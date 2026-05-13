Colombia

Sondra Macollins criticó a Abelardo de la Espriella por alardear de sus partes íntimas con una periodista: “Diminuto tiene lo que le cuelga”

El hecho se presentó en medio de una entrevista en un programa radial con la panelista en frente de sus demás compañeros

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Ilustración acuarela de Sobrad Macollins en traje rojo gesticulando enojada hacia Abelardo de la Espriella en traje azul, quien sonríe levemente.
Sondra Macollins expresa su fuerte desaprobación a Abelardo de la Espriella durante una entrevista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia en la campaña presidencial colombiana escaló tras la difusión de un video en el que Abelardo de la Espriella asoció su supuesto crecimiento en el voto femenino con la circulación de una imagen de su cuerpo.

El aspirante presidencial, durante el diálogo con los periodistas de Piso 8, no dudó en afirmar: “Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”. El intercambio fue más allá cuando invitó a una periodista a observar y describir la imagen, insistiendo con frases como: “Acércala y dime qué ves ahí” y “no seas tímida”.

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El video documenta cómo De la Espriella destacaba el detalle corporal que, según él, le habría reportado simpatías electorales entre las mujeres, en medio de una charla cargada de humor.

“No le está mirando lo que usted quiere que mirara”, añadió ante la negativa de la periodista a participar en el juego propuesto.

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Este video presenta una discusión en estudio con tres participantes, dos hombres y una mujer, sentados frente a micrófonos de Piso 8. Los panelistas debaten sobre las declaraciones de Abelardo de la Espriella respecto al auge de su voto femenino atribuido a una imagen de su cuerpo, y la respuesta de Juan Daniel Oviedo calificando la actitud como misógina y de 'pequeñez', abriendo un debate sobre el uso del cuerpo y la sexualidad en la política colombiana - crédito @JDOviedoAr/X

La periodista Laura Rodríguez, horas después de la entrevista, manifestó su incomodidad ante un gesto de De la Espriella al mostrarle una foto, acompañada de un comentario que consideró inapropiado.

En respuesta, Macollins cuestionó la actitud de su rival por medio de una publicación a través de su cuenta de la red social X:

“Diminuto es Abelardo de la Espriella, siempre tan bajo y burdo, especialmente frente a las mujeres. Yo tengo CERO DUDAS de que, cuando un hombre habla tanto de sus partes íntimas y alardea de lo ‘macho’ que es, solo es porque ni lo es y diminuto tiene lo que le cuelga. El tigre, cuando se le cayó el disfraz, ni tan macho ni tan real: es un simple Hello Kitty”, afirmó la candidata.

Sodra Macollíns cuestionó comportamiento de Abelardo de la Espriella con periodista - crédito @SondraMacol/X
Sodra Macollíns cuestionó comportamiento de Abelardo de la Espriella con periodista - crédito @SondraMacol/X

La reacción de De la Espriella incluyó una disculpa explícita a Laura Rodríguez. El candidato precisó: “Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”.

Explicó que la situación surgió “en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones”, añadiendo que “simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales”.

El abogado concluyó su intervención con una nota personal: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.

Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Juan Daniel Oviedo respondió a la controversia

Este gesto desató una respuesta inmediata y contundente de Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia.

Oviedo difundió el video en su cuenta de X, donde se observa a De la Espriella mostrando desde un celular la imagen durante una entrevista. El exdirector del Dane consideró que el episodio refleja una visión reduccionista sobre el papel de las mujeres en la política. “Decir que ganó el voto femenino ‘por lo grande que lo tiene’ solo pone de manifiesto su propia pequeñez”, remarcó Oviedo, dejando en claro su descontento.

La publicación del fragmento encendió la conversación pública y trajo a primer plano el debate sobre el uso del cuerpo y la sexualidad en la política colombiana. Oviedo acusó a De la Espriella de misoginia y de instrumentalizar la imagen femenina para fines electorales, calificando la actitud como una muestra de “pequeñez”.

La publicación de un video en el que Abelardo de la Espriella, aspirante a la Presidencia, atribuye su supuesto auge en el voto femenino a la divulgación de una imagen de su cuerpo, generó una dura reacción de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia - crédito @JDOviedoAr/X
La publicación de un video en el que Abelardo de la Espriella, aspirante a la Presidencia, atribuye su supuesto auge en el voto femenino a la divulgación de una imagen de su cuerpo, generó una dura reacción de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia - crédito @JDOviedoAr/X

El hecho visibiliza una tensión creciente: algunos sectores consideran que este tipo de actitudes contribuyen a limitar el debate político, desplazando los argumentos sustanciales y relegando el papel de la mujer a un plano superficial y utilitario. El episodio coloca a Oviedo como una de las primeras voces políticas en rechazar abiertamente esta estrategia, abriendo un nuevo eje en la discusión electoral.

El incidente ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los límites del discurso en campaña y el respeto hacia la participación femenina en el ámbito público. Las reacciones posteriores muestran un escenario polarizado, donde el rol de la mujer y la ética en la comunicación política emergen como temas centrales de la coyuntura electoral.

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