Christian Domínguez niega haber dejado en apuros económicos a Pamela Franco tras su separación: "Soy incapaz de robarle a alguien"

La expareja conformada por Pamela Franco y Christian Domínguez sigue en el ojo de la tormenta. La cantante lanza duras acusaciones sobre la situación económica de su ex y su comportamiento, mientras que el cumbiambero se defiende y niega ser un 'mantenido' o 'confianzudo'. Video: América TV / América Hoy

Christian Domínguez salió al frente para desmentir las declaraciones de Pamela Franco sobre el manejo económico durante su relación y el estado en que la habría dejado tras la separación. El cantante, acompañado de Karla Tarazona en su camioneta, fue entrevistado por ‘América Hoy’ y rechazó con firmeza los calificativos que, según indicó, ha recibido en medio de la polémica mediática que lo enfrenta con la madre de su hija menor.

“Me han dicho de todo. Desde acosador me han dicho mantenido, me han dicho abusador, me han dicho vividor, un estafador, por no decirme ratero”, manifestó el líder de la Gran Orquesta Internacional, visiblemente incómodo con las acusaciones que han circulado en los últimos días.

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El cantante fue enfático al defender su trayectoria artística y su comportamiento con las personas que lo rodean. “Gracias a Dios, yo trabajo con gente, tengo más de 20 años en el medio y la gente que ha trabajado conmigo sabe que soy incapaz de quitarle o robarle a alguien, soy incapaz de estafar a alguien“, afirmó.

Las acusaciones de Pamela Franco que generaron la respuesta

El detonante de las declaraciones de Domínguez fue las entrevistas que ha dado Pamela Franco a diferentes medios, donde la cantante aseguró que nunca recibió un departamento de parte del artista, desmintiendo versiones que habrían dado a entender lo contrario.

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Christian Domínguez niega haber dejado en la ruina a Pamela Franco tras la separación y rechaza las acusaciones de estafa.

Anteriormente, en el programa de Andrea Llosa, la cantante había revelado que durante su relación con Domínguez era él quien cobraba y administraba todo el dinero que ella generaba, que debía pedirle dinero incluso para el taxi y que, al terminar la relación, él le habría dicho que no tenía “ni un sol”. “Yo trabajaba con una marca y todo mi dinero él lo cobraba todo y lo administraba; nunca vi ni 10 céntimos”, contó Franco.

Domínguez también respondió a la acusación de que ingresaba al departamento de Pamela sin permiso. “Nada, nada, no sé nada. Yo soy incapaz, confianzudo cero. Yo soy cero confianzudo. Yo no puedo pasar a un lugar sin un permiso”, señaló, negando categóricamente esa versión.

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La falta de apoyo económico para el viaje de salud de su hija

Otro punto que ha generado debate fue la revelación de Pamela Franco sobre el viaje a Brasil para atender la salud de su hija, quien tiene autismo. La cantante afirmó que Domínguez no aportó económicamente para el tratamiento, pese a estar al tanto de la situación.

“No, nada. Sabía pero ya, bueno qué vamos a hacer. Tiene una idea diferente que yo he visto y que será, porque mamá y papá somos diferentes, no sé”, expresó Franco.

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Christian Domínguez se sincera y confirma que fue retirado del programa "América Hoy" a último minuto debido al escándalo de infidelidad con Pamela Franco y Melanie Martínez. Video: TikTok @riclatorrez

La artista también señaló que el cantante le envió una carta notarial por sus declaraciones sobre su rol como padre, ante lo cual ella respondió que simplemente estaba dando su opinión personal. “Si puedo dar mi opinión también, por eso me mandó una carta notarial”, indicó.

Karla Tarazona y su postura ante las polémicas

Durante la entrevista en ‘América Hoy’, Karla Tarazona estuvo presente junto a Domínguez y, en un momento, interrumpió la conversación con gestos que llamaron la atención de los conductores. La pareja del cumbiambero ha mantenido una postura firme ante las declaraciones de Pamela Franco y ha anunciado acciones legales.

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Tarazona también respondió a una indirecta de Franco en redes sociales, donde la cantante compartió un video con frases que muchos interpretaron como un ataque directo. La conductora fue contundente: “No me interesa absolutamente nada que venga de ese lado, ni lo que haga, ni lo que diga”. Y añadió: “Las cosas se llevan por donde ya lo dije, vía legal, y listo. No hay más que decir”.

Cuando le preguntaron sobre si se identificaba con la frase “La felicidad de algunos es la envidia de otros”, Karla respondió con ironía: “Así es, por eso muda, es lo mejor. Mi felicidad, mi familia, mi núcleo; lo demás es su problema”.

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Karla Tarazona anunció en televisión que emprenderá acciones legales contra Pamela Franco, quien insinuó que la conductora tuvo una relación con Christian Domínguez. Latina TV.

La disputa entre Christian Domínguez y Pamela Franco suma nuevos capítulos a diario, con declaraciones cruzadas, cartas notariales y anuncios de acciones legales por ambas partes. Mientras Domínguez insiste en que continuará con la demanda por difamación contra Franco y le pide que se retracte de sus declaraciones, la cantante se mantiene firme en su postura de no rectificarse en nada.

El escándalo también ha involucrado a Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Domínguez, con quien el cantante mantiene un proceso legal activo. La canción ‘Que no me provoque’, lanzada por Franco y Martínez, fue interpretada como una indirecta para el cumbiambero, quien ha respondido con acciones legales.

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Por ahora, la situación sigue en manos de los abogados, mientras el debate público sobre el rol de Domínguez como padre y pareja continúa generando titulares y dividiendo opiniones en el espectáculo peruano.