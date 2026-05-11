Perú

Paracas a la congeladora: Congreso prioriza Día del Colono Austro-Alemán y posterga ley clave para áreas marinas protegidas

El dictamen que buscaba cerrar vacíos legales sobre la pesca industrial en áreas protegidas quedó fuera de la agenda, mientras se aprobó una efeméride más

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Paracas
El Congreso aplaza la reforma legal que busca proteger las áreas marinas de Paracas y la Dorsal de Nasca frente a la pesca industrial.

El Pleno del Congreso de la República decidió no agendar el debate sobre la protección de las áreas marinas protegidas (AMP) el pasado jueves 7 de mayo de 2026 y, en su lugar, puso el acelerador a otras normas de menor urgencia ambiental, como la declaración del 25 de julio como Día del Colono Austro-Alemán.

Esta decisión dejó en suspenso una reforma legal que buscaba garantizar la conservación de ecosistemas marinos clave como Paracas y la Dorsal de Nasca, postergando nuevamente una demanda sostenida de organizaciones ambientalistas y de la pesca artesanal.

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MINAM intentó frenar el debate sobre áreas protegidas

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, incluso el Ministerio del Ambiente (MINAM) intentó un día antes bloquear la inclusión del dictamen sobre áreas marinas protegidas en la agenda del Pleno.

La cartera argumentó que la norma era “sobrerregulatoria” y no necesaria, transmitiendo esa posición a los legisladores con la intención de que se planteara una cuestión previa que devolviera el proyecto a comisión.

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El Ministerio del Ambiente calificó la propuesta de reforma como innecesaria, lo que fue interpretado por conservacionistas como un respaldo indirecto a intereses industriales.
El Ministerio del Ambiente calificó la propuesta de reforma como innecesaria, lo que fue interpretado por conservacionistas como un respaldo indirecto a intereses industriales.

Esta movida buscaba dilatar o impedir la aprobación de una ley que, para los colectivos conservacionistas, es clave para proteger las reservas marinas frente a la presión pesquera.

Fuentes legislativas percibieron esta postura como funcional a los intereses de la industria, ya que la ausencia de una norma con rango de ley mantiene la puerta abierta para la pesca industrial en áreas que deberían estar resguardadas por su valor ecológico y turístico.

El riesgo de que la iniciativa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología quede archivada aumenta cada día que pasa sin que el Congreso la priorice en el Pleno.

Un proyecto destinado a cerrar vacíos en la protección marina

El dictamen pendiente de debate proponía modificar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, incorporando el artículo 27-A para restringir la pesca industrial en áreas marinas protegidas y permitir únicamente la pesca artesanal y la acuicultura compatible con la conservación.

Esta reforma buscaba subsanar un vacío legal originado tras la eliminación, por decreto supremo, de la infracción para la pesca industrial en zonas como Paracas y la Dorsal de Nasca, a pesar de que existe una prohibición reglamentaria desde hace 25 años.

La falta de una norma legal clara ha permitido que la industria pesquera siga presionando para acceder a estos ecosistemas, generando preocupación entre quienes defienden la conservación marina y la economía local basada en el turismo y la pesca sostenible.

Paracas
Organizaciones ambientalistas y representantes de la pesca artesanal advierten sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos ante la inacción legislativa.

La agenda legislativa privilegió una conmemoración simbólica

Mientras tanto, el Congreso sí priorizó el dictamen que declara el Día del Colono Austro-Alemán, aprobado con 102 votos a favor, cero en contra y una abstención.

La norma reconoce el aporte cultural y económico de esta comunidad y dispone que el Ejecutivo, a través de varios ministerios y gobiernos regionales, organice acciones conmemorativas cada 25 de julio.

La autora del proyecto, la legisladora Nelcy Heidinger Ballesteros, saludó la aprobación como un regalo para su pueblo, mientras la presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, sostuvo que se trata de un reconocimiento simbólico a la historia de los descendientes austroalemanes.

El tiempo se agota para la protección de las AMP

A esta hora, solo queda un mes para que el Congreso vuelva a considerar el dictamen de las AMP. Si no se debate ni se aprueba en ese plazo, la propuesta será archivada y las reservas marinas como Paracas y la Dorsal de Nasca seguirán vulnerables frente a intereses industriales.

Organizaciones ambientalistas y representantes de la pesca artesanal advierten que la falta de aprobación de la norma perpetúa la fragilidad legal de estos ecosistemas y posterga la respuesta a una demanda ciudadana de largo aliento.

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