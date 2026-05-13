Usar YouTube en Android Auto ya es posible gracias a esta actualización de Google

YouTube llega oficialmente a Android Auto y permite reproducir el audio de videos mediante un widget optimizado de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube ya está disponible oficialemente en Android Auto. Después de años de espera, los usuarios podrán disfrutar del contenido de la plataforma de Google sin recurrir a aplicaciones de terceros ni modificaciones no autorizadas.

Sin embargo, este acceso no implica la habilitación de un reproductor de video completo en cualquier contexto. Lo que Google ha implementado es un widget con controles básicos, disponible en la sección de medios del sistema.

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Cómo es la llegada de YouTube a Android Auto

Esta herramienta permite escuchar el audio de cualquier video de YouTube, como entrevistas, podcasts, documentales o noticieros, y presenta funcionalidades como miniatura, título del contenido, barra de progreso y botones de reproducción, todo desde la interfaz del vehículo.

Para utilizar esta función, es necesario contar con una suscripción activa a YouTube Premium. Tanto el plan estándar como el más económico —YouTube Premium Lite— habilitan la reproducción en segundo plano, requisito indispensable para acceder al servicio en Android Auto.

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La función de YouTube en Android Auto requiere una suscripción activa a YouTube Premium o Premium Lite para acceder al audio en segundo plano. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

De este modo, los usuarios pueden aprovechar el contenido de la plataforma de manera legal y segura, sin las limitaciones y riesgos asociados a soluciones alternativas.

La actualización presentada por Google no solo ha incorporado el acceso a audio de YouTube. En 2025, la compañía anunció la integración de un módulo de Video Player en fase beta.

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Este permitirá la reproducción de video en pantalla completa, aunque únicamente cuando el vehículo se encuentra estacionado. Las plataformas soportadas para la reproducción de video en este modo incluye no solo YouTube, sino también Netflix, Spotify Video y Google Photos.

La integración de controles por voz mediante “Hey Google” hará posible pausar, reanudar o cambiar de contenido sin necesidad de manipular la pantalla táctil, reforzando la experiencia manos libres.

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Por motivos de seguridad, la reproducción de videos en Android Auto solo está habilitada cuando el vehículo está estacionado, cumpliendo con la legislación global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el vehículo inicia la marcha, la reproducción de video se interrumpe de manera automática. El sistema regresa al modo de solo audio, alineándose con la legislación vigente en la mayor parte de los países. Este mecanismo de seguridad busca evitar distracciones y garantizar que el entretenimiento no comprometa la conducción.

Otras novedades que llegan a Android Auto

Interfaz y experiencia de usuario

Ahora adopta la línea Material 3 Expressive, heredando fuentes modernas, animaciones fluidas y la posibilidad de personalizar el fondo de pantalla con imágenes propias.

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Lo más destacado de esta nueva interfaz es su capacidad de adaptación a cualquier formato de pantalla, desde paneles rectangulares hasta superficies con formas irregulares, lo que facilita su integración en distintas marcas y modelos de automóviles.

Los usuarios pueden configurar widgets en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a información relevante o funciones frecuentes, como el control de la música, la previsión meteorológica o el estado del tráfico. Además, la interfaz de las aplicaciones multimedia ha sido rediseñada para ofrecer un aspecto más pulido y un acceso intuitivo a las opciones principales, siempre priorizando la seguridad durante la conducción.

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La compatibilidad de Android Auto se amplía también con la llegada de nuevas aplicaciones a través de Google Play. Entre los servicios destacados figura Zoom, que habilitará videollamadas desde la interfaz del vehículo, y se espera que más apps de productividad y entretenimiento se sumen en los próximos meses.

Immersive Navigation en Google Maps ofrece navegación GPS tridimensional en Android Auto, mejorando la visualización de rutas y detalles en tiempo real. (ANDROID)

Navegación inmersiva y mejoras en inteligencia artificial

Uno de los cambios más relevantes es la llegada de la función Immersive Navigation en Google Maps para Android Auto. Ahora, la navegación GPS se presenta en una escena tridimensional que integra edificios, pasos elevados, señales de tráfico y carriles en tiempo real.

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Esta mejora busca facilitar la orientación tanto en entornos urbanos como en trayectos de carretera, ofreciendo información más detallada y visualmente atractiva.

En los vehículos que integran Android Automotive, la función “Live Lane Guidance” utiliza la cámara frontal para analizar la carretera. El sistema identifica en qué carril circula el vehículo y puede avisar al conductor para cambiar de carril o tomar una salida.

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Además, la inteligencia artificial de Gemini se integra de forma nativa, permitiendo que el asistente comprenda preguntas contextuales, resuelva dudas sobre alertas en el salpicadero y realice tareas complejas, como pedir comida desde el coche.

Gemini también destaca por su función “Magic Cue”, que interpreta el contexto de mensajes y notificaciones, busca respuestas en SMS, correos y calendario, y ofrece sugerencias personalizadas. Aunque el despliegue inicial de estas capacidades se centrará en Estados Unidos, el objetivo de Google es expandirlas progresivamente a nivel global.