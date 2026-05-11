El gobierno de Perú entregará S/20.000 a quienes fabriquen retablos, tallados o joyería, pero solo si rompen este desafío

El programa refuerza la profesionalización y visibilidad de la artesanía peruana, consolidando su rol como motor cultural y económico en todas las regiones del país.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) amplió hasta el 22 de mayo el plazo para postular al concurso “Somos Artesanía 2026”, que otorga subvenciones económicas no reembolsables para cofinanciar proyectos de artesanos y organizaciones del sector.

El objetivo es fortalecer talleres, productos o estrategias comerciales y turísticas, según la modalidad que elijas.

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¿Cómo funciona el concurso y qué modalidades existen?

Para concursar en “Somos Artesanía 2026”, debes elegir solo una modalidad de postulación:

Modalidad 1: Fortalece tu taller de artesanía

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Objetivo: Mejorar tu taller o espacio productivo para optimizar procesos y comercialización.

Subvención: S/5.000 (con contrapartida de S/500 en bienes o servicios).

¿Qué presentar? Proyecto específico, lista de compras necesarias y fotos de tu taller.

Modalidad 2: Gestiona tu estrategia comercial

Objetivo: Potenciar la participación en ferias, ruedas de negocios o adecuar tu taller para visitas turísticas.

Subvención: S/20.000 (con contrapartida de S/4.000 en bienes o servicios).

¿Qué presentar? Proyecto detallado para eventos comerciales o adecuación turística, con evidencias y documentación.

La postulación a “Somos Artesanía 2026” requiere la presentación de un solo proyecto y la elección de una modalidad de financiamiento, garantizando competencia justa y diversidad de propuestas.

¿Qué requisitos debes cumplir para participar?

Para postular, debes asegurarte de cumplir con los siguientes puntos:

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Tener RUC activo y habido.

Estar inscrito y vigente en el Registro Nacional del Artesano (RNA).

No haber sido beneficiario en ediciones anteriores de este concurso ni de “Turismo Emprende” 2020-2025.

No tener impedimentos legales, administrativos o de deudas con el Estado.

Presentar un solo proyecto y elegir únicamente una modalidad.

Contar con un taller o espacio productivo de uso exclusivo, no compartido con otros postulantes.

¿Qué pasos debes seguir para postular?

El proceso de postulación es completamente virtual y exige organización:

Lee bien las bases y selecciona la modalidad que mejor se adapte a tu necesidad.

Prepara tu proyecto con objetivos claros y justificados (mejorar taller o potenciar la estrategia comercial/turística).

Junta y escanea toda la documentación exigida: ficha de postulación, declaraciones juradas, fotografías, acreditación en el RNA y RUC, entre otros.

Ingresa a extranet.mincetur.gob.pe y sube tu postulación completa antes del 22 de mayo.

Verifica que no falte ningún documento y revisa que toda la información sea verídica y actualizada.

Los ganadores deben evidenciar la ejecución del proyecto con informes, comprobantes y fotografías, asegurando la correcta administración de los fondos entregados por el programa.

¿Cómo se seleccionan los ganadores?

La evaluación del concurso comienza con la admisibilidad, donde se revisa que cumplas todos los requisitos y que tu expediente esté completo.

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Luego se realiza una evaluación técnica en la que se califica tu proyecto considerando criterios como la antigüedad en el RNA, la calidad del producto, la coherencia del proyecto, la sostenibilidad y la planificación del presupuesto.

Además, puedes obtener bonificaciones si eres mujer, tienes discapacidad, resides en una zona rural, has ganado premios o tu taller se encuentra en una ubicación estratégica. Posteriormente se elabora un ranking final donde los proyectos con mayor puntaje y dentro del presupuesto disponible resultan ganadores.

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Si eres declarado elegible, tendrás que confirmar tu participación y enviar tu acta de compromiso junto con tus datos bancarios dentro del plazo establecido por el Mincetur.

El sistema de selección evalúa calidad, sostenibilidad y pertinencia de los proyectos, destinando bonificaciones a mujeres, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales.

¿Qué pasa si resultas ganador?

El Mincetur realiza la transferencia de la subvención directamente a tu cuenta bancaria y, una vez recibido el apoyo, pones en marcha tu proyecto tal como lo propusiste en la postulación.

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Al concluir la ejecución, presentas un informe con los comprobantes y fotografías que respalden los gastos efectuados. Todo el proceso es gratuito, digital y transparente. Si surgen dudas en cualquier etapa, tienes la posibilidad de acceder a la asistencia técnica que ofrece el Mincetur por correo, teléfono o WhatsApp.

Esta oportunidad exige claridad en la propuesta y un cumplimiento ordenado de cada paso; aprovecharla puede marcar una diferencia real para el desarrollo de tu taller y para la valoración de la artesanía peruana como motor de cultura y economía en el país.

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