrentar uno de los problemas más frecuentes en la ciudad: la incertidumbre en los tiempos de viaje. La inscripción ya está habilitada y permanecerá abierta hasta el 24 de mayo, según informó la entidad.

La competencia se desarrollará de manera presencial los días 13 y 14 de junio en la sede de la ATU en Miraflores, luego de una fase previa de selección y talleres de preparación programados para inicios de ese mes. La propuesta está orientada a impulsar proyectos digitales que puedan mejorar la experiencia de millones de usuarios del transporte público en Lima y Callao.

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ATU lanza Hackathon 2026 con foco en la movilidad urbana

Foto: MTC

La Hackathon ATU 2026 forma parte de las acciones que impulsa la institución a través de su Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Unidad Funcional de Formación, Investigación y Desarrollo, en el marco de la implementación del primer Observatorio de Investigación y Desarrollo de la Movilidad Urbana. Bajo ese esquema, el concurso fue diseñado como un espacio de innovación abierta en el que distintos perfiles puedan aportar ideas aplicadas a los retos reales del sistema de transporte.

De acuerdo con las bases difundidas, el objetivo central de la convocatoria es promover el desarrollo de soluciones innovadoras, viables y escalables para problemas vinculados con la movilidad de la capital. Esta vez, el desafío específico se concentra en la incertidumbre en los tiempos de viaje, una dificultad que afecta la calidad del servicio, la continuidad de los traslados y la confianza de los usuarios que dependen del transporte urbano para movilizarse cada día.

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La ATU indicó que pueden participar estudiantes, profesionales, emprendedores, desarrolladores e investigadores que tengan interés en aportar al sector. No se trata solo de presentar una idea creativa, sino de construir una propuesta con capacidad real de implementación. Para ello, los equipos deberán trabajar con metodologías ágiles y plantear alternativas digitales que permitan brindar información confiable y oportuna sobre los desplazamientos.

Los grupos deberán estar conformados por entre dos y cinco integrantes, todos mayores de 18 años. Además, al menos uno de los miembros deberá contar con un perfil vinculado a las tecnologías de la información, como programación, desarrollo, arquitectura digital, infraestructura TI, bases de datos o seguridad de la información, entre otras especialidades afines.

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El proceso de postulación exige completar el formulario oficial disponible en el enlace habilitado por la entidad. En esta etapa, la ATU evaluará la información declarada para definir qué equipos avanzarán. Solo serán consideradas válidas las inscripciones presentadas por ese medio y dentro del cronograma establecido.

Fechas, requisitos y etapas de selección para participar en la Hackathon ATU 2026

La convocatoria no solo está pensada para recibir ideas, sino para filtrar cuidadosamente a los equipos que llegarán a la fase final. En la primera etapa de selección, la ATU revisará que cada postulante cumpla con las condiciones de conformación y que haya completado correctamente el Anexo N.° 01. En esa evaluación inicial, los equipos serán clasificados como califica o no califica, según el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases.

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Los grupos que superen esa primera revisión pasarán a una segunda etapa de entrevista con el Comité Organizador. Allí se analizará la capacidad de comunicación de los postulantes, la complementariedad de sus perfiles y su disposición para desarrollar una solución en equipo. De ese proceso saldrán los cinco equipos seleccionados para competir en la Hackathon ATU 2026.

El cronograma oficial establece que las inscripciones estarán abiertas del 7 al 24 de mayo de 2026. Luego, la primera etapa de selección se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de mayo, mientras que los resultados y horarios para la segunda fase se publicarán el 29 de mayo. Las entrevistas a los equipos preseleccionados se realizarán del 1 al 3 de junio, y la lista final de participantes será difundida el 4 de junio.

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Ese mismo día también se enviarán las invitaciones para los talleres de preparación, que se desarrollarán los días 5 y 6 de junio, en horario de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.. Estas sesiones podrán realizarse de manera virtual y/o presencial, y en ellas deberá participar al menos dos integrantes por equipo, según las bases del concurso.

La etapa central de la competencia se iniciará a las 00:00 horas del 13 de junio y concluirá a las 12:00 horas del 14 de junio. Durante ese lapso, los equipos trabajarán en sus propuestas y luego presentarán sus proyectos ante el jurado. La exposición final, conocida como pitch, tendrá una duración máxima de 15 minutos por equipo.

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El jurado evaluará cinco factores con el mismo peso: innovación, impacto, viabilidad, solución desarrollada y equipo. Cada uno representará el 20% del puntaje total. En el caso de empate, se priorizará primero el resultado obtenido en impacto y, de persistir la igualdad, se tomará en cuenta la nota en innovación. La decisión final será inapelable.

La convocatoria también establece que los proyectos deberán basarse en el uso ético de datos abiertos proporcionados por la ATU, los cuales solo podrán utilizarse dentro del marco de la Hackathon. Cualquier intento de manipular el repositorio o de realizar acciones distintas a la lectura o descarga autorizada será considerado falta y podrá llevar a la descalificación.

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Los equipos que culminen el concurso recibirán una constancia de participación, mientras que el grupo ganador será reconocido por su propuesta y obtendrá el premio correspondiente a la mejor solución presentada. Además, las bases señalan que todos los participantes

Para consultas sobre el proceso de inscripción, la ATU ha habilitado el correo escuela-atu@atu.gob.pe y el teléfono 224 2444, anexo 1201.

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