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Héctor Cúper, anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: “Escribamos la historia juntos”

De 70 años, el veterano estratega argentino llega a la institución ‘crema’ con la idea de enmendar el camino y centrar su atención en el objetivo central del año: el tetracampeonato en Perú

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Héctor Cúper llega a la 'U' por un año y medio. - Crédito: Universitario
Héctor Cúper llega a la 'U' por un año y medio. - Crédito: Universitario

Universitario de Deportes ha anunciado oficialmente la contratación de Héctor Raúl Cúper como nuevo entrenador. El experimentado estratega argentino, de 70 años, ha aceptado el reto de enmendar el camino de una institución que tiene como prioridad alcanzar un hito en el fútbol peruano: el anhelado tetracampeonato.

Durante los últimos días, la hoja de vida del ‘Cabezón’ fue acercada a las oficinas del estadio Monumental. En primera instancia se hizo una revisión concreta para luego establecer una reunión en la que se perfilaron detalles y objetivos. Su vasta experiencia y amplio currículo peso para cerrar el acuerdo.

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Cruzados los documentos, con las firmas respectivas del administrador Franco Velazco y del nuevo adiestrador de la ‘U’, se oficializó la llegada del argentino a través de una publicación en las redes sociales oficiales: “Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú. ¡Escribamos la historia juntos, «profe»!”.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

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