Cancillería concreta el plan de retorno de peruanos varados en Bolivia por bloqueos: estudiantes llegarán en diversos vuelos

Más de 200 estudiantes de Puno, Cusco y Arequipa que quedaron varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras son finalmente evacuados. Un informe desde el aeropuerto de Juliaca detalla la llegada del primer grupo en un vuelo humanitario.| Panamericana

Después de varios días de incertidumbre y gestiones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que se concretó el retorno de los ciudadanos peruanos que quedaron varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras derivados de la crisis social en ese país. El operativo incluyó a delegaciones de estudiantes de Puno, Cusco y Arequipa, quienes no pudieron regresar tras viajes académicos y recreativos.

La Cancillería informó que la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General en La Paz coordinaron con autoridades bolivianas para implementar un plan de retorno asistido. La Fuerza Aérea de Bolivia facilitó vuelos para trasladar a los grupos desde Oruro y La Paz hacia Juliaca, ciudad que funcionó como punto de recepción y reencuentro para los afectados.

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Según autoridades educativas de Puno, el primer vuelo, con capacidad para noventa personas, arribó a las dos de la tarde al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac. En esta primera delegación viajaron ochenta estudiantes y diez profesores y padres de familia del colegio Glorioso San Carlos de Puno. Se esperaba la llegada de un segundo vuelo en horas de la tarde para continuar con el proceso de repatriación.

Estudiantes y profesores de Puno, Cusco y Arequipa regresaron al país tras quedar varados en Bolivia por los bloqueos de carreteras. La Cancillería peruana coordinó el operativo con apoyo de la Fuerza Aérea boliviana.| Difusión

La directora del colegio Glorioso San Carlos destacó el trabajo conjunto entre la Cancillería, el consulado y otras autoridades peruanas y bolivianas. Explicó que los estudiantes, al quedar varados debido a los bloqueos, recibieron alojamiento y alimentación en la ciudad de Oruro, gracias al respaldo del gobierno regional, la federación de estudiantes y el colegio Simón Bolívar. Además, se organizaron actividades deportivas y recreativas para los jóvenes durante su estadía forzada en Bolivia.

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Apoyo sanitario y medidas de prevención

El operativo incluyó la coordinación con la red de salud de Puno para atender a los estudiantes a su arribo al país. Ante la alerta epidemiológica por sarampión, se dispuso la vacunación de quienes no contaban con la inmunización necesaria, como medida preventiva al ingreso a territorio peruano.

Las delegaciones de Cusco y Arequipa también formaron parte del plan de retorno. Sin embargo, algunos grupos se encontraban aún en La Paz y su traslado se programó en vuelos posteriores, con coordinación para que los estudiantes lleguen de forma segura a sus regiones de origen.

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Plan de retorno asistido permite regreso de ciudadanos peruanos desde Bolivia| Cancillería

La Cancillería agradeció al gobierno boliviano por el apoyo y subrayó que este operativo refleja los lazos de solidaridad y cooperación entre ambos países. El plan continuará hasta asegurar el regreso de todos los peruanos afectados por la situación en Bolivia.

Por su parte, el Gobierno Regional de Cusco comunicó que se iniciaron gestiones y coordinaciones con la Embajada del Perú en Bolivia, el Consulado General en La Paz y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de asegurar el retorno seguro y rápido de los estudiantes afectados.

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El gobernador Werner Salcedo indicó que se estableció un canal directo de coordinación entre instituciones para dar seguimiento continuo al caso y priorizar las acciones diplomáticas y logísticas que faciliten el regreso de los estudiantes a territorio peruano lo antes posible