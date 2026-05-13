Anuncian que Olinia, primer auto eléctrico mexicano, será presentado durante el Mundial 2026 pero aún se analiza en qué estados será producido

Un vehículo autónomo Olinia transita por Paseo de la Reforma en Ciudad de México al atardecer, con el Ángel de la Independencia de fondo y jacarandás en flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación anunció que “Olinia”, el primer auto eléctrico producido en México será presentado durante el Mundial 2026.

“Tenemos ya el prototipo de Olinia, y todo se va presentar el 7 de junio. Quiero comentarles que desde que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo era jefa de Gobierno de la Ciudad de México impulsó una visión muy clara, avanzar hacia una movilidad más limpia, sustentable y accesible para todas las mexicanas y mexicanos”, declaró la funcionaria durante la mañanera del pueblo de este 13 de mayo en Palacio Nacional.

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Este proyecto tiene el objetivo de que los ciudadanos realicen sus traslados cotidianos en un auto ecológico, silencioso y de bajo costo. Agregó que la participación de especialistas en ciencia y tecnología es fundamental para el desarrollo económico y la soberanía.

“Es un trabajo muy intenso de más de 80 académicos y técnicos mexicanos que trabajaron intensamente, muchos de ellos de distintos lugares del país. Se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México, y ahí estuvieron trabajando meses para tener el diseño. Ahora ya está listo el prototipo, y este se va presentar el 7 de junio, se van a dar muchos más detalles. En el mes de julio se presenta el Olinia de carga, que es un pequeño vehículo que sirve para cargas pequeñas en ciudades”, señaló la presidenta de México sobre el proyecto de electromovilidad.

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