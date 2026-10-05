Economía

Los servicios basados en el conocimiento lograron un récord exportador histórico: qué actividades sobresalen

Entre junio de 2025 e igual mes de este año, los sectores “SBC” exportaron por valor USD 10.493 millones, con un crecimiento del 10,2 por ciento

"Ingeniero de software programando seriamente en su laptop desde el hogar, enfocado en la creación de código para desarrollo web. Su espacio de home office está organizado para facilitar una eficiente jornada de trabajo remoto, simbolizando la adaptación a las nuevas modalidades laborales. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los servicios de informática lograron exportaciones por USD 2.967 millones entre junio de 2025 e igual mes de este año. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante décadas, hablar de exportaciones argentinas era hablar de granos, aceites y otros productos del campo. En los últimos años, ese mapa empezó a incorporar actividades que no salen en barcos ni se miden en toneladas: servicios que prestan profesionales argentinos a clientes de otros países, desde desarrollo de software hasta ingeniería y arquitectura. El último informe del sector externo permitió dimensionar cuánto pesan hoy.

Las exportaciones argentinas de Servicios Basados en Conocimiento (SBC) alcanzaron los USD 10.493 millones anualizados en los primeros seis meses de 2026. Esa cifra implica un crecimiento del 10,2% interanual y es el mayor nivel histórico.

PUBLICIDAD

El dato surge del informe de Balance de Pagos correspondiente al segundo trimestre de 2026, que el Indec difundió la semana pasada y elaboró a partir de información del Banco Central. Fue analizado por la Cámara Argentina de la Economía del Conocimiento (Argencon), que advirtió que el resultado se da en un contexto global motorizado por las nuevas tecnologías y con una competencia creciente.

Servicios empresariales, principal componente

Según el comunicado de Argencon, los servicios profesionales y los servicios informáticos lideraron el crecimiento del complejo SBC. Dentro de ese esquema, los servicios empresariales se mantienen como principal motor y explican el 64% del total exportado, con USD 6.702 millones en el período analizado, un aumento del 9,7% anual.

PUBLICIDAD

Un hombre de espaldas trabaja en una computadora portátil que exhibe un plano arquitectónico, junto a un cuaderno de bocetos y un vaso de café.
Los servicios de arquitectura ganan terreno entre las exportaciones de servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa categoría incluye a los servicios jurídicos, contables y de administración, que siguen al frente, aunque su avance fue moderado, de 0,5%. Sin embargo, el mayor dinamismo provino de otros rubros: arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos y empresariales.

El segundo componente son los servicios de informática, que sumaron USD 2.967 millones exportados, con una expansión del 10,6% interanual. Esta categoría comprende actividades vinculadas al desarrollo y la programación de software y sistemas, las licencias de uso, el soporte técnico y el procesamiento y almacenamiento de datos.

El lugar entre los complejos exportadores

Con estos resultados, los SBC representan el 9% de las ventas externas totales de la Argentina. Como complejo exportador, quedan por detrás del oleaginoso-cerealero, que concentra el 34%, y del petrolero y petroquímico, con 12,9%. Comparten el podio con el sector minero, que tiene una participación de 9,1%.

Los buenos resultados logrados en la primera mitad del año le dan continuidad a una tendencia creciente que se empezó a conformar en los últimos años. En 2025, por ejemplo, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron los USD 9.600 millones según el Indec, con un aumento interanual del 8,1%, y representaron el 53% de todos los servicios que el país vendió al exterior.

Mano de persona sobre teclado de laptop Lenovo. Se ven puertos VGA, HDMI y USB, junto a una rejilla de ventilación y una pantalla encendida
Se proyecta que las exportaciones de SBC continuarán con la misma tendencia y superarán los USD 10.000 millones de facturación en 2026.

Los SBC aparecen además entre los rubros protagonistas en las proyecciones generales de comercio exterior. La consultora Abeceb estimó en mayo que las exportaciones argentinas totales llegarían a USD 94.400 millones en 2026, un 8,4% más que el año anterior, lo que superaría el récord de 2022, de USD 88.446 millones. En ese análisis, la economía del conocimiento figura entre los cinco principales complejos exportadores del país, con ventas externas superiores a los USD 10.000 millones anuales.

El desafío que plantea Argencon

El presidente de la cámara, Sebastián Mocorrea, valoró el resultado, pero puso el foco en lo que viene. “El récord es una señal positiva, pero lo más importante es entender qué hay detrás de ese número. Hay empresas argentinas que lograron insertarse en mercados muy competitivos y sostener esa presencia durante años. Además, hay una demanda concreta por servicios y capacidades desarrolladas en el país”, sostuvo.

“El desafío ahora es generar las condiciones para que este crecimiento gane escala y nos permita ampliar nuestra participación en un mercado internacional que seguirá expandiéndose y en donde aparecen nuevos competidores que ganan terreno a gran velocidad”, agregó.

La mirada de la cámara es que la demanda por estos servicios existe y que el sector ya demostró que puede competir afuera. La discusión que se abre ahora es cómo sostener ese ritmo y ganar participación en un mercado internacional con más actores, donde los números del primer semestre de 2026 fijan el nuevo punto de partida.

Temas Relacionados

ExportacionesServicios Basados en el ConocimientoInformáticaSoftwareProgramaciónArquitecturaIngenieríaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

En una entrevista con un portal financiero este domingo Scott Bessent reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei, a cuya victoria electoral en las elecciones de 2005 atribuyó un efecto benéfico sobre América Latina

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

Una prestigiosa revista financiera de Estados Unidos advirtió que la economía argentina se debilita, aunque sus bonos aún son atractivos

El semanario Barron’s consideró que todavía hay oportunidades para los inversores en la deuda del país por sus elevados rendimientos y la posible continuidad del programa económico, pese al estancamiento, la inflación y el desgaste político de Javier Milei

Una prestigiosa revista financiera de Estados Unidos advirtió que la economía argentina se debilita, aunque sus bonos aún son atractivos

Aguantar, sin invertir: sólo dos de cada diez pymes planea realizar inversiones en los próximos seis meses

Según un relevamiento empresario, solo 19,2% de las empresas consultadas prevé invertir en el próximo semestre. Un 46,7% informó caída de sus ventas en volumen y el 61,6% considera que la situación económica del país empeorará

Aguantar, sin invertir: sólo dos de cada diez pymes planea realizar inversiones en los próximos seis meses

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Un informe mide cuánto aportan las políticas públicas al campo en cada país del bloque. El historial de cada economía y el impacto en producción

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% anual en septiembre: qué diferencia registró el consumo online

CAME informó una suba mínima contra igual mes año pasado, pero una caída del 1,2% respecto de agosto y del 2,1% en el acumulado de 9 meses. Las ventas por internet son otra historia. Qué pasó por rubro y cuáles son las expectativas

Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% anual en septiembre: qué diferencia registró el consumo online

DEPORTES

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

Se terminó la novela de Marcos Rojo: la propuesta que convenció a Racing para que el defensor retorne a Estudiantes

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado

Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca

Familia de pastor que protestó contra la dictadura en Cuba denuncia que sigue incomunicado en la prisión