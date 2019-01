Trucos que te resuelven la comida

x Tené en cuenta que los almuerzos coinciden con la hora de más calor del día. Por lo tanto, intentá que sean frescos y simples. Para la preparación, aprovechá los vegetales que se consumen crudos y los enlatados; a los congelados dales un mínimo hervor, dejalos enfriar y ya estarán listos para consumir.

xAcompañá las verduras con proteínas, los alimentos que te proporcionan más saciedad. Elegí las que aportan menos grasas.

xAtún al natural, huevos duros, restos de carne asada (aves), mariscos, fiambre de un buen lomo horneado con hierbas o de matambre de pollo o de carne pueden completar tu plato sin entrar a la cocina.

xCuando tengas ganas de cocinar, aprovechá y hacé preparaciones "comodín" que se pueden comer tibias o frías y que además resuelven: tortillas de verduras, verduras asadas (ideales también para hacer un revuelto, si las cortás en daditos y las mezclás con huevo) o alguna carne al horno.

xSi comprás comida hecha, tratá de sacarle grasas secando con toallitas de cocina.

x Ojo con los aderezos. Usá mucho limón y vinagre y menos aceto (puede tener caramelo). Si preferís mayonesa light, batí una cucharada con un poco de agua para hacerla más fluida. O aderezá con una cucharada de aceite de oliva.

xSi podés evitá el postre, dejalo para la cena. Si no podés, optá por gelatina o un vasito de yogur cero grasas y sin azúcar.

xEn cuanto a las cenas, tené en cuenta que si vas a un restaurante lo ideal es que no comas pan, que abuses de las ensaladas (especialmente si son de hojas verdes), que bebas limonadas y que trates de tener el control: compartí postres o pedí porciones pequeñas si no podés resistirte.

