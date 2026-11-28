La IA acelera determinadas tareas de programación y obliga a revisar los modelos de precios (Foto: EFE)

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Durante mucho tiempo, las horas de trabajo fueron una de las principales referencias para calcular el costo de los servicios de desarrollo de software. De ahí que, si un proyecto requería más tiempo, el presupuesto aumentaba. La inteligencia artificial está modificando esa ecuación. Esto lleva a muchos a asumir que una reducción en los tiempos de desarrollo debería traducirse directamente en menores costos.

Es cierto que la IA acelera determinadas tareas de programación y obliga a revisar los modelos de precios. De hecho, las consultoras ya pueden entregar el mismo resultado en menos tiempo, y los clientes esperan que esa mejora de productividad se refleje en el precio o permita ampliar el alcance del proyecto sin aumentar el presupuesto.

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Además, hoy tienen más alternativas: en un relevamiento global de McKinsey, el 32% de los encuestados manifestó que su organización había descartado comprar al menos un producto o funcionalidad de software porque podía desarrollarlo internamente con herramientas de programación agéntica.

Las horas que se ahorran no desaparecen del presupuesto sin dejar rastro. En su lugar aparecen costos que antes no existían

Sin embargo, las horas que se ahorran no desaparecen del presupuesto sin dejar rastro. En su lugar aparecen costos que antes no existían o que pesaban mucho menos:

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El consumo de tokens de los modelos de IA, un gasto variable que crece con el uso y que ya empieza a figurar en los contratos. El talento, porque un programador capacitado y certificado por firmas como Anthropic para trabajar con IA puede llegar a ganar hasta diez veces más que uno tradicional; el valor que genera también se multiplica. La formación de los equipos, que debe ser constante, y las instancias tanto de prueba como de revisión humana del código, que siguen siendo indispensables.

Cuando se incorpora la IA a los procesos de desarrollo, el valor de algunos contratos baja, y muestra cómo los beneficios de la productividad crecen cuando tienden a compartirse para que la relación con cada cliente sea sostenible en el tiempo.

Cuando se incorpora la IA a los procesos de desarrollo, el valor de algunos contratos baja, y muestra cómo los beneficios de la productividad crecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en un proyecto de una industria regulada, la implementación de una metodología nueva, asistida por la IA Claude, permitió reducir de meses a semanas el tiempo para desarrollar determinadas funcionalidades. Esa velocidad no eliminó el trabajo de validación, ya que el proceso incluyó pruebas y revisión del código antes de su puesta en funcionamiento. Esto es así porque en sectores donde un error tiene consecuencias serias, la responsabilidad sobre lo que se entrega no se automatiza.

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La validación humana, un paso que la IA no automatiza

A partir de este nuevo escenario, las organizaciones deberían analizar cómo se distribuye el presupuesto:

Los clientes pueden beneficiarse de menores costos o de más funcionalidades por un presupuesto similar;

las consultoras , con mayor productividad y competitividad, y

los profesionales que dominan estas herramientas, con mejores ingresos. El equilibrio dependerá de cómo se definan los acuerdos.

Para la Argentina, esto es una oportunidad

Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento cerraron 2025 con un récord de USD 9.600 millones, según datos del Indec, y subió a más de USD 10.500 millones en los últimos doce meses. Buena parte de ese negocio se apoya en talento calificado. En 2025 el sector creció alrededor del 8% interanual y representó el 53% de las exportaciones de servicios del país.

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Si el valor se concentra cada vez más en los profesionales capaces de trabajar con IA, el país tiene con qué competir, siempre que acompañe el cambio con capacitación. Por eso, en adelante habrá que encontrar modelos de precios que contemplen esta nueva estructura de costos sin descuidar la calidad del producto ni las responsabilidades de cada parte.

La IA no elimina el valor del trabajo especializado, sino que lo concentra en quienes saben aprovecharla.

El autor es SVP para LATAM de Aditi Consulting