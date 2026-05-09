Perú

Precio del dólar cae 2,28% en la semana frente al sol peruano: ¿Qué factores influyeron?

El retroceso de la divisa estadounidense estuvo asociado a una mayor oferta de dólares en el mercado local, en medio de mejores perspectivas para los metales y expectativas de estabilidad monetaria en el Perú

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la sensación de una mayor estabilidad política en el país favoreció el fortalecimiento del sol peruano en los últimos días.
la sensación de una mayor estabilidad política en el país favoreció el fortalecimiento del sol peruano en los últimos días. Foto: Bloomberg

El precio del dólar acumuló una caída de 2,28% frente al sol peruano durante la semana y cerró en S/ 3,4360, su nivel más bajo en más de dos semanas. Así lo informó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, quien atribuyó este comportamiento a factores tanto locales como internacionales.

Según explicó el especialista, el mercado cambiario local se vio favorecido por una mayor oferta de dólares, impulsada por una reducción de la incertidumbre electoral y el avance en los precios de los metales. A ello se sumó un contexto externo marcado por movimientos geopolíticos y variaciones en los mercados de materias primas.

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Menor incertidumbre impulsó oferta de dólares

Huayta indicó que la percepción de un escenario político más estable en el país contribuyó a fortalecer al sol peruano durante los últimos días. Esto generó una mayor disponibilidad de dólares en el mercado local y presionó a la baja el tipo de cambio.

“La menor incertidumbre electoral, junto con el repunte en los precios de los metales, favoreció un mayor flujo de oferta de dólares en el mercado cambiario”, señaló.
En estos días ha habido mayor disponibilidad de dólares en el mercado.
En estos días ha habido mayor disponibilidad de dólares en el mercado. Foto: Al Jazeera

El especialista agregó que el mejor desempeño de los metales también favoreció el ingreso de divisas, considerando la relevancia del sector minero para la economía peruana. Durante la semana, productos como el oro, la plata y el cobre mostraron una recuperación en los mercados internacionales.

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Contexto internacional marcó la volatilidad

En el escenario global, la semana estuvo caracterizada por una alta volatilidad financiera y por avances geopolíticos relacionados con Estados Unidos e Irán. En ese contexto, el dólar a nivel internacional registró una ligera caída de 0,2%.

Además, el optimismo de los inversionistas frente a una posible reducción de las tensiones geopolíticas impactó en el mercado energético. Como resultado, los precios futuros del petróleo retrocedieron cerca de 4% durante la semana.

Para Huayta, estos movimientos internacionales también influyeron en el comportamiento del tipo de cambio local, debido a que afectan el flujo de capitales y la percepción de riesgo en los mercados emergentes.

A nivel internacional, la semana estuvo marcada por una fuerte volatilidad en los mercados financieros y por avances geopolíticos vinculados a Estados Unidos e Irán.
A nivel internacional, la semana estuvo marcada por una fuerte volatilidad en los mercados financieros y por avances geopolíticos vinculados a Estados Unidos e Irán. Foto: The Guardian

Mercado espera decisión del BCRP

A nivel interno, uno de los principales indicadores observados por el mercado fue la inflación de abril. Sin embargo, pese a la publicación de este dato, los agentes económicos mantienen la expectativa de que el Banco Central de Reserva del Perú no modifique su tasa de referencia en la próxima reunión de política monetaria.

La expectativa de estabilidad en la política monetaria también ha contribuido a mantener cierto equilibrio en el mercado cambiario. En ese escenario, los inversionistas continúan atentos tanto a los indicadores locales como a la evolución del contexto internacional.

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